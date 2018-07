Suįžūlėjęs kelių chuliganas bus teisiamas už visas nuodėmes

Kauno apylinkės teismui artimiausiu metu bus perduota Igorio Varaksino, kurio sąžinę slegia trijų vienos šeimos narių, iškylavusių savaitgalį su dviračiais, partrenkimas, byla. Kelių chuliganas bus teisiamas ne tik dėl šio įvykio, bet ir dėl to, kad taip pat pavojingai neblaivus vairavo transporto priemonę ir prieš nepilnas dvi savaites iki jo.

Per plauką nuo tragedijos

Kaip jau rašyta, nemažą atgarsį sukėlęs incidentas, per kurį krosinio motociklo KTM nesuvaldęs I.Varaksinas užvažiavo juo ant šaligatvio ir kliudė ties šviesoforo reguliuojama pėsčiųjų perėja su dviračiais stovėjusius tris asmenis, įvyko balandžio 8-osios popietę – apie 14.30 val. Raudondvario plento pabaigoje.

Minėti vienos šeimos nariai pateko į šį dar palyginti laimingai pasibaigusį eismo įvykį ne per toliausiai savo namų Romainiuose.

Visi šio susidūrimo dalyviai buvo pristatyti į Kauno klinikas. Tarp jų – ir 31-erių metų I.Varaksinas, pripūtęs tada į alkoholio matuoklį net 3,16 promiles alkoholio.

Klinikų medikai tada konstatavo, kad nei septynmetė dviratininkų dukra, nei jos 35-erių tėtis rimtų traumų nepatyrė. Sunkiausiai sužalota jų 30-metė mama bei žmona. Tačiau vėliau teismo medicinos ekspertai jai, kaip ir kitiems šeimos nariams, konstatavo tik nežymų sveikatos sutrikdymą, už ką baudžiamoji atsakomybė nenumatyta. O, gavus I.Varaksino kraujo tyrimo išvadą, patikslinta, kad jis buvo šiek tiek „blaivesnis“ – 2,8 prom. alkoholio.

Iškalbingas šleifas

Prieš kreipdamasis tada į teismą su prašymu I.Varaksiną suimti, Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras Mindaugas Šukys žiniasklaidai teigė: „Šis kaunietis – kuo toliau, tuo labiau pavojingesnis visuomenei. Be to, vos per plauką išvengta tragedijos.“

Tačiau Kauno apylinkės teismas prokuroro prašymą suimti I.Varaksiną atmetė, nepaisant to, kad pastarasis prieš nepilnas dvi savaites iki incidento su dviratininkais – kovo 27-ąją jau buvo sulaikytas neblaivus vairuojantis

automobilį „VW Golf“. Tą pavakarę apie įtarimų sukėlusį jo vairavimą policijai pranešė visuomenė.

I.Varaksino vairuojamas „VW Golf“ tada buvo sulaikytas V.Krėvės prospekte. O jis į alkoholio matuoklį pripūtė daugiau kaip pusantros promilės. Tačiau dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas incidento su dviratininkais metu dar buvo nebaigtas, nes nebuvo gauti I.Varaksino kraujo tyrimo rezultatai. O jis savo kaltę buvo linkęs neigti.

Narkotikų šešėlis

I.Varaksinas buvo nutvertas neblaivus prie vairo ir prieš penkerius metus. Tačiau, pagal tuo metu galiojančius įstatymus, atsipirko tik administracine nuobauda – 20 parų areštu.

Pernai lapkritį šis kelių chuliganas iš Partizanų gatvės dar išgirdo ir teismo nuosprendį už narkotikų laikymą savo reikmėms, už ką buvo nubaustas daugiau kaip 700 eurų bauda, kurios bent tada, kai buvo prašoma jį suimti, dar buvo nesusimokėjęs. Nors yra dirbantis – vienoje bendrovėje meistru. Tačiau tikina, kad turi rūpintis ir neįgaliu tėvu, su kuriuo kartu gyvena.

Be to, motociklas, kuriuo I.Varaksinas kliudė dviratininkus, ne tik buvo neregistruotas, bet ir neturėjo galiojančios techninės apžiūros bei buvo nedraustas. Nors kelių chuliganas ir vilkėjo specialiu motociklininko kostiumu su apsaugomis, kuriuo ir buvo atvežtas į Kauno apylinkės teismą, prašant jį suimti.

Skydu tapo tėvas

Prokuroro prašymo suimti I.Varaksiną Kauno apylinkės teismas tada nepatenkino. Jam buvo skirta intensyvi priežiūra – vieną mėnesį dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir draudimas išeiti iš namų, išskyrus teismo nurodytus atvejus – kai tai tiesiogiai bus susiję su jo darbu, medicinos pagalbos reikalingumu ar ikiteisminio tyrimo reikmėmis.

Tokį savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad įtariamasis turi darbą, nuolatinę gyvenamąją vietą ir prižiūri neįgalų tėvą.

Tačiau, I.Varaksinas buvo įspėtas, kad, jeigu jis pažeis intensyvios priežiūros sąlygas, jam gali būti paskirta griežtesnė kardomoji priemonė – suėmimas.

Vėliau minėtas jo įkalinimas namuose, dėvint apykoję, kurio jis net neskundė, dar du kartus buvo pratęstas. Pastarąjį kartą – praėjusią savaitę.

Teismui perduodamoje byloje I.Varaksinas kaltinamas ne tik vairavęs neblaivus incidento su dviratininkais metu, bet ir prieš nepilnas dvi savaites iki jo. Atlikus I.Varaksino kraujo tyrimą po pastarojo įvykio, jame konstatuotos 1,65 promilės alkoholio. Po tokio verdikto jis jau prisipažino, kaip ir po incidento su dviratininkais, kad ir „VW Golf“ vairavo neblaivus.

Už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, kai nustatytas didesnis, negu 1,5 promilių girtumas, gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.