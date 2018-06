Prienų rajone – masinė šarvuočių avarija, sužaloti kariai (papildyta)

Portalo žiniomis, Kelyje Prienai–Kaunas, ties Rokų sankryža, susidūrė keturi kolonoje važiavę kariuomenės šarvuočiai.

Kelias Prienai–Kaunas laikinai užtvertas ir gyventojai prašomi rinktis kitą maršrutą.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė Eglė Kačinskienė portalui patikslino, kad pranešimas apie šią masinę avariją buvo gautas 11.10 val. Pirminiais duomenimis, nukentėjo apie dešimt šarvuočiais vykusių karių. Anot policijos atstovės, jų sužalojimai nėra sunkūs. Tačiau į įvykio vietą yra išsiųsti ir greitosios medikai.

Pirminiais duomenimis, masinę avariją sukėlė dėl kol kas nežinomų priežasčių į priekyje važiavusį šarvuotį atsitrenkusio ketvirtojo šarvuočio vairuotojas. O po to jau gavosi grandininė reakcija.

Tačiau informaciją dar žadėta patikslinti, policijos pareigūnams grįžus iš įvykio vietos.

Taip pat apie 12 val. kalbėjo ir Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties pamainos vyresnysis gydytojas, tepasakęs, kad turi labai daug darbo ir patvirtinęs, kad į masinės nelaimės Prienų rajone vietą išsiųsti jų stoties medikai. Pašnekovas taip pat teigė, kad nukentėjusiųjų – apie 13.

Anot kariuomenės, nė vienam susižeidusiam kariui pavojus gyvybei negresia. Jie nugabenti į Kauno klinikas profilaktiniam patikrinimui. Pirminiais duomenimis, civiliai į eismo įvykį nepateko ir nenukentėjo.

Lietuvos kariuomenės atstovas BNS patikslino, kad Prienų rajone susidūrė keturi Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės šarvuočiai. Jo duomenimis, taip pat per avariją sužeista apie 13 amerikiečių karių.

Du iš keturių JAV šarvuočių „Stryker“ nuvažiavo nuo kelio, jie vyko į Kazlų Rūdą, BNS sakė Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo atstovas spaudai kapitonas Tomas Pakalniškis.

JAV kariai dalyvauja Baltijos šalyse birželį vykstančiose pratybose „Kardo kirtis“.

Intensyvus karinės technikos judėjimas

Primename, kad Lietuvoje ir Baltijos šalyse vykstant regiono saugumą stiprinančioms didelio masto tarptautinėms karinėms pratyboms, birželio 6–9 ir 18–21 dienomis numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas šalies teritorijoje.

Minėtomis dienomis vyksta NATO sąjungininkų JAV Sausumos pajėgų II-ojo kavalerijos pulko persidislokavimas, kurio metu apie 3000 JAV karių su 1500 kovinės technikos priemonių persidislokuos iš Vokietijos į Baltijos šalis ir Lenkiją.

Didžiausias iki šiol Lietuvoje vykdytas tokio masto karinės technikos judėjimas numatomas per Kalvarijų užkardą, kiek mažesnis – per Lazdijų. Technika nuo Kalvarijų užkardos „Via Baltica“ (E67) keliu judės per visą Lietuvos teritoriją į Latvijoje vyksiančių pratybų vietas, daugiausia į karinį Adažį poligoną, kita kolonos dalis tęs kelionę į Estiją. JAV karių kolonos, kurios dalyvaus pratybose Lietuvoje, nuo Kauno rajono judės į pratybų vietas Lietuvos kariniuose poligonuose: Rukloje ir Pabradėje. Birželio 18–21 dienomis kariai iš pratybų vietų tais pačiais maršrutais sugrįš į nuolatines dislokacijos vietas.

Kelionė gali užtrukti

Lietuvos piliečiams, planuojantiems kelionę per Lietuvos ir Lenkijos sieną minėtais maršrutais, rekomenduojama pasirinkti kitą kelionės datą, kadangi minėtais laikotarpiais kelionė dėl intensyvaus karinės technikos judėjimo gali užtrukti ilgiau nei įprastai. Tiems, kurie neturės tokios galimybės, rekomenduojama vengti kelionės tamsiu paros metu, kuomet vyks intensyviausias karinės technikos judėjimas. Lietuvos teritorijoje karinės kolonos skaidomos į mažesnes iki 30 transporto priemonių kolonas, didžiausias technikos judėjimas planuojamas tamsiu paros metu, kiekvieną karinę koloną lydės Lietuvos karo policijos automobiliai, kurie reguliuos ir užtikrins saugų eismo judėjimą.