Kultūros fabrike – kino legendos

Pagal žurnalo "Time out" versiją A.Čelentano priskiriamas prie ryškiausių pasaulio kino žvaigždžių dešimtuko. Šią šlovę jis pelnė ne tik už daugelį įsimintinų vaidmenų kine - jis bandė jėgas režisūroje, buvo televizijos vedančiuoju, kuria muziką, vykdo plačią visuomeninę veiklą. Bet dar didesnę šlovę jam atnešė dainininko karjera, per kurią jis atliko daugiau nei 600 dainų, išleido per 40 studijinių albumų. Ypač sėkmingas buvo jo bendradarbiavimas su kompozitoriumi ir atlikėju Toto Cotunjo. Jo dėka aktorius ne kartą tapo San Remo muzikinio festivalio nugalėtoju, buvo pastoviai lyderių trejetuke.

A. Čelentano, nežiūrint garbaus amžiaus (jam virš 80), dar ir šiandien surenka didžiules arenas ir koncertų sales. Po pasaulį, po socialinius tinklus iki šiol keliauja ir šmaikštūs aktoriaus sąmojai, atkeliavę iš jo filmų.

Ne mažiau garsi ir šio dueto atstovė Ornelija Muti, suvaidinusi su Adriano ir kitame filme - „Užsispyrėlės sutramdymas“. Beje, ji gimė išeivės iš Estijos ir neapoliečio šeimoje. Dar nesulaukusi ir penkiolikos, daili mergina garsaus italų režisieriaus Domiano Damiani buvo pakviesta pagrindiniam vaidmeniui filme „Pati gražiausia žmona“ (1970), po kurio sėkmingai tęsėsi jos karjera kine. Ji vaidino su tokio pirmo ryškumo žvaigždėmis kaip Alenu Delonu, Žeraru Depardje, Mikele Plačido, Marčelo Mastrojani ir kitais. Beje, su ja vaidino ir mūsų kino žvaigždės R.Adomaitis ir J.Budraitis bendrame TSRS ir Italijos filme „Gyvenimas puikus“ (1981). Žurnalo Class skaitytojai 1994 m. ją išrinko gražiausia pasaulio moterimi.

Filmas „Beprotiškai įsimylėjęs“ pasakoja apie linksmą Romos autobuso vairuotoją Barnabą (A.Čelentano), kuris iš pirmo žvilgsnio įsimyli paslaptingą gražuolę Kristiną (O.Muti).Tačiau pasirodo, kad ši – nedidelės šalies Sent Tulino princesė, atvykusi į Italiją kartu su savo šeima.

Kadangi jos šalis - ant bankroto ribos, Kristina turi ištekėti už milijonieriaus, pasiruošusio už vedybas padengti visas valstybės skolas. Barnaba, žinoma, tiek pinigų neturi, tačiau yra pasiryžęs viskam, kad tik laimėtų princesės ranką. Jo išmonei ir pastangoms, beje, kaip ir sąmojui, ribų nėra.

„Kiekvieną gyvenimo akimirką man būti žinoti, kad egzistuoja moteris, kuri nenustoja mane mylėti“, - pasakė kartą A.Čelentano.

„Beprotiškai įsimylėjęs“ (1981, 1 val. 40 min.) - vasario 13 d., 18 val., Kultūros fabrike.

Filmą pristatys populiari teatro aktorė Nijolė Sabulytė.