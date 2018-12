Slaugytojai ir socialiniai darbuotojai vienijasi bendram tikslui

Didelis slaugos poreikis

Kaunas susiduria su slaugos paslaugų problema. Slaugos namai perpildyti, tad negali priimti nemažai kauniečių, kuriems reikalinga tiek medicininė pagalba, tiek slauga. Dėl to ketinama išplėsti Kauno miesto poliklinikoje veikiančios Pagalbos namuose tarnybos paslaugas ir pagelbėti žmonėms, kurie rūpinasi savo artimaisiais namuose.

Kaune yra nemažai asmenų, kurie turi specialiųjų sveikatos poreikių, dažnai šie žmonės prikaustyti prie lovos ar dėl kitų sveikatos priežasčių negali išeiti iš namų, tačiau jiems reikalinga medicininė pagalba. Tokiems žmonėms reikia galvoti, kaip nusigauti iki poliklinikos arba laukti retų šeimos gydytojų vizitų į namus. Sergantieji laukia ilgose eilėse, kad galėtų patekti į slaugos namus ar ligonines. Tačiau minėtos slaugos įstaigos perpildytos ir visų, kuriems reikalinga slaugos pagalba, priimti negali.

"Kaune slaugos ligoninių ir lovų jose yra per mažai. Kad atsigultų į slaugos ligoninę, sudaromos eilės. Ne visada ten patenka tie, kuriems būtina reali slaugos pagalba. Slaugos poreikis Kaune yra didžiulis, visuomenė sensta, tad mes su savivaldybe nusprendėme, kad reikia išplėsti Pagalbos namuose tarnybą, kurios gydytojai ir slaugytojai eitų pas žmones. Darbas nėra lengvas ir reikalauja daug pasiaukojimo. Išplėtus tarnybą, galėtume aptarnauti daugiau pacientų, palengvindami namiškiams tenkantį krūvį", – kalbėjo Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša.

Į socialines ir medicinos paslaugas privalome žiūrėti kompleksiškai, neskirstydami jas teikiančių specialistų į atskiras grupes.

Siekia sujungti

Ieškant būdų, kaip išplėsti slaugos paslaugas namuose, kilo idėja prie medicininių paslaugų prijungti ir neįgaliems žmonės suteikti galimybę kartu gauti socialines paslaugas. Kauno miesto poliklinika kartu su Socialinių paslaugų skyriumi rengia bendradarbiavimo projektą, kuriuo bus galima geriau pasirūpinti žmonėmis, kuriems būtina tiek medicininė, tiek socialinė pagalba.

"Pastebėjome, kad dažnai tie patys žmonės, kurie turi specialių medicininių, turi ir socialinių paslaugų poreikių. Problema kyla dėl to, kad už socialines paslaugas yra atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o už slaugos paslaugas – Sveikatos apsaugos ministerija ir paslaugos bendrai nekoordinuojamos. Be to, minėtų paslaugų teikimo tvarkos skirtingai finansuojamos ir reglamentuojamos. Dalis žmonių negauna arba medicininių, arba socialinių paslaugų. Tad savivaldybei kilo mintis pabandyti sujungti šias paslaugas ir žmonėms suteikti kuo daugiau reikiamos pagalbos", – pastebėjo P.Kibiša.

"Į socialines ir medicinos paslaugas privalome žiūrėti kompleksiškai, neskirstydami jas teikiančių specialistų į atskiras grupes. Visas dėmesys turi būti sutelktas į žmogų, kuriam reikia padėti. Jis yra vienas, todėl ir paslaugos turi būti teikiamos išvien. Tik taip galime pasiekti, kad jos būtų maksimaliai naudingos. Neabejojame, kad ši naujai diegiama Kauno iniciatyva svariai prie to prisidės, o jos rezultatus netrūks pajusti tie, kuriems tokia visapusiška parama ypač reikalinga", – sakė Kauno vicemerė Rasa Šnapštienė.

P.Kibiša tikino, kad, sujungus minėtas paslaugas, pirmo vizito metu medikas ir socialinis darbuotojas galėtų įvertinti, kokios pagalbos žmogui reikia, kokių jis turi poreikių, ir tada kartu pradėti juo rūpintis.

