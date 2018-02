Perspėja: galimas per Kauno HE turbinas praleidžiamo vandens kiekio padidėjimas

Jei sangrūda bus pralaužta, staiga padidės vandens prietaka į Kauno marias, o tai turės įtakos ir Nemuno vandens kiekiui už Kauno HE.

Kadangi ties Druskininkais Nemuno debitas šiuo metu nėra didelis (apie 320 m3/s), vandens kiekio padidėjimas po ledų sangrūdos pralaužimo greičiausiai būtų laikinas reiškinys. Vis dėlto, pasak bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ pranešimo, tai galiausiai gali dar padidinti į Šilutės apylinkes besirenkančio vandens kiekį.

Kauno HE valdanti LEG neturi galimybės Kauno mariose kaupti (ar išleisti) per daug vandens – galimas marių vandens lygio svyravimas yra apibrėžtas teisės aktais. Šiuo metu dieną elektrinė dirba visais 4 agregatais, o marių lygis atitinka normalios patvankos lygį. Vis dėlto, jei vandens į Kauno marias iš tiesų atitekėtų daugiau, elektrinė daugiau gamintų ir naktį tam, kad vandens lygis Kauno mariose būtų išlaikytas reikalavimų ribose.

Anot bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“, dabartinė situacija visiškai priklauso nuo vandens kiekio Nemune. Kad išlaikytų tinkamą Kauno marių lygį, per parą Kauno HE per turbinas turi leisti pratekėti maždaug tiek pat vandens, kiek iki jos atiteka. Pranešime pabrėžiama, kad situacija nėra kritinė ir neplanuojama atidaryti Kauno HE pralaidų bei papildomai nuleisti vandenį iš Kauno marių.