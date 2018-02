Profsąjungos lyderis švaistėsi ginklu prieš nelegaliai samdytą darbuotoją?

Vienas kartas nemelavo

Anot Mariaus Č., jis atvyko ketvirtadienio vakare prie K.Juknio namo Marvelės gatvėje, nes skolininkas, kuriam jis ne kartą skambino ar rašė SMS, ne tik jį ignoruoja, bet ir tyčiojasi bei grasina teismais, kuriuose esą turi pažinčių. O skolingas K.Juknis jam liko apie 300 eurų – už jau minėtą savo namo fasado atnaujinimą, kuris truko kelis mėnesius.

„Jokio sutarties mes nebuvome sudarę. Buvo tik žodinis susitarimas, kiek jis mokės už vieną kvadratinį metrą. Tačiau, prasidėjus darbams, kaip įprasta, atsirado nenumatytų išlaidų, dėl ko galutinė kaina pasikeitė. Tačiau K.Juknis atsisakė pilnai atsiskaityti, motyvuodamas tuo, kad mes nebuvome pasirašę sutarties. Pažįstu jį jau penkerius-šešerius metus – yra tekę dirbti pas jį ir anksčiau be jokių sutarčių. Ir jis visada atsiskaitydavo, todėl pasitikėjau juo ir dabar“, – neslėpė Marius Č.

Jis pasakojo, kad atvykęs ketvirtadienį, apie 20 val., prie K.Juknio namų, suprato, kad šeimininko šiuose nėra, nes niekur nedegė šviesa. Todėl vėl bandė jam prisiskambinti, tačiau K.Juknis atmetinėjo skambučius. O parašius jam SMS, kad nori susitikti ir pasikalbėti dėl skolos, K.Juknis ir toliau nebuvo linkęs bendrauti.

Akvilės Snarskienės nuotr.

Buvo šūvių serija

Netrukus pasirodė ir namo šeimininko automobilis. Šiam įvažiavus į kiemą pro automatinius vartus ir toliau ignoruojant jį šaukiantį Marių Č., pastarasis iš nevilties uždėjo savo pirštinę ant vartų judesio daviklio. Negalėdamas šių uždaryti, K.Juknis trumpam įėjo į namą, iš kurio išėjo jau su šautuvu rankose.

„Jis šovė į mane gal apie dešimt kartų. Iš pradžių – iš dešimties-penkiolikos metrų atstumo, o po to – jau – būdamas prie pat. Nors tai buvo ne kovinis, o orinis ar kažkoks kitoks ginklas, visaip stengiausi išvengti šūvių. Vėliau grįžus į automobilį, kuriame laukė žmona su vaiku, juos reikėjo raminti ir aiškinti, ko aš laikas nuo laiko gulinėjau ant žemės“, – linkęs prisiminti Marius Č.

Jis šovė į mane gal apie dešimt kartų. Iš pradžių – iš dešimties-penkiolikos metrų atstumo, o po to – jau – būdamas prie pat.

Jam paskambinus telefonu 112, atskubėjo nemažos policijos pajėgos, kurios K.Juknį išsivežė. Tačiau, anot Mariaus Č., atvykus į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą rašyti pareiškimo, jo laukė naujos kliūtys.

„Mano pareiškimą priiminėjusi pareigūnė iš pradžių viską užrašė taip, kaip aš pasakojau. Jis baigėsi prašymu pripažinti mane nukentėjusiuoju ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Tačiau, kaip supratau, pamainos vyresnysis, vardu Tomas, netrukus pradėjo mano pareiškimą taisyti, dalį jo ištrindamas, tačiau įrašydamas, kad į mane pataikyta nebuvo ir, kad aš tik prašau K.Juknį sudrausminti. Nors, ar jis nepataikė, nežinau, nes buvo suplėšyta mano striukės rankovė“, – pasakojo Marius Č.

K.Juknis, Vytauto Liaudanskio nuotr.

Mįslingas žmonos skambutis

Anot Mariaus Č., tokį pamainos vyresniojo elgesį galėjo įtakoti skambutis į šio mobiliojo ryšio telefoną. Jam pavyko išgirsti, kad skambinusioji prisistatė „Sandraugos“ pirmininko žmona.

Tai išgirdęs, pamainos vyresnysis sumišo ir išėjo kalbėtis į koridorių. Galiausiai Mariui Č. buvo pasakyta, kad jo pareiškimas priimtas. Tačiau, ar pradėti ikiteisminį tyrimą jau spręs teritorinis policijos komisariatas, kuriam jis bus persiųstas.