"Norime žmonėms pagalbą suteikti laiku jų gyvenamoje vietoje, kad atitolintume institucinį priežiūros poreikį. Visuomenė sensta, nemažai yra vienišų žmonių, kurie mažai juda ar tik guli. Atsiranda poreikis paimti kraują tyrimams, užrašyti kardiogramą, suleisti vaistus. Neretai tokie pacientai turi ir pragulų. Socialiniai darbuotojai pasirūpins, kad žmogus turėtų valgyti, t.y. nueis už jį į parduotuvę ar suteiks kitokią reikiamą pagalbą buityje. Kartu žmogų prižiūrėtų ir slaugytoja bei, esant reikalui, tenkintų medicininius poreikius. Pagalba reikalinga ir po operacijų į namus išleistiems asmenims. Tada pacientui reikia ir slaugytojo, ir socialinio darbuotojo ar jo padėjėjo, kad būtų patenkinti ne tik medicininiai paciento poreikiai, bet ir higieniniai bei socialiniai", – pridūrė Kauno miesto poliklinikos vadovas.

Startuos pavasarį

Dabar sudaryta darbo grupė, kuri dėlioja visus taškus, kaip kauniečiams pasiūlyti platų reikalingų pagalbos paslaugų spektrą. Kauno miesto poliklinika ir Socialinių paslaugų skyrius rengia bandomąjį projektą, kuris padės suprasti, kaip reikia koordinuoti skirtingai reglamentuojamas paslaugas ir kiek tokią idėją įgyvendinti gali kainuoti.

Projektu siekiama pritraukti dirbti ir daugiau slaugytojų bei socialinių darbuotojų. Taip būtų galima užtikrinti sklandų darbą ir žmogui iš karto suteikti visą reikiamą pagalbą. "Jei žmogui padedame greičiau, kol dar neatsirado institucinės globos poreikių, laimi visi. Savo namuose žmogus geriau jaučiasi, greičiau sveiksta, be to, reikia mažiau mūsų visų pinigų jam gydyti. Todėl ir ieškome būtų, kaip žmonėms padėti greičiau, pigiau ir kokybiškiau", – sakė P.Kibiša.

Planuojama, kad bandomasis projektas, sujungiantis medicinines ir socialines paslaugas, startuos kitų metų balandį. Siekiant pasižiūrėti, kaip sekasi įgyvendinti idėją, bendra pagalba bus teikiama 400 pacientų, prirašytų prie Kauno miesto poliklinikos.

Pagalba namuose

Kol kas žmonės, kuriems reikalinga slauga, gali kreiptis į Kauno miesto poliklinikos Pagalbos namuose tarnybą. Šiuo metų tarnyba aptarnauja prie Šilainių padalinio prirašytus pacientus. Plečiant tarnybą, tarnybos poskyriai turėtų atsirasti Šančių ir Kalniečių padaliniuose, taip apimant visą miestą. Kol dar pagalba nesujungė dviejų institucijų, dėl socialinių paslaugų poreikio reikia kreiptis į savivaldybės Socialinių paslaugų skyrių.

Šiuo metu Šilainių padalinyje veikianti Pagalbos namuose tarnyba namuose aptarnauja apie 500 pacientų. Tai žmonės, kuriems reikalinga ambulatorinė slauga namuose arba paliatyvios pagalbos paslaugos.

"Mes visi esame mobilūs ir keliaujame į namus pagal poreikį, aplankome pacientus, suteikiame visą reikalingą medicininę pagalbą: imame kraują, darome lašelines, perrišame žaizdas, valome pragulas ir pan. Apžiūrime, ar nėra žaizdų, rekomenduojame mitybą. Gydytojui paskyrus gali būti atliekamos ir procedūros", – apie slaugos paslaugas kalbėjo Pagalbos namuose tarnyboje dirbanti šeimos gydytoja Gintarė Jazdauskaitė.

Šiuo metu tarnybos atstovams dažniausiai tenka lankytis pas 80–90 metų kauniečius, tačiau yra ir 107 metų pacientė, kurią medicinos darbuotojai lanko namuose. Tačiau slaugos namuose paslauga gali būti teikiama bet kokio amžiaus pacientams, kurie negali patys savimi pasirūpinti ir atvykti į gydymo įstaigą.

Pagalbos namuose tarnyba veikia tik Šilainių padalinyje. Kitose padaliniuose ambulatorinės slaugos paslaugas teikia šeimos gydytojas ir su juo dirbanti slaugytoja, tačiau norima išplėsti mobilios komandos tinklą, kad didesnės ir platesnės apimties slaugos paslaugą namuose būtų galima pasiūlyti visiems prie Kauno miesto poliklinikos prisirašiusiems pacientams. Tad, jei prireikė medicininės pagalbos namuose, pacientai pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos gydytoją.