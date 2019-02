Profilaktinis sveikatos patikrinimas – kodėl nevalia jo užmiršti?

„Žmonės, kurie žino, jog serga tam tikra lėtine liga, kiekvieną kartą atėję pas šeimos gydytoją yra apžiūrimi. Daug didesnė problema, jeigu žmogus nežino apie ligą ir nėra linkęs profilaktiškai lankytis pas medikus. Daugelis kreipiasi į specialistus tik tuomet, kai supranta, kad su sveikata yra tikrai kažkas negerai ir reikia tam tikro gydymo. Tai yra didžiulė lietuvių problema, kurią būtina spręsti“, – sakė šeimos gydytoja Asta Žukovienė.

Suprasdamas šios problemos svarbą, Kauno socialdemokratų pirmininkas Giedrius Bielskus yra pasiryžęs inicijuoti metinę sveikatos patikrą.

„Šios programos tikslas – išankstinė prevencija ir sveikos gyvensenos korekcijos. Profilaktinio patikrinimo metu turėtų būti atliekami bendri kraujo, šlapimo, gliukozės kiekio kraujyje nustatymo tyrimai. Taip pat tikrinama klausa, regėjimas, matuojamas kraujospūdis, atliekama burnos, limfmazgių bei ginekologinė apžiūra. Manau, kad reguliari sveikatos patikra kiekvienam gyventojui turi tapti įpročiu. Be abejonės toks įprotis yra esminis, norint, kad visuomenė būtų sveikesnė, darbingesnė ir laimingesnė“, – sakė G. Bielskus pridurdamas, jog taip pat yra svarbu ne tik inicijuoti pokyčius, bet ir diskutuoti apie juos bei šviesti visuomenę, kodėl būtina sveikata rūpintis visuomet.

Anot A. Žukovienės, daugelis žmonių eina paprasčiausiu, bet dažnai ne visai teisingu keliu – informacijos apie sveikatą ieško internete. Tokiu būdu žmonės diagnozuoja sau ligas, pritaiko gydymą ar sveikos gyvensenos gaires, bet tiesesnio kelio pas medikus nepasirenka. Šeimos gydytoja yra įsitikinusi, jog nuo mažų dienų turėtų būti ugdomas tinkamas suvokimas apie sveikatos svarbą. Medikės nuomone, teisingą supratimą ir požiūrį į sveikatą mažiesiems turi ugdyti tėvai ir pedagogai, o žiniasklaidos priemonės skleisti šią žinią. Nuo vaikystės turi būti pratinama prie minties, jog medikai nėra priešai, o sveikata rūpintis reikia nuolatos.

„Visų pirma reikia suvokti profilaktinio sveikatos patikrinimo svarbą mūsų organizmams. Tai vienareikšmiškai yra vienas iš geriausių būdų užkirsti kelią lėtinėms ligoms. Pavyzdžiu gali būti depresija. Taip, tai yra būsena, bet jai gali turėti įtakos gliukozės kiekis kraujyje, vitamino D stoka, skrandžio ligos ar nemiga. Profilaktinio patikrinimo ir pokalbio su mediku metu galima išsiaiškinti tikrąsias ligos priežastis arba nustatyti rizikos faktorius. Juk nesudėtinga ateiti į polikliniką, pasidaryti kraujo, šlapimo tyrimus, pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje ar paprasčiausiai pasikalbėti su mediku apie mitybą, sveiką gyvenseną“, – apie profilaktines sveikatos patikros svarbą dėstė mintis A. Žukovienė.

Šiuo metu galioja 6 prevencinės sveikatos patikrinimo programos, kurios tam tikroms amžiaus grupėms yra nemokamos – krūties vėžio prevencinė programa, skirta 50-69 metų moterims kartą per dvejus metus, gimdos kaklelio prevencinė programa, skirta 25-60 metų moterims kartą per trejus metus, storosios žarnos vėžio prevencinė programa, skirta 50-74 metų vyrams ir moterims kartą per dvejus metus, prostatos vėžio prevencinė programa, skirta

50-69 metų vyrams periodiškai, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, skirta 40-55 metų vyrams ir 50-65 metų moterims kartą per vienerius metus. Taip pat 6-14 metų vaikams priklauso nemokamas krūminių dantų dengimas silantais.

Politinė reklama apmokėta iš LSDP Kauno m. kandidatų sąrašo rinkiminės sąskaitos. Užs. 1670052.