Su kokainu ir kanapėmis įkliuvęs BMW vairuotojas staiga sunegalavo

Kvaišalų vertė juodojoje rinkoje – 620 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė muitininkai.

Įtariamas kontrabandininkas pirmadienį išaiškintas vykdant sustiprintą kontrolę kelyje Kaunas – Marijampolė.

Latvių tautybės Rusijos pilietis R. T. sustabdytas labai susijaudino, sakėsi grįžtantis iš kelionės į Lenkiją, Gdanską, kur lankė gimines. Jis pasiteiravo, ar pareigūnai neturi su savim vaistinėlės, mat jis jaučiasi blogai ir turi problemų su širdimi.

Tuo metu automobilį apžiūrinėjusių muitinės kinologų šuo aktyviai susidomėjo „BMW X6“ dugnu, o pareigūnai atkreipė dėmesį, kad vairuotojas apsirengęs itin lengva apranga – su trumparankoviais vasariniais marškinėliais, be kojinių. Be to, pasak muitininkų, mašinos bagažinėje buvo pilna prekių su etiketėmis, kuriose kainos nurodytos eurais.

Nusprendus BMW detaliai patikrinti rentgeno kontrolės sistema Kybartuose, R. T. ėmė alpti. Patikrinus vyro automobilį buvo nustatyta, kad jo dugne įrengtos slėptuvės, iš kurių pareigūnai ištraukė 12 paketų su kokainu (iš viso 3,7 kg) ir 109 paketus su marihuana (25 kg).

Muitininkai taip pat sulaikė ir pernai pagamintą „BMW X6“.

Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas dviem paroms. Trečiadienį Kauno apylinkės teisme bus sprendžiamas klausimas dėl jo suėmimo.

Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl labai didelio kiekio narkotikų kontrabandos.

Pasak muitininkų, tai jau antras atvejis šiemet, kai muitininkai sulaiko didelį narkotikų kiekį. Vasario 1 dieną ties buvusiu Kalvarijos pasienio kontrolės punktu sustabdžius Rusijos piliečio vairuojamą „Volkswagen“, mašinoje aptikta beveik 72 kg hašišo.