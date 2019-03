Atsargiai! Skandalingasis „skaistuolis“ paleidžiamas į laisvę

Pirmadienį baigiasi skandalingojo "skaistuolio" Algimanto Ulvido suėmimo terminas. Ir šio pratęsti neleidžia įstatymai. Nepaisant to, kad paskui jį velkasi net dviejų baudžiamųjų bylų dėl jaunesnių nei šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo šleifas.

Prokurorė liko neišgirsta

"Mūsų rankos yra surištos, nes asmenį, kuris įtariamas apysunkiu nusikaltimu, galima laikyti suimtą ne ilgiau kaip devynis mėnesius", – teigia prokuroras Darius Jakutis, vadovaujantis ikiteisminiam tyrimui, kuris buvo pradėtas A.Ulvido atžvilgiu pernai vasarą.

"Kauno diena" rašė, kad tada buvo gauta informacijos, jog šis buvęs tikybos mokytojas ir televizijos žvaigždė vėl ėmėsi to paties dar tebenagrinėjant Kauno apylinkės teisme baudžiamąją bylą, kurioje jis kaltintas dėl 27 mergaičių tvirkinimo ir disponavimo pornografinio turinio dalykais.

Už tai 43-ejų viengungis, televizijos ekrane gyręsis savo skaistumu, pernai balandį buvo nuteistas lygtinai – dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimu, atidedant bausmės vykdymą dvejiems metams. Nors kaltinimą šioje byloje palaikiusi prokurorė Dovilė Augustauskaitė siūlė beveik maksimalią už tokius nusikaltimus – puspenktų metų laisvės atėmimo bausmę. Išgirdęs tai, A.Ulvidas tada pareiškė, kad, jeigu bus skirta ši bausmė, jis pasikars.

Nuteisus jį lygtinai, buvo skirti ir įpareigojimai nebendrauti jokia forma su moteriškos lyties atstovėmis nuo dešimties iki šešiolikos metų, tęsti darbą ir išdirbti per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo 100 valandų nemokamų darbų įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais ir nusenusiais asmenimis.

Algimantas Ulvidas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Sulaikytas su įkalčiais

Minėtas nuosprendis dar neįsiteisėjo, nes A.Ulvidas jį apskundė. Ir po pusantro mėnesio, pernai birželį, vėl buvo sulaikytas, įtariant jį analogiškais nusikaltimais.

Keliolikos tomų baudžiamojoje byloje, kurios nuosprendį jis apskundė, šis skandalingas kaunietis kaltintas vežęsis 13–16 metų mergaites, su kuriomis susipažino socialiniuose tinkluose, automobiliu "VW Golf" į mišką, kur šokdamas demonstruodavo joms lytinius organus. Toks nepilnamečių, kurioms A.Ulvidas skirdavo pasimatymus prie didžiųjų prekybos centrų, tvirkinimas vykdavo ir prie Nevėžio už Raudondvario, ir kelio Kaunas–Jonava pamiškėje, ir ties Romainių mikrorajonu bei kitose nuošaliose vietose.

Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dar 2013-ųjų lapkritį – gavus informacijos, kad nenustatytas vyras ieško įtarimą keliančių kontaktų su nepilnametėmis. Tačiau dėl duomenų stokos įtariamasis buvo sulaikytas tik 2015-ųjų vasarį. Bet su įkalčiais – grįžtantis iš miškingos vietovės su dviem mergaitėmis.

Kai kurios nukentėjusiosios atpažino tada A.Ulvidą televizijos ekrane, kuriame jis tuo metu dažnai šmėkščiodavo. Ir, nepaisant pareikštų skandalingų įtarimų, dar dalyvavo TV3 projekte "IššŪkis kaime". Ir tapo jo nugalėtoju.

Aukų skaičius nežinomas

Sulaikius tada A.Ulvidą, jo namuose buvo rasta ir pornografinio pobūdžio nuotraukų bei vaizdo medžiagos. Dalyje jos buvo vaizduojami vaikai.

Ikiteisminio tyrimo metu visiškai pripažinęs savo kaltę, teisme A.Ulvidas jau ją neigė.

Jo bylos nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme užtruko beveik metus.

Beveik aštuonis mėnesius Kauno apygardos teisme truko ir A.Ulvido skundo, kuriuo jis prašė visiškai išteisinti, nagrinėjimas. Nes buvo atnaujintas įrodymų tyrimas ir, kaltinamojo prašymu, į teismą buvo kviečiamos visos nukentėjusiosios, kurios jau tapo pilnametės. O tokių – didesnioji dalis, nes A.Ulvidui šioje byloje inkriminuojamas nepilnamečių tvirkinimas nuo 2012-ųjų kovo iki 2015-ųjų vasario. Ir tos nustatytos beveik kelios dešimtys nukentėjusiųjų – galbūt dar ne visos, nes iki 2014-ųjų kovo baudžiamoji atsakomybė buvo numatyta tik už asmenų iki 14 metų tvirkinimą.

Ar tenkinti A.Ulvido skundą (beje, jam skirtą švelnesnę, negu prašė, bausmę apskundė ir prokurorė), Kauno apygardos teismas planuoja skelbti tik balandį.

Algimantas Ulvidas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Nukentėjusiosios – iš viso Kauno

Naujojoje A.Ulvido byloje galimų nukentėjusiųjų – jau apie 150. Jų amžius – ir vėl nuo trylikos iki šešiolikos metų.

Be to, paaiškėjo, kad A.Ulvidas galbūt vėl ėmėsi to paties, dar prieš perduodant jo ankstesnę bylą teismui.

Ir naujojoje byloje A.Ulvidas įtariamas vežęsis nepilnametes į nuošalias Kauno ir Kauno rajono vietas bei ten joms šokęs, demonstruodamas apnuogintus lytinius organus. Teisine kalba – atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galėjusius sukelti nepilnamečių lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis ir nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.

Pernai birželį vėl leidžiant A.Ulvidą suimti, akcentuota, kad jis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. Nusikaltimai, kuriais jis vėl įtariamas, buvo daromi nuomojantis butus įvairiuose Kauno rajonuose, dėl to ir galimos nukentėjusiosios – iš įvairių Kauno vietų.

Be to, tada nuspręsta taikyti A.Ulvidui griežčiausią kardomąją priemonę, nes gauta duomenų, kad jis, siekdamas išvengti bausmės, išvyks į Daniją.

Neįmanoma misija

Skirdamas tada A.Ulvidui suėmimą teismas atsižvelgė ir į tai, kad, būdamas laisvėje, jis gali daryti poveikį nukentėjusiosioms.

Tačiau, perduoti šią bylą teismui per devynis mėnesius buvo neįmanoma, nes beveik visos nukentėjusiosios tebėra nepilnametės. O įstatymai leidžia jas apklausti tik vieną kartą. Rekomenduojama – pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Į teismą nepilnametės nukentėjusiosios kviečiamos tik išimtiniais atvejais.

Tačiau, per savaitę geriausiu atveju pas ikiteisminio tyrimo teisėją galima apklausti tik dešimt iš jų. Iki šiol apklausta tik trečdalis, dėl ko neaišku, kada ši byla bus perduota teismui. Nors ji, kaip ir A.Ulvido skundo nagrinėjimas, – akivaizdus įrodymas, kad skandalingasis "skaistuolis" gali užsiimti tuo pačiu ir priverstinai paleistas į laisvę. Jam planuojama skirti tik periodinę registraciją policijoje, nes dokumentai jau yra paimti byloje, kurios nuosprendį jis apskundė.