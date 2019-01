Teismas vienam iš buvusių Panevėžio ligoninės vadovų skyrė baudą

Šioje byloje taip pat teisiamam A. Ivonaičio sūnui Kornelijui Ivonaičiui teismas panaikino atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir už padėjimą priimti kyšį, dokumento suklastojimą ir panaudojimą skyrė beveik 4 tūkst. eurų baudą.

Kaip penktadienį pranešė teismas, buvęs ligoninės vadovas teismo prašė panaikinti draudimą dirbti vadovaujamą darbą šioje ligoninėje ir darbą, susijusį su šioje įstaigoje vykdomais viešaisiais pirkimais. Šį skundą teismas atmetė.

Be to, teisėjų kolegija nusprendė, kad A. Ivonaitis nepagrįstai dėl kyšininkavimo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ir jam už kyšio pareikalavimą ir paėmimą skyrė baudą. Pagal laidavimą nuo atsakomybės atleistas buvo ir K. Ivonaitis.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad laidavimo institutas taikytas nepagrįstai, nes nenustatyta būtinoji sąlyga – visiškas prisipažinimas padarius nusikaltimą ir nuoširdus gailėjimasis. Anot Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos, apygardos teismo išvada, kad A. Ivonaitis visiškai pripažino kaltę dėl kyšininkavimo ir dėl to nuoširdžiai gailėjosi, yra nepagrįsta.

Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės leidžia spręsti, kad veikos mechanizmas buvo sudėtingas, įtraukiant ir sūnų.

Teisėjų kolegija nurodė, kad A. Ivonaičio prisipažinimas buvo tik formalus, be to, jis iš esmės nepripažino, kad paėmė kyšį iš įmonės atstovo, o jų tarpusavio santykius įvardijo kaip paramą. Be to, apygardos teismo nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, kad A. Ivonaičio padaryta veika yra atsitiktinė.

„Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės leidžia spręsti, kad veikos mechanizmas buvo sudėtingas, įtraukiant ir sūnų, kuris kreipėsi į juridinį asmenį, kad įvykdytų kyšio paėmimą, veika tęsėsi kone du mėnesius, reikalaujamo ir gauto kyšio suma – 2316 eurų. Iš užfiksuotų pokalbių akivaizdžiai matyti, kad veikos iniciatorius buvo A. I. Tolesni jo veiksmai taip pat parodo, kad ieškota būdų, kaip kyšį paimti, vėliau sukurtas dar sudėtingesnis kyšio paėmimo mechanizmas. Visi šie veiksmai akivaizdžiai rodo, kad veika nebuvo atsitiktinė“, – teigia Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos pirmininkė Ernesta Montvidienė.

Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad A. Ivonaitis padarė vieną apysunkį, tyčinį, korupcinio pobūdžio nusikaltimą, buvo šio nusikaltimo iniciatorius, skyrė jam beveik 6 tūkst. eurų baudą. Įvertinta ir jo asmenybė – neteistas, nebaustas administracine tvarka, dirbantis, charakterizuojamas teigiamai.

Teisėjų kolegija, palikusi draudimą dirbti Respublikinėje Panevėžio ligoninėje vadovaujamą darbą, pažymėjo, kad ši priemonė yra proporcinga, todėl prašymas ją panaikinti atmestas.

Bylos duomenimis, 2014 metais A. Ivonaitis pareikalavo iš įmonės, kad būtų sumokėta už brangias detales jo žmonos vardu registruotam automobiliui. Įmonė negalėjo to padaryti ir pasiūlė kitą būdą. A. Ivonaitis su sūnumi sukūrė mechanizmą „gauti paramą“ per trečiąjį asmenį – viešąją įstaigą – ir už tuos pinigus nupirkti brangias detales automobiliui.

Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis dar gali būti skundžiama kasacine tvarka.