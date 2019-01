Mero kakta – dėmesio centre

Sekmadienį Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose dalyvavęs meras Vytautas Grubliauskas sulaukė didesnio žmonių dėmesio nei įprastai. Žvilgsnius it magnetas traukė sužalota miesto galvos kakta.

"Prasileido", – gatvės žodyno žodžiu žaizdos kilmę nustatė sporto varžybose merą matę boksininkai.

"Tikriausiai virto paslydęs ant apledėjusio ir nepabarstyto šaligatvio", – tarp savęs kalbėjosi du vyrai.

"Toks žmogus, o eina ir nemato, kur eina", – stebėjosi būrelis moterų, turėjusių omenyje, kad meras kakta atsitrenkė į kietą daiktą.

Kad nebūtų jokių spekuliacijų dėl sužalojimo, V.Grubliauskas davė išskirtinį interviu "Kokteiliui".

"Buvau savaitgalį baseine. Po pratybų rengdamasis nagu brūkštelėjau per kaktą. Ir taip įsibrėžiau, kad net žaizda atsirado. Apmaudu, kad paženklinau save prieš svarbius renginius. Ką darysi, teks laukti, kol užgis", – atviravo meras.

"Kokteilio" pozicija

Šiuolaikinei kosmetikai paslėpti žaizdą, kol užgis, – vieni juokai.

Nemokami patarimai

Kai slidūs šaligatviai, tvirčiau ant kojų jaustis padeda tinkami batai. Juos, esant plikledžiui, reikėtų rinktis atsakingai – aukštakulnius, smailiakulnius bei batus slidžiu padu pakeisti į žiemai pritaikytą avalynę. Ypač tinkami batai aukštesniais aulais, nes jie gali apsaugoti čiurnas nuo traumų.

Be to, ledui sukausčius žemę, esant galimybei, geriau vengti vaikščiojimų lauke ir likti namie. Na, o jei mieste laukia svarbus susitikimas ar neatidėliojami reikalai, be tinkamos avalynės, pagelbėja ir prie įėjimų į patalpas įrengti turėklai arba specialios rankenos, į kurias įsikibus jau kur kas stabiliau laikomasi ant kojų.

Lipant laiptais gelbėja laikymasis už turėklų, o einant slidžiu keliu rankų nelaikykite kišenėse, nes rankos gali padėti išlaikyti pusiausvyrą, kai slystame. Geriausia, kai jos būna laisvos – taip galima išvengti nelaimės.