Dramos už grotų: dėl smurto Pravieniškėse skundžiasi ir prižiūrėtojai, ir nuteistieji

Pranešė anonimas

Anot portalą pasiekusio esą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje dirbančio anonimo, negalinčio atskleisti savo tapatybės – kad neturėtų neigiamų pasekmių darbe, pranešimo, šis mįslingas incidentas įvyko 2018-ųjų gruodžio 31-ąją jų Psichiatrijos skyriuje.

„Ten gulėjęs pacientas pas med. seselę paprašė vaistų nuo nerimo priepuolio. Kadangi ši jų duoti negalėjo, nes nebuvo budinčio gydytojo, tai atėjo budėjusių pareigūnų komanda (penki asmenys) ir uždėję antrankius sudaužė nuteistąjį. Smūgiai buvo į visą kūną ir galvą. Deja, nukentėjusiojo veido nuotraukų negaliu atsiųsti, nes jis nenori, kad žurnalistai atskleistų jo tapatybę. Tačiau jis pareigūnams nesipriešino ir pirmas nepradėjo prieš juos jokių veiksmų, o šie jį mušė, paguldę ant žemės ir surakinę už nugaros rankas antrankiais“, – teigiama sekmadienio vakare portalui atsiųstame pranešime, kurį iliustruoja ir dvi, kaip teigiama, visuomenės informavimui skirtos nuotraukos, kuriose – akivaizdžios smurto žymės nugaroje.

Pranešime nurodoma ir smurtą pradėjusio naudoti pareigūno anketiniai duomenys, užsimenant, kad galbūt netikslus tik jo vardas. Be to teigiama, kad pareigūnų smurtą patyrusiam nuteistajam prasidėjo psichozė – jis susipjaustė. Ir, kad yra liudininkų, jog pareigūnai pradėjo smurtauti prieš jį be priežasties. O jo patirtus sužalojimus užfiksavo med. seselė. Dar teigiama, kad nuteistasis „padavė pareigūnus į teismą“ ir informavo apie šį įvykį Kalėjimų departamentą bei Seimo kontrolierių, nes kalėjimų valdžia greičiausiai mėgins šį įvykį nuslėpti.

Skundo autorė – sugyventinė?

Šiandien portalo kalbintas minėtos ligoninės direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Renatas Juntonen teigė, kad panašaus turinio elektroninį skundą jų įstaiga gavo sekmadienį po pietų. Ir dėl informacijos patikrinimo pradėjo tarnybinį tyrimą. Jis šiek tiek užtruks, nes minėtas nuteistasis sausio 4-ąją jau iš jų išrašytas ir grąžintas į Pravieniškių pataisos namus, iš kurių buvo atvežtas gruodžio 28-ąją – dėl to, ne kartą save žalojo.

Anot pašnekovo, šis nuteistasis, žinomas kaip manipuliantas, atvyko pas juos su sužalojimais – pjautinėmis dilbio žaizdomis. Ir tai užfiksuota medicinos dokumentuose. Ir po to, kai negavo reikalaujamų psichotropų, tas senas žaizdas nusidraskė.

Tačiau, jokių sužalojimų šio paciento nugaroje nebuvo užfiksuota. Dabar laukiama atsakymo iš Pravieniškių pataisos namų, kokios būklės jis ten atvežtas iš ligoninės, nes atvežtojo apžiūra yra privaloma.

R.Juntonen patvirtino, kad medikamentus jų ligoninės pacientams gali skirti tik gydytojas. Ir, kad jų įstaigoje budi pareigūnai. O Psichiatrijos skyriuje – vienas arba du visą parą. Jų funkcija – užtikrinti apsaugą ir priežiūrą. Tačiau, pareigūno tokia pavarde, kokia nurodoma portalą pasiekusiame pranešime, nėra.

Be to, pašnekovas teigė, kad jų gauto skundo autorė – minėto nuteistojo sugyventinė, kuri sako, jog sužinojo apie šį incidentą, kai sugyventinis esą sausio 2-ąją jai paskambino.

