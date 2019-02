Kritikų sudarytame „Kino pavasario“ 15-tuke – ir „Oskarams“ nominuoti filmai

Prestižinių „Oskarų“ apdovanojimų nominantai. Istorijos iš Juodkrantės ir tolimiausių šalių. Pasakojimai apie garsias asmenybes ir aktualumo niekad neprarasiančius pasaulio įvykius. Žanrų įvairovė – nuo detektyvo iki muzikinės dokumentikos ir istorinės kostiuminės dramos. Tokia spalvinga filmų gama šiemet pateko į kovo 21 dieną prasidėsiančio „Kino pavasario“ programą „Kritikų pasirinkimas“.

„Programa „Kritikų pasirinkimas“ dar kartą įrodė, kad bendruomenė vertina drąsius, forma nebijančius eksperimentuoti kūrėjus ir tuos, kurie neabejingi pačioms svarbiausioms šiandienos temoms“, – tikina „Kino pavasario“ programos sudarytoja Mantė Valiūnaitė.

Daugiausia kritikų balsų surinko Radu Jude drama „Man nesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip barbarai“ („I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians“). Aštrių temų ir humoro nestokojantis rumunų režisierius „Kino pavasario“ žiūrovams jau puikiai pažįstamas, nes festivalyje rodyti net penki jo filmai, pastarieji – „Randuotos širdys“ (2016) ir „Aferim!“ (2015).

Garsaus prancūzų leidinio „Cahiers du cinema“ kino kritikas Arielis Schweitzeris įsitikinęs, kad šis filmas puošia bet kurio festivalio programą.

„Man nesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip barbarai“ – šie žodžiai, ištarti 1941 metais Rumunijos Ministrų kabinete, paskatino pradėti etninį Rytų fronto valymą. Jauna menininkė Mariana rengiasi atkurti istorinį įvykį miesto aikštėje.

Antroji vieta kritikų tope atiteko Kanuose pristatytam serbų režisieriaus Ognjeno Glavoničiaus kelio filmui „Krovinys“ („The Load“). Įtampa pulsuojančiame filme žiūrovas nukeliamas į 1999-uosius, kai NATO bombarduoja Serbiją. Vairuotojas Vlada gauna užduotį – nugabenti paslaptingą krovinį iš Kosovo į Belgradą. Vyras nežino, kas yra sunkvežimio viduje. Pamažu krovinys tampa jo našta.

Iš „Oskarų“ pretendentų sąrašo

Du filmai iš programos „Kritikų pasirinkimas“ šiemet pateko į „Oskarų“ ir „Auksinių gaublių“ nominantų sąrašą.

Į festivalio ekranus grįžta „Kino pavasaryje“ rodytos „Mėnesienos“ autorius ir „Oskaro“ laureatas Barry Jenkinsas. Naujausia jo drama „Jei Bylo gatvė prabiltų“ („If Beale Street Could Talk“) panardina į jausmingą, skausmų ir džiaugsmų kupiną meilės pasaulį Amerikos juodaodžių bendruomenėje.

Į emocijų vandenyną nuplukdys ir režisierė Nadine Labaki, Kanų Didžiuoju žiuri prizu įvertintame filme „Kafarnaumas“ („Capernaum“). Teisėjas klausia 12-mečio Zaino: „Kuo kaltini savo tėvus?“ – „Tuo, kad suteikė man gyvybę“, – atsako šis. Vėliau siužetas atkurs visus įvykius, atvedusius prie šios situacijos. Pasak kritikų, filmas primins „Lūšnynų milijonierių“ ir „Floridos projektą“.

Nepamirštami Juodkrantės kormoranai

Į kino kritikų sąrašą pateko ir lietuvių kurti ar prodiusuoti darbai. Vienu iš atradimų tapo talentingos režisierės Rugilės Barzdžiukaitės dokumentinis trileris „Rūgštus miškas“ („Acid Forest“). Jis ovacijomis sutiktas Lokarno kino festivalyje. Žiūrovui prieš akis atsiveria miręs Kuršių Nerijos miškas ir tūkstančiai jį naikinančių kormoranų.

