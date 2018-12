Klaipėdos universitete krevečių auginimo ir probiotikų technologijos

Augant žmonių populiacijai Žemėje, smarkiai auga maisto, o kartu ir žuvininkystės produkcijos poreikis. Vidutinis pasaulio žuvies suvartojimas 2016 metais pasiekė rekordinius 20 kg vienam asmeniui per metus. Tuo tarpu Europoje suvartojama 24 kg vienam asmeniui per metus, o Lietuvoje – apie 16-18 kg. Prognozuojama, jog ilgainiui eksploatacinė žuvininkystė/komercinė žvejyba nebegalės patenkinti šių augančių žmonijos poreikių: jau dabar daugiau nei pusė pasaulinių žuvų išteklių yra pergaudyti ir žvejyba pasauliniame vandenyne stagnuoja. Nepaisant to, žuvininkystės produkcijos tiekimas auga ir tai yra įmanoma dėka akvakultūros.