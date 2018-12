Filmas „Laimingasis Ladzaras“: pakilti virš laiko sąvokos

Viename geriausių savo romanų "Evangelija pagal Jėzų Kristų" literatūros Nobelio laureatas José Saramago rašė: "Stebuklų metas arba jau praėjo, arba dar neatėjo, be to, stebuklas, pats stebuklas, kad ir ką mums sakytų, nėra geras dalykas, jei, norint dalykus pagerinti, reikia iškreipti jų logiką ir vidinę esmę." Tačiau be stebuklų neapsieina nė vienas šio rašytojo knygos siužetas, o jų fantastinės filosofinės parabolės itin praturtino XX a. literatūrą.