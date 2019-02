2019-ųjų „Oskarų“ dalybos: geriausiu filmu pripažinta „Žalioji knyga“

„Žalioji knyga“ įveikė septynis kitus pretendentus į šį prestižinį apdovanojimą: „Juodoji pantera“ (Black Panther), „BlacKkKlansman“, „Bohemijos rapsodija“ (Bohemian Rhapsody), „Favoritė“ (The Favourite), „Roma“, „Taip gimė žvaigždė (A Star Is Born) ir „Valdžia“ (Vice).

„Oskaras“ už geriausią režisūrą skirtas A. Cuaronui

Alfonso Cuaronas (Alfonsas Kuaronas) sekmadienį pelnė geriausio režisieriaus „Oskarą“ už itin asmenišką kino juostą „Roma“ – nespalvotą odę savo vaikystei Meksikos sostinėje – gavusį jau trečią prestižinę statulėlę per pagrindinę 2019 metų kino apdovanojimų ceremoniją.

A. Cuaronas dėl apdovanojimo už geriausią režisūrą varžėsi su Spike'u Lee (Spaiku Li), sukūrusiu rasinę dramą „BlacKkKlansman“, Pawelu Pawlikowskiu (Pavelu Pavlikovskiu), nominuotu už juostą „Šaltasis karas“ (Cold War), Jorgu Lantimu (Yorgos Lanthimos), sukūrusiu kostiuminę komišką dramą „Favoritė“ (The Favourite) ir Adamu McKay (Adamu Makėjumi), sukūrusiu biografinę juostą „Valdžia“ (Vice).

Geriausia aktore pripažinta O. Colman

Tragiško likimo Anglijos karalienės Onos vaidmenį kostiuminėje komiškoje kino dramoje „Favoritė“ (The Favourite) sukūrusi Olivia Colman (Olivija Koulman) sekmadienį gana netikėtai pelnė „Oskarą“ kaip geriausia aktorė, pranokusi šios kategorijos favoritę Glenn Close (Glen Klouz).

Daugelis prognozavo, kad G. Close gaus šį apdovanojimą už vaidmenį filme „The Wife“, bet O. Colman įveikė ją ir Yalitza Aparicio (Jalicą Aparisio) iš filmo „Roma“, dainininkę Lady Gagą (Leidi Gagą), suvaidinusią juostoje „Taip gimė žvaigždė“ (A Star Is Born) ir Melissą McCarthy (Melisą Makarti) iš filmo „Ar galėsi man kada nors atleisti?“ (Can You Ever Forgive Me?).

Geriausias aktorius – R. Malekas

Rami Malekas (Ramis Malekas) sekmadienį pelnė geriausio aktoriaus „Oskarą“ už puikiai įvertintą britų roko grupės „Queen“ velionio vokalisto Freddie Mercury (Fredžio Merkurio) vaidmenį filme „Bohemijos rapsodija“ (Bohemian Rhapsody).

Dėl šio apdovanojimo taip pat varžėsi Christianas Bale'as (Kristianas Beilas), suvaidinęs kitame biografiniame filme „Valdžia“ (Vice), Bradley Cooperis (Bredlis Kuperis) iš muzikinės juostos „Taip gimė žvaigždė“ (A Star Is Born), Willemas Dafoe (Vilemas Dafo) iš „Prie amžinybės vartų“ (At Eternity's Gate) ir Viggo Mortensenas (Vigas Mortensenas) ir „Žaliosios knygos“ (Green Book).