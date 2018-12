Netikėta atomazga „Šnekučio“ byloje: įtariamoji sulaukė kalėdinės dovanos

Kaip jau rašyta, šis daugiau kaip metus trukęs ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas Kauno policijai iš savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus gavus jam adresuotą devynių minėtą darželį lankančių vaikų tėvų skundą.

Pastarieji skundėsi, kad grupės auklėtoja I.T. trankė jų ketverių-penkerių metų atžaloms per rankas, ėmė už kaklo bei kitais veiksmais sukėlė mažamečiams fizinį skausmą. Be to, ji naudojo ir psichologinę prievartą: neleisdavo vaikų pietų miego metu į tualetą, o, kai šie prisišlapindavo, bausdavo. Viena iš bausmių buvo mažamečių uždarymas į atskirą patalpą.

Tėvai teigė sužinoję apie tai, kai vaikai pradėjo nebenorėti eiti į darželį, tapo baikštūs ir irzlūs, pradėjo keistai reaguoti, pavyzdžiui, netyčia išpylę namuose iš puodelio kokį nors gėrimą. Pradėjus aiškintis tokio jų pasikeitimo priežastis, mažamečiai pradėjo pasakoti apie darželio auklėtojos elgesį su jais panašiomis aplinkybėmis.

Teisėsaugininkams atlikus kratą trijose „Šnekučio“ patalpose, kuriose yra dirbusi skunde minima auklėtoja, buvo rasta ir galimų smurto prieš mažamečius įkalčių. Vienoje patalpoje aptikta lipnios juostos, galimai naudotos, kaip teigiama skunde, rišant nepaklusnius darželinukus.

Pastarieji, apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją, dalyvaujant psichologui bei tėvams, pasakojo tą patį. Tačiau, po to su šiais mažamečiais bendravę Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos specialistai konstatavo, kad visi jie galėjo išgyventi tai, apie ką pasakoja, tačiau galėjo tai ir išsigalvoti. Gavę tokią jų išvadą, teisėsaugininkai ir priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tačiau Kauno policijai pavesta pradėti administracinę teiseną, nes I.T. elgesyje įžvelgta galimo administracinio nusižengimo požymių.

Pastaroji savo kaltės nepripažino. O darželio administracija neskubėjo nušalinti jos nuo darbo – tik perkėlė į kitą grupę, o po to – dar į kitą, kol galiausiai I.T. išėjo iš darbo pati, dar nespėjus jai pareikšti įtarimo. Šis pareikštas tik po kurio laiko.

Anot Kauno miesto savivaldybės, kuri yra šio, kaip ir kitų miesto vaikų lopšelių-darželių steigėja, atstovų, „Šnekučio“ direktorė bandė šiuos įvykius nuslėpti. Taip traktuojamas šios delsimas pranešti savivaldybei apie tėvų kreipimąsi pagalbos ir ją. „Šnekučio“ direktorė pranešė apie tai Vaiko teisių apsaugos skyriui tik po trijų dienų.

Nutarimas nutraukti I.T. atžvilgiu ikiteisminį tyrimą bei pradėti administracinę teiseną dar gali būti mažamečių tėvų per 20 dienų apskųstas aukštesniajam prokurorui.