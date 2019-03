Pareigūnai sulaikė užpuolikus: pinigų gauti nepavyko, o kelią į belangę nusitiesė

Vėlų kovo 12-osios vakarą pareigūnų pagalbos kvietėsi 60-metis šiaulietis. Apie 22 val. prie jo, ėjusio Krymo gatve, prisiartino keletas vaikinų, kurių vienas smūgiavo į galvą ir atėmė rankoje turėtą portfelį su jame buvusiais daiktais. Vyras dar bandė užpuolikus vytis, tačiau šie pabėgo.

Atvykę policijos patruliai nusikaltimo mikrorajone pradėjo operatyvią įtariamųjų paiešką. Tuo metu jie per radijo stotį išgirdo policijos budėtojo pranešimą, kad autobusų stoties teritorijoje įtartini asmenys kabinėjasi prie žmonių. Nuskubėję ten, pareigūnai sulaikė tris jaunuolius, kurių vieno kišenėje buvo rastas fotoaparatas – toks, koks buvo pavogtajame portfelyje. Nukentėjusysis atpažino, kad tai – jo prarastas daiktas. Kai sulaikytieji buvo atvežti į policijos komisariatą, vienas jų bandė atsikratyti dar vienu nusikaltimo įkalčiu – lipdamas iš automobilio, ant žemės numetė diktofoną, kuris taip pat buvo šiauliečio pavogtų daiktų sąraše.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad niekur nedirbantys ir nesimokantys, policijos pareigūnams dėl vagysčių gerai pažįstami 17, 20 ir 29 metų vaikinai į Šiaulius atvyko iš Radviliškio rajono. Iš pradžių buvo alus ir naktinės klajonės po Šiaulių miestą, po to – „geniali“ idėja „pasidaryti pinigų“, po to – nevykęs bandymas pavogtus daiktus parduoti autobusų stotyje, po to – įtarimai dėl plėšimo.

Visi sulaikytieji atsidūrė areštinėje, teismas sankcionavo jiems griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.