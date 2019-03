Taksi versle klesti džiunglių įstatymai

Platus meniu

Kas ir kaip vyksta taksi verslo užkulisiuose? Kodėl šiame verslo pasaulyje vis dar nepavyksta įvesti tvarkos? Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai kartu su kolegomis iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus neseniai nutarė pasivažinėti taksi Jonavoje.

Jonava – miestas ne iš didžiausių, tad pareigūnai spėjo pasinaudoti aštuonių tą vakarą dirbusių taksi teikiamomis paslaugomis, kurios sugulė į vykdyto patikrinimo dokumentus. Visuose aštuoniuose Jonavoje dirbusiuose taksi nustatyta pažeidimų. Ir tik vienas taksi vairuotojas, maloniai paprašytas pateikti kvitą už pasivažinėjimą, jį pateikė.

Šį patikrinimą pareigūnai vykdė neatsitiktinai. Metų pradžioje buvo gauta informacija iš Jonavos gyventojų, kad taksi paslaugų kainos staigiai padidėjo ir kad dėl to taksistai kaltina padidėjusius mokesčius.

Norėdamos išsiaiškinti susiklosčiusią padėtį, institucijos ir nusprendė kartu atlikti patikrinimą. Rezultatai, švelniai tariant, nustebino – septyni ekipažai važiavo su neįjungtais taksometrais ir, žinoma, nedavė kvitų, vienas taksistas nepateikė taksometro žurnalo ir neturėjo techninio paso.

Be mokesčių pažeidimų, patikrinimo metu aptiktas vienas nelegalus vairuotojas ir penki degtinės buteliai, kurių vieną sėkmingai "nusipirko" patikrinimą atlikęs pareigūnas. Vienoje iš Jonavoje registruotų taksi bendrovių dispečere dirbo moteris, su kuria nebuvo sudaryta jokia darbo sutartis. Pasak bendrovės direktoriaus, ji neva mokėsi dirbti.

Kaina – iš lempos

Dėl nustatytų pažeidimų pradėtos administracinių nusižengimų teisenos. FNTT taip pat atlieka patikrinimą dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo vienoje iš Jonavoje registruotų taksi bendrovių.

Pasak FNTT Kauno apygardos valdybos viršininko Rolando Urbono, pajamų slėpimas ir mokesčių vengimas − dažniausiai šiame versle pasitaikantys pažeidimai. "Taip apgaudinėjama ne tik valstybė, bet ir gyventojai, kuriems kaina už važiavimą, kaip sakoma, nustatoma iš lempos", – situacija apibūdino R.Urbonas.

Bent kartą važiavę taksi puikiai žino, kad taksometras turėtų būti matomoje vietoje. Patys sau retai kada prašome taksi vairuotojo pateikti mums kvitą už suteiktą paslaugą, tačiau, tikėtina, kad vartotojai žino tokią privilegiją turintys.

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė pritarė, kad šiam verslui daugiau dėmesio visoje apskrityje bus skiriama ir ateityje.

"Tikimės, kad nuo kovo 1 d. įkurtas Jungtinių operacijų centras, kuriame bus renkama ir analizuojama su mokesčių įstatymų ir kitais pažeidimais finansų sistemai susijusi informacija, taps puikia platforma dar aktyviau bendradarbiauti užkardant galimas šešėlinės ekonomikos apraiškas", − sako ji.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

Atskleista schema

Skandalai ir finansinės veiklos tyrimai lydėjo ne vieną taksi firmą Lietuvoje. Pernai lapkritį Kauno apygardos teismas priėmė kaltinamąjį nuosprendį dėl taksi kompanijų "Vyto taksi" ir "Vyto taxi", kurioms vadovauja Vytautas Ivanauskas. Tiesa, kaltu V.Ivanauskas pripažintas tik dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo. Dėl svetimo turto pasisavinimo V.Ivanauską teismas išteisino. Taksi firmų savininko bylą šiuo metu vertina Lietuvos apeliacinis teismas.

Dar vienas labai panašiais pagrindais pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kitos taksi firmos finansinės veiklos jau perduotas Kauno apygardos teismui. Abiejose bylose praktiškai tokia pati nusikalstama schema – sutartis sudaro asmenys, užsiimantys individualia veikla. Dažniausiai būna sudaromos automobilių nuomos sutartys, tačiau numatytos sumos tėra popierinės.

"Sutartyse numatyta, kad nuoma, tarkime, 120 eurų per mėnesį, o realiai vairuotojais dirbantys asmenys tiek moka kartą per savaitę. Jei nuoma per mėnesį nurodoma 35 eurai, tiek mokama per savaitę. Vadinasi, apskaitoma tik ketvirtadalis lėšų", – dviejų bylų surinkta medžiaga rėmėsi Kauno apygardos prokuroras Donatas Puzinas.

