Aktorė S. Vievesė: jau kai aš myliu, aš myliu beprotiškai

Išmoko prisijaukinti

Pasak pačios Skaistės, serialas "Monikai reikia meilės", kaip ir visos dramos, yra apie meilę, žmonių draugystę, išdavystes ir intrigas. "Tik šis serialas išsiskiria tuo, kad jame pasijuokiama iš mūsų gyvenimuose dažnai pasitaikančių situacijų", – priduria aktorė.

Jos kuriamas personažas Monika – jauna moteris, kuri ieško tikros meilės, jos niekaip neranda, nes pati dar nėra tikra, kas yra ta tikroji meilė ir ko ji pati nori iš gyvenimo. "Monika blaškosi tarp labai skirtingų vyrų ir kenčia. Bet ji nuoširdi, tvirtų vertybių, ištikima ir susiduria su nemažai iššūkių, kai reikia rinktis", – apie pagrindinį serialo vaidmenį pasakoja S.Vievesė.

Skaistė ir Monika panašios tik galbūt savo meilės pojūčiu, sako aktorė. "Kai Monika myli, ji myli visa širdimi. Taip pat ir Skaistė. Jau kai aš myliu, aš myliu beprotiškai. Aš, kaip Skaistė, gyvenime esu užtikrinta, žinau, ko noriu, ir tikslingai siekiu to tikslo. Monika, panašu, dar ieško", – lygina S.Vievesė.

Ji pripažįsta, kad, tik pradėjus filmuoti serialą, nebuvo paprasta prisijaukinti pagrindinį personažą. "Pirmi kartai kuriant personažą nėra labai tvirti, aikštelėje vyksta paieškos "čia ir dabar". Buvo sunku, bet man labai padėjo režisieriai ir pačios situacijos, monologai ir dialogai, kurie yra taip sudaryti, kad tau padėtų atrasti personažą. Todėl dabar gerokai lengviau įsijausti į kuriamą personažą", – šypsosi aktorė.

Aktorių žvaigždyne

Serialo "Monikai reikia meilės" scenarijų rašo scenaristas Edvinas Kalėda pagal to paties pavadinimo Daivos Vaitkevičiūtės, puikiai pažįstamos kaip romano "Moterys meluoja geriau" autorė, bestselerį. Seriale filmuojasi ir visas Lietuvos aktorių žvaigždynas: Gintarė Latvėnaitė, Saulius Baltrūnas, Zigmantas Baranauskas, Neringa Varnelytė, Ramūnas Šimukauskas, Dainius Kazlauskas, Džiugas Siaurusaitis, Sandra Daukšaitė, Mantas Vaitiekūnas, Josifas Baliukevičius ir daug kitų.

"Nuotaikos filmavimo aikštelėje labai geros, visi esame daugmaž pažįstami. Smagu, kai dirbi su kino aikštelės vilkais, ir jie tave išskėstomis rankomis į glėbį priima, draugiškai ir kolegiškai, esant įvairioms situacijoms, galvoja, kaip dar galima pagerinti bendrą rezultatą. Čia atmosfera negali būti prasta – visi jaučiamės labai gerai, džiaugiamės projekto pagrindine idėja, tikime, kad jis patiks žiūrovams", – neabejoja pagrindinio vaidmens aktorė.

Ji sako, kad pati šį serialą žiūrėtų dėl sveiko humoro, per kurio prizmę pateikiamos visos situacijos, į kurias papuola personažai. "Manau, kad šiuo metu televizijos ekranuose nelabai yra iš ko pasijuokti. Šis serialas pasirodo pačiu laiku. Tikiu, kad jį žiūrės ir vaikai, ir jaunos šeimos, ir suaugę brandūs žmonės, ir pensininkai šiltai kikens supamuose krėsluose vakarais prie televizoriaus ekranų", – neabejoja aktorė.

Neapsiriboja viena veikla

S.Vievesė daugeliui pažįstama kaip serialų "Moterys meluoja geriau", "Laisvės kaina. Partizanai" aktorė, tačiau turi patirties ir organizuojant verslo renginius, veda laidas LRT radijuje. Kaip ji viską suderina? Padeda vidinė energija, tikina ji.

"Atrodo, gyvename tik vieną kartą, ir iš to gyvenimo norisi pasisemti kuo daugiau. Norisi save išmėginti įvairiausiose srityse. Kadangi visada jaučiau meilę aktorystei, o aktorystė turi įvairiausių formų, save realizuoju skirtingose srityse, kurios iš tiesų yra susijusios. Tiek radijo laidų vedimas, tiek renginių vedimas ir jų organizavimas, kur tu rašai scenarijus ar koordinuoji kūrybinę atlikėjų veiklą, – visa tai yra netoli vienas kito. Plačiai realizuoju savo įgūdžius, nes nesinori apsiriboti viena veikla. Neslėpkime to, kad Lietuvos rinka nėra labai didelė. Įvairūs projektai vyksta su pertraukomis – juk ne tik žiūrovas laukia antro serialo sezono, laukia ir aktoriai. O per tą laisvą laiką jie užsiima įvairiais kitais darbais – kas dirba teatre, o kas užsiima užsiima kitomis mėgstamomis veiklomis", – neabejoja moteris.

Aktorystė jos gyvenime atsirado netikėtai. Skaistė visada svajojo būti meno vadybininke, prodiusere arba muzikante. "Mokiausi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje klasikinio dainavimo, planavau stoti į Muzikos ir teatro akademiją. Tačiau gal 11-oje ar 12-oje klasėje viena iš mokytojų pastebėjo galbūt didesnį mano išraiškingumą ar kitas savybes ir pasiūlė lankyti teatro būrelį. Tai buvo mano pirma patirtis su teatru, ir labai greitai supratau, kad aš noriu studijuoti šią specialybę, nes ji padeda atsiskleisti mano asmenybei. Ir universitetą, ir šitą specialybę rinkausi, nes norėjau gyvenimiškos mokyklos ir visiškai neplanavau dirbti aktorinio darbo – tiesiog norėjau įsigilinti į šią profesiją", – atvirauja šiandien sėkmės lydima aktore tapusi S.Vievesė.

Susiklostė savaime

Visi vaidmenys moters gyvenime pasirodė netikėtai, be didelių pastangų. "Buvau pakviesta Alisos vaidmeniui seriale "Rezidentai" ir nuo jo prasidėjo visi kiti vaidmenys. Mano ganėtinai vaikiškas, smulkus sudėjimas man leidžia atrodyti labai jaunai ir taip vienas po kito sekė vaikų vaidmenys", – dalijasi aktorė.

"Labai natūraliai pasiduodu likimo vingiams – kol mane neša, aš ir judu ta linkme. Kai nustos tekėti upeliai, teks galvoti kažką kito", – sako dėl Monikos vaidmens ilgų kasų nusikirpti nepabijojusi S.Vievesė.

Pastaruoju metu aktorė labai daug dirba ir svajoja apie atostogas. "Apie saulę, vitaminą D, šiltą smėlį ir žydrą vandenį", – šypsosi Skaistė.

"Monikai reikia meilės" pirmadieniais–ketvirtadieniais 21 val. per LNK.