Kritikų akiratyje atsidūrė ir vienos ryškiausių šiandienos Rusijoje kuriančių režisierių Nataliyos Meshchaninovos darbas „Pasaulio šerdis“ („Core of The World“), kurį prodiusavo lietuvė Dagnė Vildžiūnaitė. Filme pasakojama apie veterinarą Egorį, kuriam lengviau atrasti ryšį su gyvūnais nei su žmonėmis. „Tai vienas labiausiai sujaudinusių 2018 metų filmų“, – pripažįsta M. Valiūnaitė.

Negailestingas juodaodžių gyvenimas ir šmaikštus sportas

Kritikai įvertino net keturis dokumentinius filmus. Aukščiausią vietą užėmė kvapą gniaužianti režisieriaus Roberto Minervini istorija „Ką darysi, kai pasaulis degs?“ („What You Gonna Do When The World's On Fire?“). Pasitelkiant švytinčią nespalvotą estetiką prieš akis išnyra 2017-ųjų vasara, kai JAV sudrebino virtinė žiaurių žmogžudysčių ir smurto protrūkių prieš juodaodžius.

Apie vieną kontroversiškiausių šio dešimtmečio muzikos žvaigždžių M.I.A. pasakojama filme „Matangi / Maya / M.I.A.“. Tai jos bičiulio Steve’o Loveridge’o koliažas iš autentiškos medžiagos apie audringą merginos kelią į popmuzikos viršūnę.

Likę du dokumentiniai filmai iš „Kritikų pasirinkimo“ yra apie sportą. Abu šmaikštūs, žaismingi ir patiks net ir tiems, kuriems sporto pasaulis yra svetimas. Archyvinio kino žanrą į naują lygmenį pakylėja „John McEnroe: tobulumo imperijoje“ („John McEnroe: In the Realm of Perfection“) apie karjeros viršūnę pasiekusį legendinį JAV tenisininką. Žinomo rumunų režisieriaus Corneliu Porumboiu filmas „Begalinis futbolas“ („Infinite Football“) įtrauks į sąmojingą ir absurdišką kelionę kuriant naujas futbolo taisykles, kurios sumažintų traumų tikimybę.

Gangsteriškos ir nuoširdžios istorijos iš Lotynų Amerikos

Į „Kino pavasarį“ grįžta mistinio filmo „Gyvatės apkabinimas“ režisierių duetas iš Kolumbijos – Ciro Guerra ir Cristina Gallego. Naujausias kūrinys „Vasaros paukščiai“ („Birds of Passage“) įtraukia į hipių kultūros ir marihuanos prisodrintą 8-ąjį dešimtmetį ne tik magiškais vaizdais, bet ir gangsteriškais atspalviais.

Į Andų kalnų papėdę ir civilizacijai nepaklūstantį gyvenimą nukelia užliūliuojanti Domingos Sotomayor juosta „Per vėlu mirti jaunam“ („Too Late To Die Young“). Tai savotiškas laiškas paauglystei, pirmajai meilei ir nerūpestingai rūkstantiems dūmams. Režisierė iš Čilės tapo pirmąja moterimi, Lokarno kino festivalyje apdovanota už geriausią režisūrą.

Programoje „Kritikų pasirinkimas“ taip pat lauks nenuspėjamo siužeto trileris iš 9-ojo dešimtmečio Argentinos – „Raudona“ („Rojo“) – mėgstantiesiems nestandartinius posūkius, kai kelias tiesiai tiesiog neegzistuoja.

Trimatis veiksmas ir kostiuminė drama

Žvitri kritikų akis į programą įtraukė ir virtuozišką trimačio film noir juostą „Ilga dienos kelionė į naktį“ („Long Day's Journay Into Night“). Režisierius Bi Ganas kviečia žiūrovus keliauti nakties labirintais kartu su herojumi Lu Hongvu. Neabejotinas filmo perlas – vienu kadru nufilmuota 3D valandos trukmės scena.

„Kritikų pasirinkimo“ filmų ansamblį baigia austrų režisieriaus Markuso Schleinzerio istorinė kostiuminė drama „Andželo istorija“ („Angelo“) apie europiečių grafų šeimoje užaugusį vergų berniuką.

Visą programą „Kritikų pasirinkimas“ rasite čia.