Putomis namus šiltinęs verslininkas įtariamas nuslėpęs 34 tūkst. eurų

FNTT ir Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų pateikimo mokesčių administratoriui.

Pasak FNTT, jos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad Šiauliuose veikusi bendrovė keliuose interneto portaluose skelbėsi per keletą dienų visoje Lietuvoje atliekanti individualių namų, sodo namelių apšiltinimo darbus.

Patrauklias paslaugos kainas reklamavusi bendrovė darbus atlikdavo tiek statomiems, tiek jau pastatytiems namams.

Apskaičiuota, kad per vienus metus bendrovės direktorius į buhalterinę apskaitą neįtraukė daugiau kaip 34 tūkst. eurų. Be to, vengiant mokėti pelno ir pridėtinės vertės mokesčius, melagingi duomenys elektroniniu būdu buvo pateikti mokesčių administratoriui.

Atliekant ikiteisminį tyrimą apklausti 46 asmenys, jie paaiškino, kad bendrovės paslaugomis naudojosi, nes ši siūlė šiltinimo paslaugas pigiau nei kitos.

Kaip skelbia FNTT, nustatyta, kad daliai užsakovų bendrovė neišrašydavo jokių apskaitos dokumentų.

Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Baudžiamasis kodeksas šiauliečiui, kaltinamam apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu, numato bausmes, maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių.