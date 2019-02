Sulaikyti du klaipėdiečiai, uostamiestyje ir sostinėje pavogę 8 automobilius

Nusikaltimai įvykdyti 2017-2018 metais Klaipėdoje ir Vilniuje, pranešė policija.

1967 metais gimęs, ne kartą už panašius nusikaltimus jau teistas vyras ir jo 1989 metais gimęs, niekur nedirbantis, iki tol dar neteistas sūnus, buvo sulaikyti darant nusikalstamą veiką – pervarant iš vienos vietos į kitą vogtą automobilį „Toyota Verso“.

Įtariamieji įvairiose sostinės, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono vietose nusižiūrėdavo būtent „Toyota“ modelių automobilius ir panaudoję automobilių vagystėms pritaikytą įrangą, pagrobdavo transporto priemones. Pagrobtų automobilių vertė svyravo maždaug nuo 6000 iki 11 400 eurų.

Atlikę kratas įtariamųjų gyvenamosiose vietose Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone, pareigūnai aptiko keturių vogtų „Toyota“ automobilių dalis, dokumentus, bei kai kuriuos vogtuose automobiliuose buvusius daiktus.

Be to, 1989 metais gimęs įtariamasis šiemet sausį uostamiesčio pareigūnams dar įkliuvo ir už galimą disponavimą narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti – pas jį rasta augalinės kilmės medžiagos.

Įtariamieji už vagystes gali būti nubausti laisvės atėmimu iki 6 metų.