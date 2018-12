V. Baumila ir J. Bareikis įsiamžino 1930-ųjų analoginėse fotografijose

Būtent tokia fotografijos forma darytos „Lituanicos“ bei Dariaus ir Girėno nuotraukos prieš skrydį virš Atlanto.

„Tikruosius Darių ir Girėną bei mus – miuziklo „Lituanica“ aktorius – skiria daugiau negu 85 metai, tačiau lietuvybės dvasia, kuria jie gyveno, lygiai tokia pati aktuali ir šiandien. Žinoma, „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą istoriją dabar mes matome ir vertiname kiek kitaip, nei praėjusio amžiaus žmonės. Tačiau dėl to šio žygio reikšmė nė kiek nesumenko. Tam, kad galėtume perteikti Dariaus ir Girėno charakterius, jų idėjas, viltis ir vertybes, pirmas mūsų žingsnis būtų pradėti gilintis į laikmetį, Lietuvos istoriją bei jos padėtį tarptautinėje politikoje, lakūnų biografijas, ieškoti vaizdinės medžiagos. Tačiau mums patiems, bent iš tolo, prisiliesti prie to laikmečio per senąsias fotografijos technikas ir technologijas, per atkurtus Dariaus ir Girėno kostiumus ir autentišką aviacinę atributiką buvo labai įdomu”, – sako S. Girėną miuzikle „Lituanica“ įkūnysiantis aktorius Jokūbas Bareikis. Jis senąją fotografiją išbandė drauge su savo dukryte Liucija.

Analoginės fotografijos ekspertas, fotomenininkas ir VDA dėstytojas Gintas Kavoliūnas pasakoja, kad praėjusio amžiaus pradžioje fotografuotis įprasta būdavo tik labai ypatingomis progomis. Ir ne tik dėl tuomet didelės vienos nuotraukos kainos, bet ir todėl, kad sėkmingam kadrui reikėdavo geležinės kantrybės. Fotografuojantis studijoje dažnai buvo naudojami specialūs stovai – į juos atsirėmus, besifotografuojantiems žmonėms būdavo lengviau nesujudėti, mat menkiausias judesys darydavo milžinišką įtaką nuotraukos ryškumui. Visgi, to meto nuotraukos, kaip ir išlikusios praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje darytos Dariaus ir Girėno bei „Lituanicos“ nuotraukos, pasižymėjo detalumu ir tikroviškumu, sukurdamos įspūdį, tarsi žmogų nuotraukoje būtų galima paliesti.

Didžiausią miuziklą Lietuvoje „Lituanica“ stato tarptautinė menininkų, istorikų ir aviatorių komanda iš Lietuvos bei Lenkijos. Miuziklas atskleis ne tik dramatiškas „Lituanicos“ skrydžio aplinkybes, bet ir atidžiau pažvelgs į S. Dariaus ir S. Girėno asmenybes, todėl pagrindinis kūrybinės trupės dėmesys nukreiptas į jausminę ir draminę žmonių likimų liniją

Aktorių meistriškumo, originalios muzikos ir jautraus libreto sintezė atskleis net 25 istorijos dalyvių personažus, meilės vingius, patriotizmo svarbą tiek atskirų žmonių, tiek visos tautos gyvenime. Beveik 50 aktorių bei šokėjų trupė scenoje vilki 4-ojo dešimtmečio stiliaus drabužius, atkurtus siekiant išsaugoti istorinio laikotarpio dvasią. Istorijos autentiškumą miuziklo kūrėjams išsaugoti padeda Lietuvos aviacijos muziejaus ekspertai, aviacijos entuziastai.

Šiame pastatyme skambės 30 originalių, specialiai miuziklui „Lituanica“ sukurtų muzikos kūrinių, itin turtingų stilistine prasme. Pagrindiniai vaidmenys miuzikle „Lituanica“ patikėti jaunosios kartos talentams: S. Darių šiame miuzikle įkūnys Vaidas Baumila, S. Girėną – Jokūbas Bareikis, o S. Dariaus žmonos Jaunutės vaidmenį atliks dainininkė Monika Pundziūtė – Monique. Muziką šiam miuziklui kuria kompozitorius Gintautas Venislovas, libreto autorius – Martynas Bialobžeskis, režisierius – Mantas Verbiejus.

Miuziklo „Lituanica“ premjera laukia 2019 m. pavasarį: kovo 30 d. Šiauliuose, balandžio 19 d. Klaipėdoje, balandžio 25 d. Vilniuje ir balandžio 27 d. Kaune.