Aktorius A. Storpirštis – ir turtuolis, ir vargšas

Susikeitę vietomis

TV3 kūrybos direktorius Arvydas Rimas sako, kad toks žanras Lietuvoje – tai visiška naujiena. Tokio pobūdžio serialas yra kuriamas pagal kino, o ne serialų standartus, tai visiškai kitoks kokybės lygmuo. A.Storpirštis jam antrina, pridurdamas, kad nepamena, jog lietuviškos televizijos istorijoje aktorius atliktų du skirtingus vaidmenis tame pačiame seriale.

"Manau, kad taip yra dėl užduoties sudėtingumo. Paskutinį kartą tai sėkmingai darantį žmogų mačiau 1991-ųjų filme "Dvigubas smūgis" ("Double Impact"), kurį, deja, lietuviškos televizijos rodo vis rečiau. Aš nesakau, kad esu lygus didžiajam Jeanui Claude'ui Van Damme'ui, tačiau visą savo karjerą jis buvo mano įkvėpimo šaltinis ir didžiausias mokytojas, nors niekada taip ir nesusitikome gyvai. Galbūt kada nors...", – dalijasi aktorius, nepraleisdamas progos pasidžiaugti, kad nors ir nevaidina kartu su garsiuoju aktoriumi, bet naujajame TV3 projekte dirba su tikrais profesionalais.

Andriaus Žiurausko režisuojamame filme pagrindinio herojaus vaidmuo gerokai skirsis nuo įprastų žiūrovui, o aktoriui A.Storpirščiui filmavo aikštelėje iškilo daug niekad nepatirtų iššūkių. Filmavimo aikštelėje susibūrė televizijos žiūrovų numylėtiniai: Agnė Kiškytė, Vitalija Mockevičiūtė, Rimantas Bagdzevičius, Marius Jampolskis ir kiti aktoriai.

Aktorius sako, kad viskas yra gerai, o ateityje bus dar geriau.

"Turtuolis vargšas" – tai serialas apie netikėtai vietomis susikeitusius žmones, kuriems staiga tenka pradėti svetimo, visiškai kitokio žmogaus gyvenimą. "Kūrinio prielaida (premise) puiki, serijos labai gerai parašytos, todėl žiūrovams bus lengva susitapatinti su tuo, ką matys ekrane. Juk pagalvoję, kaip gyventume tikro turtuolio gyvenimą, esame ne kartą. Manau, bus puiku", – neabejoja A.Storpirštis.

Darbui atsiduoda 100 proc.

Lietuviai aktorių daugiau atpažįsta kaip teatro, muzikos, meno pasaulio žmogų. A.Storpirštis sąžiningas – dėl vaidmens televizijoje jis nė trupučio nedvejojo.

"Kaip jau sakiau, į valstybinius teatrus vaidinti manęs nekviečia, filmai, kuriuose vaidinu, nerodo gerų pelno rodiklių, be to, esu labai reiklus ir sunkiai sugyvenamas. Bet ir Jeanas Claude'as, sakoma, yra labai reiklus kitiems ir sunkiai sugyvenamas, bet jį vaidinti kviečia. Tai vadinama dvigubais standartais. Ilgai tikėjau, kad dvigubi standartai neegzistuoja, bet iki 1991-ųjų nežinojau ir to, kad yra filmas "Dvigubas smūgis". Geriausi dalykai būna dvigubi: standartai, smūgiai, viskiai koloje", – juokauja A.Storpirštis.

Jis – ryški meno pasaulio asmenybė. "Visur, kur vaidinčiau, atsiduodu 100 proc. Dar patinka muzika, manau, kad ji artima teatrui, atliekama daug kartų gyvai, todėl turi galimybę keistis. Turbūt dėl to tiek daug teatro aktorių mėgsta ir moka dainuoti", – sako muzikiniais gebėjimais garsėjantis aktorius.

"Televizija ir kinas šiuo atveju kiek kitokie – nufilmavus sceną ir režisieriui pasakius "turim", esmė nebesikeis, nebent nebus parodyta, išnyks. Spektaklis ir daina, nors irgi gali būti nufilmuoti ar įrašyti, niekada nėra baigti. Kaip, tikiu, ir žmogaus gyvenimas", – gerokai plačiau mąstyti pradeda jis.

Gyvenimo balansas

A.Storpirštis atvirauja, kad išmoko suderinti visas veiklas, kuriomis užsiima.

"Ilgai galvojau, kad balansas nuo manęs nepriklauso, jis tiesiog arba yra, arba ne. Bet tai labai labai blogas mąstymas. Balansą būtina pirmiausia susikurti, o tada palaikyti. Šiuo metu jaučiuosi labai gerai – nuolatos dirbu su savimi, šalia turiu draugus, žmones, kurie padeda profesionaliai palaikyti psichologinę higieną. Myliu savo sužadėtinę, myliu kelis draugus, kurie išliko arba atsirado, o atsisakius kvailų įsitikinimų, pradėjo geriau sektis finansiškai", – atvirai pasakoja aktorius.

"Menininko balansas nesiskiria nuo kita veikla užsiimančio žmogaus balanso. Jį arba susikuri ir palaikai, arba ne. O pasirūpinti psichologine higiena aš labai rekomenduoju visiems. Pradėti reguliariai lankytis pas psichologą net tada, kai nėra blogai, manau, yra geriausias sprendimas mano gyvenime, jei neturėtume omenyje pasipiršimo Gabijai", – apie mylimąją, aktorę Gabiją Urniežiutę, kalba jis.

Šiuo metu A.Storpirštis visą savo dėmesį nukreipęs į vaidmens kūrimą "Turtuolis vargšas" daugiaserijiniame filme. "Baigus filmuoti pirmą sezoną, laukdamas antro, pradėsiu režisuoti spektaklį ir rugsėjį startuosiu kaip komercinio (matote, nebebijau tokių žodžių), bet įdomaus teatro režisierius. Viskas yra gerai, o ateityje bus dar geriau", – tiki aktorius.

"Turtuolis vargšas" papildys TV3 šeštadienio vakaro gerų filmų rubriką.

"Turtuolis vargšas" – šeštadieniais 19.30 val. per TV3.