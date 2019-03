Lietuvos šiuolaikinės kultūros pavasaris ateina į Tel Avivą

„Lietuvos kultūros institutas jau kelerius metus sėkmingai vykdo Lietuvos kultūros sezonus įvairiose šalyse – tai leidžia pristatyti šiuolaikinio meno spektrą, plėtoti tvarią partnerystę su įvairiomis užsienio meno institucijomis, strategiškai auginti auditoriją, planuojant tikslingas viešinimo kampanijas su komunikacijos partneriais, išmanančiais savo šalies žiniasklaidos lauką. 2015 m. Institutas Lietuvą prisistatė Krokuvoje, 2016-aisiais rengėme pavasario ir rudens sezonus Ukrainoje, 2017-aisiais metais ypatingos viešnios teisėmis Lietuva dalyvavo tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje, 2018 m. Institutas įgyvendino net du didelius tarptautinius renginius: Baltijos šalių „Market Focus“ programą Londono knygų mugėje ir Lietuvos menų festivalį „Flux“ Romoje. Šie metai irgi nesibaigs „Lietuvišku pasakojimu“ Tel Avive – jau birželio mėnesį pasakosime muzikos, fotografijos, literatūros ir iliustracijos istorijas Liubline”, – pasakojo Lietuvos kultūros instituto direktorė Aušrinė Žilinskienė.

„Lietuviškas pasakojimas“ Tel Avive prasidėjo nuo noro bendradarbiauti su svarbiomis Tel Avivo kultūros institucijomis – tokiomis kaip Tel Avivo meno muziejus, Suzanne Dellal šokio ir teatro centras, „Teder“ muzikos klubas ar tarptautinis Felicja Blumental muzikos festivalis – bei užmegzti tęstinumą turinčius ryšius tarp jų ir Lietuvos menininkų. Tikime, kad tai bus pirmas, bet tikrai ne paskutinis kartas, kuomet mūsų partneriai Izraelyje pristatys kūrėjus iš Lietuvos. Mintis apjungti projektus po viena festivaline „kepure“ kilo siekiant geresnio renginių matomumo tokiame pramogų kupiname mieste kaip Tel Avivas. Jų įvairovė padės izraeliečiams atpažinti ir pažinti Lietuvą kaip kultūros ir šiuolaikinio meno šalį, tokią, kokios iki šiol, tikėtina, jie jos dar nebuvo atradę“, – teigė Lietuvos kultūros atašė Izraelyje Elena Keidošiūtė.

Pirmasis festivalio renginys skirtas iš Kauno kilusiai Izraelio nacionalinei poetei Leah‘ai Goldberg (1911-1970), vyks moderniosios hebrajų poezijos pradininku vadinamo Beit Bialiko memorialiniame muziejuje. Literatūros tyrėjai pristatys naujai išleistą L. Goldberg poezijos rinktinę, analizuos jos kūrybinius ryšius su gimtąja Lietuva ir Kaunu. Savo kūrybą ir Leah‘os Goldberg eilėraščių vertimus į lietuvių kalbą, reflektuodamos poetinės kilmės bendrystę, skaitys dvi taip pat iš Kauno kilusios poetės Indrė Valantinaitė ir Lina Buividavičiūtė bei Izraelio poetai.

Kovo 26-ąją „Lietuviškas pasakojimas“ tęsis muzikos kalba: tarptautiniame Felicjos Blumental muzikos festivalyje Lietuvos kompozitorių kūrinių programą atliks choras „Aidija“, fortepijono rečitalį surengs Andrius Žlabys. Muzikinę programą užbaigs Giedrės Šlekytės diriguojamo Izraelio kamerinio orkestro, „Aidijos“ ir solisto, akordeono virtuozo Martyno Levickio koncertas, kuriame skambės Broniaus Kutavičiaus, Ramintos Šerkšnytės bei Arvydo Malcio kūriniai, Wolfgango Amadeuso Mozarto ir Georgo Friedricho Handelio opusai.

Balandžio 16-ąją Tel Avivo meno muziejuje vyks performanso ir garso menininkės Linos Lapelytės kūrybos vakaras „Candy Shop and Other Dances“. Jo metu publika turės galimybę pamatyti net tris performansus – „Candy Shop – the Song“, „Pirouette“ ir „Ladies“–, kuriuos iškart po to aptars jų autorė L. Lapelytė ir muziejaus vyriausioji šiuolaikinio meno kuratorė Ruti Direktor. Pokalbis palies ne tik ką tik atliktus kūrinius, bet ir L. Lapelytės, Vaivos Grainytės ir Rugilės Barzdžiukaitės operą-performansą „Saulė ir jūra“ („Sun and Sea: Marina“) Lietuvos paviljone šių metų Venecijos bienalėje.

Gegužės 4 d. „Lietuviškas pasakojimas“ pasisuks link šiuolaikinės indie ir elektroninės muzikos scenos. Kultiniuose Tel Avivo klubuose „Teder“ ir „Alphabet“ vyksiančiuose „Vilna Connection“ renginiuose pasirodys DJ‘ai Manfredas, „12 inčų po žeme“ ir V. (Vidmantas Čepkauskas ), Lietuvos atlikėjų grupės „Maps“, „Shishi“ ir izraeliečiai „Red Axes“.

Gegužės 23, 24 ir 25 dienomis Suzanne Dellal šokio ir teatro centre vyks pirmasis Lietuvos šiuolaikinio šokio savaitgalis, kurį Institutas rengia bendradarbiaudamas su Lietuvos šokio informacijos centru.

Per tris dienas pasauline šokio Meka vadinamo centro salėse išrankiai publikai bus parodyti keturi spektakliai. Lietuviško šokio pasakojimą pradės Šeiko šokio teatro spektaklis „Metų laikai“, kuriame keturi skirtingų kartų ir skirtingos stilistikos šokėjai kuria harmoningą dialogą su Antonio Vivaldi muzika, atliekama Klaipėdos violončelių kvarteto (chor. Agnija Šeiko). Choreografės Vilmos Petrinaitės spektaklis „Somaholidays“ tiria šiuolaikinio eskapizmo pavidalus 120 dūžių per minutę ritmu, Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Sprendimas“ (chor. Birutė Letukaitė) taip pat pasitelkia gyvą muziką scenoje (kompozitorius Antanas Jasenka ir vokalistas Ilja Gun), skulptūriškus Nyderlandų menininkės Gudos Koster kostiumus ir kuria istoriją apie suvaržymą ir išsilaisvinimą. Lietuviško šokio pasakojimo finalas Tel Avive – Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ spektaklis „Žaidimas baigtas“ (spektaklio kūrėjai – Laurynas Žakevičius, Airida Gudaitė, Lauryna Liepaitė, Adas Gecevičius), kuriame su vaizduote ir sapnais žaidžia judesys, muzika ir vaizdas.

„Lietuvišką pasakojimą“ Tel Avive pabaigs kino dokumentika – bendradarbiaujant su Lietuvos kino centru, festivalio „Docaviv“ programoje bus parodytas režisierės Aistės Žegulytės filmas „Animus Animalis (istorija apie žmones, žvėris ir daiktus)“. Speciali šio filmo apie taksidermiją kaip žmogaus požiūrio į gamtą metaforą peržiūra bus surengta Steinharto gamtos istorijos muziejuje.