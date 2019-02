Netikėta: neskelbti „Rugiuose prie bedugnės“ autoriaus darbai išvys dienos šviesą

Komentaruose, penktadienį paskelbtuose britų dienraštyje „The Guardian“, Mattas Salingeras (Metas Selindžeris) patvirtino, kad romano „Rugiuose prie bedugnės“ („The Catcher in the Rye“) autorius rašė dar dešimtmečius po to, kai nustojo leisti knygas. Vyras sakė, kad jis ir rašytojo našlė Colleen (Kolyn) „ketina kiek pajėgdami greičiau“ paruošti medžiagą išleisti.

„Jis norėjo, kad viską surinkčiau, tačiau žinojo, kad dėl darbo apimties gerokai užtruksiu“, – kalbėjo M. Salingeris apie savo tėvą, kuris mirė 2010-aisiais, o knygų nebeleido nuo 7-o dešimtmečio vidurio.

„Tėvas 50 metų rašė nieko neišleisdamas, todėl medžiagos yra daug. Taigi, tai nėra susiję su nenoru ar bandymu apsisaugoti: kai tik medžiaga bus parengta, mes ja pasidalysime“, – pridūrė jis.

M. Salingeris, padedantis prižiūrėti savo tėvo literatūrinį palikimą, kalbėjo, kad iki naujo darbo paskelbimo gali praeiti ne vieneri metai, ir nenurodė jokių konkrečių pavadinimų ar siužetų. Tačiau jis paminėjo, kad vėl išgirsime apie Glassų šeimą, žinomą iš tokių grožinių kūrinių kaip „Franė ir Zujis“ („Franny and Zooey“).

„Jaučiu net didesnį spaudimą paruošti medžiagą nei jautė mano tėvas“, – pasakė rašytojo sūnus, pridūręs, kad neskelbtas darbas „tikrai nuvils tuos, dėl kurių jis nesuktų galvos, o tikrieji skaitytojai, manau, kūrinį sutiks labai gerai ir bus paveikti, kaip kiekvienas skaitytojas tikisi būti paveiktas atversdamas knygą. Nepakeistas, bet gavęs paskatą keistis.“

Ilgalaikė rašytojo leidėja leidykla „Little, Brown ir Company“ penktadienį nepateikė komentarų.

J. D. Salingeris per gyvenimą išleido tik keturias knygas: „Devyni apsakymai“ („Nine Stories”), „Rugiuose prie bedugnės“, „Franė ir Zujis“ bei tomą su dviem novelėmis „Aukščiau gegnes, dailidės“ („Raise High the Roof Beam, Carpenters”) ir „Susipažinkite: Simoras“ („Seymour: An Introduction“). Paskutinis rašytojui gyvam esant paskelbtas darbas buvo apysaka „Hepvortas 16, 1924“, kuri pasirodė žurnale „The New Yorker“ 1965 metais.

J. D. Salingeris retai bendraudavo su žiniasklaida ir ne tik liovėsi leisti naujus darbus, bet ir atsisakė pakartoti leidimus ar išleisti kūrinius elektronine forma. Šiemet sukanka šimtas metų nuo rašytojo gimimo dienos, o 2018 metais jo teisių perėmėjas parodė atviresnį nusiteikimą ir minėta proga leido išleisti dėžutėje supakuotą rašytojo knygų naujais viršeliais rinkinį. Šiemet Niujorko viešojoje bibliotekoje planuojama surengti J. D. Salingerio parodą, bus organizuojama ir kitų reklaminių renginių.

Pastarąjį pusę amžiaus sklandė vis daugiau gandų ir kalbų, ar egzistuoja dar nepaskelbtų J. D. Salingerio kūrinių ir ar jie yra pakankamai kokybiški, kad būtų galima juos išleisti. Buvusi mylimoji Joyce Maynard (Džois Meinard) ir rašytojo dukra Margaret (Margret) teigė, kad autorius ir toliau rašė knygas, kaip manoma, dabar laikomas saugykloje autoriaus namuose Kornvalyje, Naujajame Hampšyre.

2013 metais sukurtame Shane Salerno (Šeino Salerno) ir David Shields (Deivido Šyldo) dokumentiniame filme cituojami du „nepriklausomi ir atskiri šaltiniai“, kalbėję apie penkis naujus kūrinius. Vienos iš J. D. Salingerio knygų siužetas turėtų suktis apie romano „Rugiuose prie bedugnės“ personažą Houldeną Kolfildą ir jo šeimą. Kituose vaizduojami rašytojo išgyvenimai Antrojo pasaulinio karo metais ir jo panirimas į Rytų religiją. Mattas Salingeris paneigė šias kalbas, tačiau niekada nėra tvirtai pareiškęs, kad naujas darbas nebus išleistas.

S. Salerno penktadienį parašė elektroninį laišką naujienų agentūrai „The Associated Press“, kad „jis (J.D. Salingeris) visada troško – ir siekė – kad jo darbai būtų paskelbti po jo mirties“.

„Man malonu, kad Salingerio gerbėjai visame pasaulyje pagaliau gaus galimybę perskaityti vieno geriausių Amerikos rašytojų kūrinius, – pridūrė S. Salerno. – Su laiku, manau, pamatysite, kad visi mūsų pranešimai buvo teisingi.“