Anot Mariaus Č., penktadienį kreipųsis pagalbos į žiniasklaidą, jis sulaukė skambučio iš K.Juknio telefono, dėl ko galima spręsti, kad policija jį greičiausiai tą patį ketvirtadienio vakarą paleido. Nors Kauno policijos suvestinėse, skirtose žiniasklaidai, yra buvę pranešimų, pavyzdžiui, apie tai, kad kaimynui ginklu grasinęs kitas kaimynas buvo uždarytas į areštinę.

Marius Č. linkęs sieti tokį Kauno policijos esą lankstymąsi prieš K.Juknį su šio pagyromis esą jo vadovaujamai profsąjungai priklauso ir kai kurie Kauno policijos vadovai.

Pasikeitė vietomis?

Kauno policijos atstovė Justina Kazragytė patvirtino, kad toks įvykis Marvelės gatvėje ketvirtadienio vakare buvo užregistruotas. Anot jos, buvo priimtas ir pagalbos į portalą kauno.diena.lt besikreipusio piliečio pareiškimas.

"Šiuo metu atliekamas įvykio aplinkybių patikslinimas" – penktadienį po pietų teigė J.Kazragytė, kuri buvo linkusi akcentuoti, kad K.Juknio naudotas ginklas "Airsoft" nėra tikras, o skirtas šratasvydžio žaidimams ir buvo laikomas legaliai. Esą tas "daiktas, kuriuo buvo išauta", iš K.Juknio paimtas.

Tačiau išvydus šio šratasvydžiui skirto ginklo nuotrauką, nesunku suprasti, kaip turėjo jaustis prieš jį atsidūręs K.Juknio oponentas.

Išsigandau, nes jis šaukė: "Atiduok pinigus!" Todėl ir pasiėmiau legaliai laikomą ginklą, kurį visada vežiojuosi savo automobilyje.

Pasikalbėti su pačiu K.Jukniu portalui kauno.diena.lt pavyko tik po porą valandų trukusių paieškų. "Sandraugos" svetainėje nurodytais paprastuoju bei mobiliuoju telefonu atsiliepęs tas pats vyriškis teigė, kad K.Juknis šiuo metu – susirinkime, kuris neaišku, kada baigsis. Ir teigė asmeninio pirmininko telefono neduosiantis. Nors anksčiau skambinant minėtoje svetainėje nurodytais telefonais atsiliepdavo pats K.Juknis.

Gavus jo asmeninį telefoną, niekas neatsiliepė ir šiuo. Nors Marius Č. ką tik buvo sulaukęs skambučio iš šio numerio. O vėliau ir SMS, kuria kviestas atvykti pasikalbėti į "Sandraugą" ir viską užbaigti. "Nes pirmadienį jau bus blogai ir man, ir tau", – rašė šio SMS autorius.

Grasino priešpriešiniu pareiškimu

Paskelbus šią publikaciją, po kurio laiko K.Juknis į redakciją paskambino pats. Jis tikino, kad su Mariumi Č. yra visiškai atsiskaitęs.

Be to, K.Juknis teigė, kad jokios sutarties su Mariumi Č. dėl jo namo fasado atnaujinimo esą nereikėję, nes pastarasis turi verslo liudijimą. Todėl dėl atsiskaitymo už darbą buvo sutarta tik žodžiu. O esą į Mariaus Č. skambučius jis tą vakarą neatsiliepęs, nes, vairuodamas automobilį, niekada to nedaro.

K.Juknis buvo linkęs akcentuoti, kad gynėsi nuo Mariaus Č., kuris gadino jo turtą – buvo užrėmęs vartus ir brovėsi į jo privačią teritoriją, nes šio neatpažino. "Išsigandau, nes jis šaukė: "Atiduok pinigus!" Todėl ir pasiėmiau legaliai laikomą ginklą, kurį visada vežiojuosi savo automobilyje", – dėjo savus ketvirtadienio vakaro įvykio akcentus K.Juknis, pareiškęs, kad taip pat ketina kreiptis į policiją, jog ši pradėtų ikiteisminį tyrimą ir Mariui Č. – dėl savavaldžiavimo, chuliganizmo ir šantažo.

Anot K.Juknio, jis taip pat žino, kad Mariui Č. taip pat patarinėja pažįstamas policijos pareigūnas.