Kontrataka ar sutapimas?

Šiandien portalo kalbintas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Dainius Sušinskas tikino išgirdęs apie tokį įvykį pirmą kartą iš portalo kauno.diena.lt.

„Nors mes nuolat vežame į šią ligoninę savo nuteistuosius – tiek planine tvarka, tiek ekstra atveju, niekas iš jų dėl to į mane nesikreipė. Neinformavo apie tai mūsų ir pati ligoninė. Tačiau, ji man ir nepavaldi. Tai atskira įstaiga, pavaldi Kalėjimų departamentui“, – akcentavo pašnekovas.

D.Sušinskui skambinome dėl šios nakties įvykio jų pataisos namuose. Kaip teigiama Policijos departamento suvestinėse, apie ketvirtą valandą gautas pranešimas, kad į Kauno ligoninę dėl nežymių veido sumušimų kreipėsi du – 48-erių ir 38-erių metų Pravieniškių pataisos namų pareigūnai, kurie paaiškino, kad apie antrą valandą tikrinant, kaip kamerose esantys nuteistieji laikosi režimo, prireikė vieną iš jų tramdyti. Ir vengdamas sulaikymo šis prieš juos smurtavo – sudavė kelis kartus abiem į galvą.

Vienas prieš du

D.Sušinskas buvo linkęs Policijos departamento pranešimą papildyti tuo, kad vykdant minėtą nuolatinę priežiūrą pastebėta, jos vienas nuteistasis nemiega.

Esą siautėjusiojo elgesys buvo neadekvatus – jis kėsinosi žaloti save – jau buvo apsibraižęs kaklą ir dar grasino tušinuku, kurio turėti nedraudžiama, išsidurti akį. Tai konstatavęs prižiūrėtojas pasikvietė pasistiprinimą. Ir jo kolegoms konstatavus tą patį, pirmiausiai triukšmadariui liepta nusiraminti. Tačiau, jis nepakluso, dėl ko bandyta jį sulaikyti – kad neįvykdytų savo grasinimų bei siekiant apsaugoti antrąjį šioje kameroje buvusį nuteistąjį.

Sulaikyti triukšmadarį bandė du prižiūrėtojai, nes daugiau jų į nedidelę kamerą su pritvirtintais baldais netilpo. Tada triukšmadarys, kurį bandytą nutverti už rankų, ir sudavė po kartą jį sulaikinėjusiems pareigūnams. Apie tai, anot D.Sušinsko, bylojo į mėlynes panašūs paraudimai po nukentėjusiųjų akimis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jų sužalojimų, kurį atlieka patys pataisos namai. Dėl to pareigūnams ir duotas siuntimas į gydymo įstaigą.

„Tuo pačiu pradėjome ir tarnybinį patikrinimą, kurio tikslas – įvertinti, ar nukentėjusieji tinkamai įvertino situaciją ir, ar jų naudotos priemonės buvo adekvačios nuteistojo elgesiui. O pastarasis lig šiol kaip drausmės pažeidėjas nebuvo žinomas. Priešingai – dirbo, o tai reiškia, kad priskiriamas pozityviems nuteistiesiems. Todėl ne tik vertinsime jo psichinę būklę, bet ir aiškinsimės, kas iššaukė tokį jo elgesį“, – teigė D.Sušinskas, neatsakęs į klausimus nei už ką šis nuteistasis kali, nei kaip seniai. Tik, kad jis – 1989-ųjų gimimo.

Anot pašnekovo, duomenų, kad šis nuteistasis būtų ką nors pavartojęs nėra. Tačiau, po šio incidento jis nedelsiant patalpintas į kitą kamerą ir, kol jo būklės neįvertino medikai, laikytas su antrankiais.

„Tokie incidentai pas mus – tikrai nedažni. Nors būna, kad nuteistieji priešinasi, pavyzdžiui, pastumia prižiūrėtojus pečiu ar užgaulioja žodžiais. Tačiau, toks akivaizdus smurtas – tikrai retas“, – reziumavo laikinasis Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vadovas.