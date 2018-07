Skandalingasis Asilas siunčiamas už grotų (atnaujinta)

Pirmas blynas prisvilo

Kauno apygardos teismas, pirmadienį kelioms dienoms atidėjęs minėtą prokuroro prašymą sugriežtinti kardomąją priemonę M.Mažeikai, teisiamam už taip pat su Kauno gaujomis siejamo savo draugo nužudymą bei piktybiškai ignoruojančiam draudimą vairuoti transporto priemones, nagrinėjimą, šiandien vėl grįžo prie šios kauniečius vis labiau įaudrinančios problemos.

Kaip jau rašyta, į pirmadienio posėdį, kuriame šio klausimo išspręsti nepavyko, M.Mažeika buvo atvykęs su permatomu maišeliu, kuriame buvo ne tik vaistai, bet ir cigarečių pakeliai. Tada jis skundėsi per vėlai sužinojęs apie posėdį, nes šaukimas buvo išsiųstas jo tėvams, kurių adresu jis yra registruotas, nors gyvena kitur.

Šia dingstimi M.Mažeika tada pageidavo, kad prokuroro prašymo suimti jį trims mėnesiams nagrinėjimas būtų atidėtas mėnesiui – esą tiek laiko prireiks surinkti visas pažymas iš jį gydančių medikų, o jam jau aišku, kad jis vis tiek bus suimtas, todėl nori keliauti už grotų su visais tolimesniam jo gydymui reikalingais dokumentais.

Paskaitykite internetą! Aš rūkau ją, kai naktimis nemiegu iš skausmo!

Be to, iki tol tik onkologine liga, diagnozuotas jam daugiau kaip prieš dvejus metus, dangstęsis M.Mažeika, tada viešame teismo posėdyje jau užsiminė ir apie esą ne per seniausiai jam konstatuotą komplikaciją – hepatitą C. Nors, sprendžiant iš jo tada turėto nešulėlio, nelabai tikėjosi, kad jo prašymas gali būti patenkintas.

Priešnuodžio paieškos

Kauno apygardos teismo teisėjas Gytis Večerskas M.Mažeikos prašymą tada patenkino tik iš dalies, duodamas jam tik tris dienas.

Kreiptis į teisėją G.Večerską, nagrinėjantį Igorio Laškevičiaus, sieto su Agurkinių gauja, nužudymo, kuriuo kaltinamas M.Mažeika, bylą, dėl 20 tūkst. eurų užstato, už kurį pastarasis buvo šioje byloje paleistas į laisvę, panaikinimo, perimant jį valstybės naudai, ir skiriant suėmimą, buvo nuspręsta prieš porą savaičių. Po to, kai teisėsaugininkų galvos skausmu tapęs 42 metų M.Mažeika liepos 3-iąją vėl buvo sulaikytas pačiame Kauno centre vairuojantis automobilį, neturėdamas tokios teisės. Be to, lengvai apsvaigęs (0,51 prom.), o jo automobilyje dar buvo rasta ir narkotinių medžiagų. Tačiau po ekspertų išvadų buvo konstatuota, kad šių kiekis – per mažas, kad jau aštuonis kartus teistam M.Mažeikai būtų galima inkriminuoti dar vieną nusikaltimą – neteisėtą disponavimą narkotikais be tikslo platinti.

Minėto kiekio užteko tik patraukti M.Mažeiką baudžiamojon atsakomybėn už tokį patį baudžiamąjį nusižengimą. Tačiau kreiptis į Kauno apylinkės teismą, kad šis jį ir suimtų nebuvo prasmės. Todėl nuspręsta atkreipti teisėjo G.Večersko dėmesį į tai, kad M.Mažeika piktybiškai pažeidinėja Apeliacinio teismo nutarties, kuria jis daugiau kaip prieš pusantrų metų buvo paleistas už jau minėtą užstatą, sąlygas – nuo 2016-ųjų lapkričio net aštuonis kartus buvo sulaikytas vairuojantis automobilį, neturėdamas tokios teisės, ir kelis kartus neblaivus. Nors, paleidžiant M.Mažeiką už užstatą, jam buvo išaiškinta, kas gresia, jeigu jis darys naujas nusikalstamas veikas.

Melo kojos trumpos

Šiandien M.Mažeika jau atvyko į teismą tik su puodeliu kavos. Ir netrukus paaiškėjo, kad jis ir vėl tikisi, kad prokuroro prašymo jį suimti nagrinėjimas ir vėl bus atidėtas.

Šį kartą to priežastimi tapo advokato Ričardo Girdziušo, gynusio jį visose pastarojo meto baudžiamosiose ar administracinių nusižengimų bylose, atostogos. O valstybės skirta advokatė M.Mažeikos netenkino.

Be to, jis teigė nespėjęs per tris dienas surinkti visų reikalingų medicinos dokumentų. „Šeimos gydytojas sakė per mėnesį skubos tvarka viską padarytų, o per tą laiką iš atostogų grįš ir mano advokatas,“ – taip M.Mažeika grindė savo prašymą vėl skelbti byloje pertrauką.

