Reido Kaune rezultatas – praradę teises vairuotojai, keleiviai be saugos diržų

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos valdybos pareigūnai reidų metu didžiausią dėmesį skyrė neblaivių vairuotojų, saugos diržų naudojimo, pėsčiųjų daromiems Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimams nustatyti bei juos užkardyti.

Šeštadienio popiete kelių patrulių ekipažas stabdė automobilius H. ir O. Minkovskių gatvėje.

Pirmiausia vairuotojų buvo prašoma papūsti į alkotesterį. „Per atstumą kaip žvakę pučiam“, – informavo kelių patrulis. Neišlipdami iš automobilių vairuotojai pūtė į alkotesterį, kuriame, jei vairuotojas visiškai blaivus, užsidegdavo žalia lemputė, jei ne – raudona.

„Praeinam iki mūsų automobilio“, – policijos patrulis paprašė vidutinio amžiaus vyro, užsidegus raudonai lemputei. „Negali būti – aš negėręs“, – paprieštaravo vairuotojas, tačiau klusniai išlipo iš savo automobilio ir nuėjo prie policininkų.

„Tikrino alkoholio kiekį – davė pūsti į alkotesterį. Rezultatas? Nuliai. Kitaip ir negalėjo būti – aš alkoholio iš viso nevartoju“, – sakė viena pirmųjų šioje gatvėje policininkų sustabdyta kaunietė Agnė.

Diržų neprisisegę buvo vaikai – jie ir susimokės baudas. Sakiau prisisegt – neprisisegė, dabar tegul susimoka.

Sustabdžius „Citroen Berlingo“, paaiškėjo, kad čia – per daug keleivių: automobilio gale važiavo keturi keleiviai (vienas iš jų – vaikas). Be to, nė vienas iš jų nebuvo prisisegęs saugos diržo. Kol policijos patruliai kiekvienam suaugusiajam atskirai surašė KET pažeidimo aktus, užtruko gerą pusvalandį.

„Vėluojam į balių. Aš tai nesinervinu, – prisipažino automobilį vairavęs Kęstutis. – Diržų neprisisegę buvo vaikai – jie ir susimokės baudas. Sakiau prisisegt – neprisisegė, dabar tegul susimoka.“

Sustabdę „Citroen Xantia“, patruliai jį vairavusio vyresnio amžiaus vyriškio paprašė ne tik papūsti į alkotesterį, bet ir parodyti teises. „Teisės naujos – prieš pusmetį pasidariau, nes ankstesniųjų galiojimas buvo pasibaigęs. Kiek metų vairuoju? Oi, sunku suskaičiuot“, – šyptelėjo kaunietis Vladas.

Vieni vairuotojai, išvydę policijos pareigūnus, raukėsi ir suko veidus į šoną, kiti mielai su jais bendravo. „Vieni – linksmi, kiti – nelabai. Su visokiais žmonėmis čia mes pabendraujam“, – užsiminė vienas iš reide dalyvavusių patrulių.

Ne visi vairuotojai buvo linkę bendrauti ir su „Kauno dienos“ žurnalistais. „Atsiprašau – skubu. Ne, greičio neviršijau“, – prieš uždarydamas automobilio langą burbtelėjo „Mercedes-Benz“ visureigio vairuotojas.

„Kol kas šios dienos reidų Kaune rezultatai – du vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, vienas vairavęs išregistruotą transporto priemonę, keleiviai be saugos diržų, – apibendrino Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos antro būrio specialistas Darius Baniulis. – Vairuotojų, kurie būtų pripūtę daugiau kaip 0,4 promilės – daugiau nei leistina norma – šiandien Kaune nesustabdėme. Reidus pradėjom 7 val. Kėdainiuose. Kėdainių rajone iki 12 val. užfiksavom du pažeidimus: neblaivus dviratininkas pripūtė 2,45 promilės. Užfiksavom ir chuliganišką vairavimą: užtraukęs rankinį stabdį, tiesiog vidury gatvės vairuotojas apsisuko 180 laipsnių kampu. Tai kelia grėsmę kitiems eismo dalyviams ir pačiam vairuotojui. Sankcija už tai – gan griežta: metams atimamas vairuotojo pažymėjimas ir bauda. Šiuo atveju tai buvo pusė minimalios baudos už tokį nusižengimą – 225 eurai.“

Šeštadienį vakare ir sekmadienį reidai Kauno gatvėse tęsis, jie bus atliekami ir keliose kitose Kauno apskrities savivaldybėse.