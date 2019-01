Asilo šėlionės papildė valstybės biudžetą

Savo nutartį konfiskuoti šį užstatą valstybės naudai teisėjas Gytis Večerskas motyvavo tuo, kad jau aštuonis kartus iki minėto jam inkriminuojamo nužudymo teistas M.Mažeika, nagrinėjant teisme šią bylą užsidirbęs ir devintą teistumą – dėl neteisėto disponavimo kanapėmis ir kokainu, padarė naują nusikaltimą.

Kaip jau rašyta, į G.Večerską, nagrinėjantį minėto 2016-ųjų kovą įvykdyto nužudymo bylą, su prašymu konfiskuoti šį užstatą kreipėsi kaltinimą šioje byloje palaikantis Kauno apygardos prokuroras Marius Venskūnas, kurio prašymu praėjusią vasarą minėtas teisėjas buvo M.Mažeiką vėl suėmęs. Tačiau, pastarojo advokatas Ričardas Girdziušas eilinį kartą apskundė savo ginamojo suėmimą Apeliaciniam teismui ir šis vėl paleido jį į laisvę.

Ričardas Girdziušas (kairėje) ir Mindaugas Mažeika/Vilmanto Raupelio nuotr.

Vienu tokio visuomenę šokiravusio sprendimo motyvu buvo M.Mažeikai kelios dienos iki jam inkriminuojamo nužudymo diagnozuota sunki liga.

Savo prašymą panaikinti užstatą, kuriuo M.Mažeika prieš daugiau kaip dvejus metus buvo paleistas į laisvę, prokuroras grindė ne tik naujai jo daromais nusikaltimais, bet ir administraciniais nusižengimais.

Kaip jau rašyta, šiuo metu M.Mažeika vėl suimtas – tik jau dėl savo draugės sveikatos sutrikdymo, kuris paaiškėjo pernai lapkritį Kauno specialiosioms tarnyboms šturmavus judviejų nuomojamą vieną Žemaičių gatvės butą, bei neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Nors šio suėmimo pratęsimą M.Mažeikos advokatas apskundė, jo skundas atmestas, paliekant suimtąjį už grotų iki kovo pabaigos.

Be to, suskaičiuota, kad per pusantrų metų nuo pirmojo paleidimo į laisvę – už minėtą užstatą M.Mažeika net aštuonis kartus demaskuotas vairuojantis automobilį, nors tokia teisė iš jo buvo atimta. Ir trim atvejais iš jų – būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Vienas jų baigėsi eismo įvykiu, per kurį sudaužyti keturi automobiliai.

Tai, anot prokuroro, rodo ne tik cinišką M.Mažeikos požiūrį į aplinkinius, bet ir jo keliamą realų pavojų. Nors Apeliacinis teismas, paleisdamas jį 2016-ųjų lapkritį iš suėmimo už minėtą užstatą, savo sprendimą motyvavo tuo, kad M.Mažeikai diagnozuota nepagydoma liga iš esmės eliminuoja galimybę daryti naujus nusikaltimus. Nepaisant to, jam buvo išaiškinta, kas gresia pažeidus kardomosios priemonės sąlygas. Tačiau, jos, ką rodo faktai, buvo pažeistos.

Pats M.Mažeika dalyvauti skelbiant sprendimą dėl prokuroro prašymo nepageidavo.

G.Večersko nutartį konfiskuoti jos sumokėtą užstatą M.Mažeikos mama dar gali per penkias dienas apskųsti.