Tačiau šį kartą senus jo triukus lydėjo ir ekspromtu sukurta legenda apie esą įžūlų „Kauno dienos“ fotografo elgesį. „Jis kišo fotoaparatą man prie pat veido ir labai sunervino! O aš šiandien negėriau raminamųjų vaistų, nes norėjau jums viską normaliai paaiškinti!“ – tikino teismą M.Mažeika, nors „Kauno diena“ turi filmuotą medžiagą, kad niekas jam jokio fotoaparato prie veido nekišo.

Anot M.Mažeikos, nevairavo jis tą liepos 3-iąją ir neblaivus (esą antrą kartą alkoholio matuoklis jau rodė nulius). O tada jo vairuotame automobilyje aptikta „žolė“ yra naujas pasaulio stebuklas nuo jam diagnozuotos ligos. „Paskaitykite internetą! Aš rūkau ją, kai naktimis nemiegu iš skausmo!“ – švietė M.Mažeika teisėją, replikuodamas ir prokurorui: „Jeigu jums diagnozuotų ketvirtos stadijos vėžį ir jūs rūkytumėte kanapes!“

M.Mažeika tikino, kad ir kokainas tada rastas jo vairuotame automobilyje – ne jo. Esą šį greičiausiai su visu automobiliu nusipirko jo savininkas, leidęs jam tada šia transporto priemone pasinaudoti.

Jeigu jums diagnozuotų ketvirtos stadijos vėžį ir jūs rūkytumėte kanapes!

Iškalbingos dvikovos

Prašydamas jo nesuimti, M.Mažeika žadėjo daugiau niekada nebevairuoti jokios transporto priemonės, nors iki šiol ir nesusilaikydavo, nes jam labai tai patinka. O vairuotojo pažymėjimas esą iš jo atimtas dėl neįgalumo. Nors, teisėsaugininkų duomenimis, neturėjo M.Mažeika jo ir iki diagnozuotos ligos.

Be to, M.Mažeika graudino teismą, kad Pravieniškėse esą nėra nė vieno ką nors apie jo ligą suprantančio mediko.

Šiandien jį atstovavusi valstybės paskirta advokatė Regina Atkočaitienė antrino savo ginamajam: „Manyčiau, kad reikėtų skelbti dar mėnesio pertrauką. Jokios būtinybės spręsti šį klausimą būtent šiandien nėra – nei jis kur nors bėga, nei ką nors daro… Nėra ir jokio teisinio pagrindo keisti kardomąją priemonę, nes jo kaltė dėl narkotikų ar vairavimo išgėrus dar neįrodyta.“

Tačiau M.Mažeiką suimti prašęs prokuroras Marius Venskūnas, akcentuodamas ne tik sistemingai jo daromus naujus įstatymų pažeidimus, bet ir tai, kad šis piktybinis pažeidėjas nėra sumokėjęs nė vienos jam skirtos baudos, tikino teismą, kad tai rodo kaip ciniškai M.Mažeika žiūri į visuomenėje nusistovėjusias normas, jau nekalbant apie jo keliamą pavojų aplinkiniams. „Jis tiesiog piktnaudžiauja savo padėtimi, dėl ko jo sveikatos būklė neturėtų įtakoti teismo,“ – kontrargumentavo M.Venskūnas, primindamas, kad ir Apeliacinio teismo nutartyje, kuria M.Mažeika buvo paleistas už užstatą, buvo teigiama, kad jis serga sunkia nepagydoma onkologine liga, kuri esą eliminuoja galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas.

Kiek truks slėpynės?

Išgirdęs, kad teismas savo sprendimą planuoja skelbti po kelių valandų, M.Mažeika pasiteiravo, ar jo dalyvavimas būtinas. Esą yra tokiu laiku susitaręs su medikais.

„Aš niekur nedingsiu,“ – ir vėl derėjosi M.Mažeika. „Būtina!“, – toks buvo sprendimą išėjusio rašyti G.Večersko atsakymas.

Apie 15 val., kai buvo skelbiama nutartis M.Mažeiką suimti trims mėnesiams, jis nepasirodė. Anot advokatės R.Atkočaitienės, dėl to, kad prastai pasijuto.

Siųsdamas M.Mažeiką už grotų, G.Večerskas konstatavo, kad jis įtariamas padaręs naują nusikalstamą veiką ir, būdamas laisvėje, gali daryti naujas. Tačiau dėl užstato, kuris buvo sumokėtas paleidžiant jį į laisvę, G.Večerskas teigė pasisakysiantis I.Laškevičiaus nužudymo bylos nuosprendyje, nes, ar M.Mažeika padarė šį nusikaltimą, dar neįrodyta.

Kadangi išklausyti teismo sprendimo jis neatvyko, nutartis dėl M.Mažeikos suėmimo perduota vykdyti Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šią nutartį M.Mažeika sužinojo iš karto po jos paskelbimo. Tačiau dar turi 20 dienų ją apskųsti Apeliaciniam teismui, kurio sąlygas paleidžiant jį prieš pusantrų metų iš suėmimo ir ne kartą pažeidė.