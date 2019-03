Įkliuvo pareigūnams: per gyvenvietę lėkė daugiau nei 100 km/val. greičiu

Nustatyti 26 vairuotojai, viršiję leistiną greitį: keturiolika vairuotojų viršijo greitį nuo 20 iki 30 km/val., aštuoni – nuo 30 iki 40 km/val., trys – nuo 40 iki 50 km/val., dar vienas – daugiau nei 50 km/val.

Pareigūnai tikrino ir vairuotojų blaivumą. Iš viso išaiškinta šešiolika neblaivių automobilių vairuotojų. Nustatyta trylika lengvo girtumo atvejų, du – vidutinio, vienas – sunkaus. Taip pat įkliuvo trylika neblaivių dviračių vairuotojų.

Kovo 5 d. apie 7.30 val. Kauno r., Raudondvario k., vyro (gim. 1998 m.), neturinčio dvejų metų vairavimo patirties, vairuojamas automobilis „Audi A3“ smarkiai viršijo maksimalų leistiną 50 km/val. greitį. Automobilis važiavo net 107 km/val. greičiu. Vaikinas pareigūnams teigė, jog skubėdamas į darbą nepastebėjo gyvenvietės ženklo.

Kovo 5 d. apie 15.40 val. pareigūnai gavo pranešimą, jog kelyje Kaunas-Zapyškis-Šakiai važiuoja galimai neblaivaus asmens vairuojamas automobilis „Citroen“, pavojingai manevruoja po kelią. Pareigūnai, pastebėję minėtą automobilį, sustabdė jį patikrinimui. Transporto priemonę vairavusiam vyrui (gim. 1969 m.) alkoholio matuokliu nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,08 prom.

Kovo 10 d. apie 14.45 val. Kėdainių r., Krakių mstl., pareigūnai, pastebėję įtartinai dviračiu važiuojančią moterį, sustabdė ją patikrinimui. Dviratininkei (gim. 1966 m.) nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,31 prom.

Praėjusią savaitę pareigūnai užfiksavo 22 pėsčiųjų eismo dalyvių padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Užfiksuoti šeši pavojingo ir chuliganiško vairavimo pažeidimai. Be to, pareigūnai nustatė keturis asmenis, vairavusius transporto priemones, tačiau neturinčius teisės to daryti.

Kauno apskrityje šiais metais žuvo septyni eismo dalyviai (pernai iki kovo mėnesio pabaigos – aštuoni), dar 127 sužeisti (pernai – 133).