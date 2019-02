„Aerosmith“ rokeriai bus įamžinti Holivudo „Šlovės alėjoje“

„Aerosmith“ yra viena žinomiausių roko grupių pasaulyje, ir mes manome, kad daugelis gerbėjų bus sužavėti pagerbimu“, – sakė „Šlovės alėjos“ atstovė Ana Martinez. Tarp didžiausių penkių narių grupės hitų yra „Crazy“, „Dream on“, „I Don't Want To Miss A Thing“, „Walk This Way“ ir „Cryin“.

Nuo balandžio iki liepos „Aerosmith“ planuoja koncertų „Deuces Are Wild“ seriją kazino mieste Las Vegase. Numatyta 18 pasirodymų „Park-MGM-Resort“ viešbutyje.

„Aerosmith“ buvo įkurta 1970 metais Bostone. Kitais metais grupė švęs savo 50-ąjį gyvavimo jubiliejų.