Pasieniečių sulaikytų kontrabandinių cigarečių skaičius išaugo beveik perpus

2017-aisiais šis skaičius siekė 1 mln. 222 tūkst. pakelių.

Šio rodiklio augimui įtakos turėjo keli dideli kontrabandos užkardymai, kai pagal VSAT kriminalinės žvalgybos informaciją buvo sulaikyta daugiau kaip 700 tūkst. pakelių cigarečių, atgabentų automobiliais iš Latvijos bei traukiniais iš Baltarusijos.

Didžiausią dalį sulaikytų cigarečių sudarė baltarusiškais akcizo ženklais pažymėti rūkalai. Per metus pasitaikė ir nedidelis kiekis Ukrainos bei Tadžikistano banderolėmis pažymėtų cigarečių. Pagal markes populiariausios buvo „NZ“, taip pat „Fest“, „Minsk“ ir „Korona“ cigaretės, pagamintos Baltarusijos gamyklose.

Dažniausiai neteisėto tabako gaminių gabenimo maršrutus kontrabandininkai rinkosi per valstybės sieną su Baltarusija. Per šį ruožą 2018 m. buvo bandoma į Lietuvą atgabenti beveik 1,2 mln. pakelių cigarečių (70 proc. visų sulaikytų kontrabandinių rūkalų).

Pasieniečių įdiegtos modernios valstybės sienos stebėjimo sistemos lėmė, kad keitėsi kontrabandos maršrutai. Pernai tik 47 proc. nelegalių rūkalų pateko per vadinamąją „žalią“ sieną, t. y. ten, kur ji eina laukais, miškais, vandens telkiniais. 2017 m. šis skaičius siekė beveik 74 proc. Be to, 2018 m. pasieniečiai nustatė daugiau baltarusiškų tabako gaminių neteisėto patekimo iš Latvijos atvejų. Šia kryptimi atgabentų rūkalų kiekis praėjusiais metais sudarė beveik ketvirtadalį (24 proc.) visų sulaikytų tabako gaminių (2017 m. – 4,4 proc.).

Pasienis su Rusija rūkalų kontrabandininkams ir toliau išlieka nepatrauklus - pernai šiame ruože VSAT pareigūnai sulaikė 35 tūkst. pakelių cigarečių. Mažėjimo tendencijos čia pradėtos fiksuoti ir paskutiniais metais išliko, kai pasienyje su Rusija VSAT už ES lėšas įdiegė kontrabandininkams neįveikiamą modernią sienos stebėjimo ir kontrolės sistemą.

Į Lietuvą ar per ją į Vakarų valstybes bandomos gabenti kontrabandos priežastys išlieka panašios kaip ir ankstesniais metais. Pagrindinė – tabako gaminių kainų skirtumai tarp ES ir jai nepriklausančių kaimyninių šalių. Pavyzdžiui, Baltarusijoje populiariausių rūšių cigarečių pakelis kainuoja apie 0,74 euro, o Lietuvoje mažmeninė populiariausių cigarečių pakelio kaina yra maždaug 4-5 kartus didesnė.

Kitos kontrabandos priežastys yra ribota Lietuvos gyventojų perkamoji galia, visuomenės tolerancija kontrabandai, augantis nelegalaus verslo pelningumas, nedarbo lygis, palanki Lietuvos geografinė padėtis tokiam neteisėtam verslui ir kt.