Prokuroras neneigė, kad tokiomis darbo sąlygomis dirbantys vairuotojai tarsi prisideda prie nusikalstamo šešėlio, tačiau, nepaklusę sistemai, netektų darbo, todėl, tiriant taksi firmų galbūt nusikalstamas veikas, vairuotojų statusas yra liudytojų.

Neigia sukčiavęs

Šiuo metu Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje byloje kaltinimas paremtas kriminalinės žvalgybos metu gautais duomenimis, buvo vykdoma kontrolė elektroninių ryšių tinklais. Kratų metu rastuose užrašuose buvo matyti, kad mokestis už nuomą buvo imamas kas savaitę, o ne kartą per mėnesį, kaip aiškinama.

Tiesa, ne visi vairuotojai pasakoja patyrę skriaudą. Dalis aiškina, esą, kaip buvo sutarę su V.Ivanausku, taip viskas ir vyko. O štai kita dalis vairuotojų atskleidžia taksi firmos savininkui turtus krovusią schemą. Esą mokėjo kas savaitę nurodytą sumą.

"(...) savaitėm atsiskaitinėja, nes tu supranti, kad pradėjęs dirbti tiek nesurinksi, kiek kaip ir visi normaliai renka, tai ką aš žinau mažiau moki. Paskui tą nuomos sutartį padidinam jau ligi to, kiek jisai veža (...)" – tokias telefoninių pokalbių ištraukas su įsidarbinti norinčiais vairuotojais ikiteisminio tyrimo metu fiksavo pareigūnai.

Kratos metu paimtuose užrašuose tyrėjai rado surašytus taksi vairuotojų šaukinius, šalia kurių būdavo prirašytas ženklas + ir nurodyta suma. Kai kuriais atvejais ji kartojosi keturis kartus.

Užfiksuotas ir V.Ivanausko paaiškinimas, kokiais intervalais turės mokėti taksi automobilius nuomoję asmenys. "(...) bus 105. Ne į mėnesį, ne į mėnesį. Čia savaitė", – aiškina V.Ivanauskas.

Pagal VĮ "Regitra" kompiuterinės duomenų bazės duomenis ir bendrovės "Vyto taksi" ilgalaikio turto apskaitos registrus tiriamuoju laikotarpiu bendrovei nuosavybės teise priklausė trylika lengvųjų automobilių, kuriuos bendrovė nuomojo fiziniams asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymas, sudarant su jais automobilių nuomos sutartis.

Tyrimui buvo pateiktos 25 automobilių nuomos sutartys. Jose nurodyta, kad nuomotojas – "Vyto taksi" išnuomoja automobilį su jame įrengta taksi įranga (taksometru, plafonu, radijo ryšio priemone, antena – red. past.), nuomos laikotarpiu nuomotojas atlieka einamąjį ir kapitalinį remontą. Nuomininkas nuomos laikotarpiu privalo apmokėti automobilio naudojimo ir išlaikymo išlaidas bei mokėti draudimo įmokas.

Nuosprendis apskųstas

Ikiteisminio tyrimo metus specialistų suskaičiuotos realiai mokėtos sumos leido darytis išvadą, kad V.Ivanausko bendrovių buhalterijoje neapskaityta apie 40 tūkst. eurų už automobilių nuomą gautų piniginių lėšų maždaug vienus metus.

Kriminalinės žvalgybos policija atliko tyrimą ir nustatė, kad šiose įmonėse taksi vairuotojai už automobilio nuomą mokėjo daugiau, nei nustatyta nuomos sutartyse. Taip pat buvo nustatyta, kad vairuotojai moka 100–115 eurų nuomos mokestį kas savaitę, o ne kartą per mėnesį, kaip yra sutartyje.

Išnagrinėjęs taksi firmos bylą teismas V.Ivanauską pripažino kaltu dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, tačiau realios laisvės atėmimo bausmės taksi firmų vadovui pavyko išvengti. Jam skirta keliasdešimties tūkstančių eurų bauda.

Tačiau teismas išteisino V.Ivanauską dėl svetimo turto pasisavinimo. Vis dėlto prokuratūra skaičiuoja, kad pasisavinta buvo kone didžioji dalis pajamų, mat, jei sutartyje nurodytą sumą vyrai turėjo mokėti ne kas savaitę, o kas mėnesį, tai automobilius iš V.Ivanausko nuomojusieji, patys uždirbdami minimumą, į V.Ivanausko avilį kaip bitelės sunešė gerokai didesnius turtus.

Kauno apygardos prokuratūra apskundė nuosprendžio dalį dėl svetimo turto pasisavinimo Lietuvos apeliaciniam teismui.