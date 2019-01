Šūvio Aleksote atgarsiai: dvikovą su policija pralaimėjusį skandalistą prašoma suimti

Į Kauno apylinkės teismą atvežtas tik panaudojus tarnybinį ginklą vėlų antradienio vakarą sulaikytas 22-ejų metų Šarūnas S., vaikščiojęs Aleksoto gatvėmis su virtuviniu peiliu rankoje. Šį neprognozuojamo elgesio kaunietį prašoma suimti, nepaisant to, kad sulaikymo metu jam buvo peršauti sėdmenys.

Peilį nugvelbė iš močiutės

Kaip jau rašyta, tarnybinis ginklas prieš šį pernai vasarą iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės – po kelių metų gydymo paleistą kaunietį buvo panaudotas, jam nepaklusus patrulių reikalavimams ir šiuos puolus su minėtu peiliu. Iš pradžių dar bandyta jį nukenksminti elektros impulsiniu prietaisu „Taser“, tačiau šis tinkamai nesuveikė.

Šarūnas S. buvo sulaikomas, reaguojant į „Kauno grūdų“ sargo pranešimą, kad į bendrovę braunasi jaunas vyras – įnirtingai daužo stiklines įėjimo duris ir demonstruoja masyvų peilį, kurį grasina panaudoti. Kaip paaiškėjo vėliau, sargui puolus kviesti policiją, nekviestas svečias dar apšlapino ir nesugebėtas įveikti duris.

Įtariamasis buvo sulaikytas po pusvalandžio J.Pabrėžos ir Sodininkų gatvių sankirtoje – pakeliui į savo močiutės namus, iš kurių jis slapčia pasiėmė ir sulaikymo metu turėtą peilį.

Paūmėjusi liga priminė senas nuoskaudas?

Neatmetama, kad pernakvojęs pas močiutę Šarūnas S. ryte vėl planavo grįžti į „Kauno grūdus“, kaip jau yra buvę prieš ketverius metus, kai jis per penkias vasaros pabaigos ir rudens pradžios dienas net tris kartus bandė įsiveržti į minėtą bendrovę, kol galiausiai savo tikslą pasiekė.

Kaip jau rašyta, šių atkaklių atakų metu fizinį ar psichologinį jo smurtą patyrė trys „Kauno grūdų“ apsaugos darbuotojai. Teigiama, kad vienas iš jų budėjo ir praėjusio antradienio vakarą.

Iš pradžių neigęs, kad vėl veržėsi į „Kauno grūdus“, vėliau Šarūnas S. prisipažino, kad nepamiršo senų nuoskaudų ir vėl ėjo į šią bendrovę aiškintis santykių.

Sulaikymo metu jis buvo blaivus. Tai, kad jos anūkas visiškai nevartoja alkoholio, Šarūno S. močiutė „Kauno dienai“ teigė dar po 2014-aisiais metais jo „Kauno grūduose“ įvykdytų viešosios tvarkos pažeidimų bei grasinimo nužudyti bendrovės apsaugos darbuotojus.

Neatmetama, kad Šarūnui S. ir vėl galėjo paūmėti anksčiau diagnozuota psichikos liga. Nors jo būklė, specialistų nuomone, ir buvo pagerėjusi, kas konstatuota prieš pusmetį išrašant jį iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės, nevartojant vaistų, liga vėl galėjo paūmėti. O šiuo metu dangaus skliaute – priešpilnis. Be to, ne per seniausiai Gdanske, panaudojus peilį, įvykdytas išpuolis sukrėtė net ir tokių sveikatos problemų neturinčius asmenis.

Sulaikymą lydėjo kratos

Po Šarūno S. sulaikymo skubiai buvo atliktos kratos ne tik jo močiutės namuose Aleksote, bet ir oficialioje jo gyvenamoje vietoje viename Taikos prospekto daugiabutyje. Jos atliktos tą pačią naktį.

Prisiminus, kad ankstesnių išpuolių metu šis neprognozuojamo elgesio kaunietis buvo ginkluotas ir dujiniu pistoletu, neatmesta, kad ir šį kartą pavyks rasti nelegaliai jo laikomų ginklų. Tačiau šį kartą kratos buvo nerezultatyvios.

Šarūną S. prašoma suimti maksimaliam trijų mėnesių terminui, per tą laiką planuojant skirti jam naują psichiatrinę ekspertizę. Anot Kauno teisėsaugininkų, sulaikiusių šį neprognozuojamo elgesio asmenį tik panaudojus tarnybinį ginklą, laimė, kad tą antradienio vakarą vaikščiodamas su peiliu Aleksote jis nesutiko savo kelyje kito panašaus ar per ne lyg dėl girtumo savimi pasitikinčio praeivio. Jau nekalbant apie pilietiškai nusiteikusius asmenis, galėjusius ką nors neatsargaus jam pasakyti. Pasekmės galėjo būti daug liūdnesnės.