Raudondvario gyventojas: ar normalu, kad elektros nesugeba atstatyti per 12 val.?

„Pusė Raudondvario nuo vakar maždaug 21 val. yra be elektros. Ji turėjo atsirasti 1 val., po to 3 val., po to „tikrai tikrai 8 val.“, dabar jau žadama, kad gal bus 11 val. Kažkaip nesitiki, kad XXI amžiuje negalima sutaisyti elementaraus gedimo per 12 val.“, – laiške, portalui siųstame ketvirtadienį 8.30 min., rašė skaitytojas.

Pasak elektros ir dujų skirstymo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atstovo Tomo Kavaliausko, dalis Raudondvario gyventojų šiuos nepatogumus turėjo kęsti dėl blogų oro sąlygų.

„Naktį siaučiant pūgai vienu metu įvyko keli ypač sudėtingi gedimai. Dėl oro sąlygų nepavyko jų operatyviai nustatyti ir pašalinti. Nespecialistai tokiomis sudėtingomis sąlygomis nieko nebūtų pašalinę. Gedimai buvo nustatyti jau nakties metu sunkiomis sąlygomis, tačiau dar reikėjo laiko ir juos sutvarkyti, kas taip pat vyko nakties metu siaučiant pūgai“, – aiškino bendrovės atstovas. Anot jo, apie 11 val. elektros energijos tiekimas Raudondvario gyventojams buvo atnaujintas.

Pasak ESO atstovo T. Kavaliausko, ketvirtadienį apie 9 val. elektros neturėjo per 2 tūkst. ESO klientų. „Elektros tiekimas vidutiniškai atstatomas per pusvalandį – dvi valandas. Pagrindinės problemos – dėl vėjo, ant elektros tinklų virstančių šakų. Daugiausia trumpalaikių ir truputėlį ilgesnių atsijungimų yra Kauno, Jonavos, Šiaulių ir Panevėžio regionuose“, – ryte BNS sakė T. Kavaliauskas.

Anot pašnekovo, daugiausia gedimų užregistruota Rokų, Vilijampolės, Romainių, Raudondvario, Vaišvydavos, Lapių rajonuose. Pavieniai gedimai fiksuojami visuose kituose Kauno miesto ir Kauno regiono rajonuose.

Anot jo, problemos yra lokalios ir laikinos. Dėl blogų oro sąlygų elektros tiekimas per pastarąją parą buvo sutrikęs apie 6,5 tūkst. vartotojų.

Pastarąją parą Lietuvoje daug prisnigo, siautė silpna pūga, o prie Baltijos jūros pūtė stiprus vėjas.