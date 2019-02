Prieš teismą stos iš slaugos ligoninėje gydyto senuko 18 tūkst. eurų pavogęs vyras

Kaip trečiadienį pranešė prokuratūra, bylos tyrimą gerokai apsunkino tai, kad buvo neaiškus vagystės laikas ir aplinkybės, be to, bevykstant tyrimui mirė ir nukentėjusysis: senukas žuvo pernai pavasarį name kilus gaisrui.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas policijai gavus garbaus amžiaus Molėtų rajono gyventojo pareiškimą dėl vagystės. Su ligota seserimi atokiame vienkiemyje gyvenęs vyras 2017 metų gruodį susirgo. Jie abu buvo išvežti į ligoninę, o vėliau, kelis mėnesius, gydomi slaugos ligoninėje.

Pernai kovą grįžęs į namus, senukas pasigedo sodyboje slėptų savo santaupų – 18 tūkst. eurų ir kreipėsi į policiją.

„Net ir tokiomis aplinkybėmis per 9 ikiteisminio tyrimo mėnesius buvo surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pateikti vienam netoliese gyvenančiam jaunam vyrui kaltinimus dėl didelės vertės turto vagystės“, – sakė tyrimui vadovavęs Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Gintaras Čekuolis.

Byla perduota nagrinėti į Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmams. Už didelės vertės turto vagystę Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 8 metų.