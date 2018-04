Pasipiktino tvarka prie Kauno klinikų: tai – nežmoniška

Nustebo, kad mokama

Irena K. "Kauno dienai" pasakojo, į Klinikų TSPC atvežusi savo vyrą, kuriam staigiai sušlubavo sveikata.

"Nuvežiau vyrą iki pat durų, nes jis vos pajudėjo. Taip, automobilį pastačiau prie kelio ženklu, draudžiančiu statyti. Įvedus vyrą į ligoninės vidų, viską užregistravau, jo vieno palikti negalėjau, bet ramybės nedavė mintis, kad ne vietoje palikau automobilį. Susitariau, kad sesutė vyrą pažiūrėtų ir nulėkiau. Prie automobilio jau stovėjo pora apsaugos darbuotojų, bet jie suprato situaciją ir mane paleido", – pasakojo moteris.

Ji perstatė automobilį į aikštelę, tačiau nepastebėjo, kad pacientams ir jų giminaičiams skirtos vietos yra mokamos.

"Nežinojau, kad aikštelė mokama. Anksčiau esu čia buvusi. Pacientai galėjo automobilius pastatyti nemokamai. Aš atvažiavau be pinigų. Kai skubi į ligoninę, tikrai negalvoji, kaip už automobilį susimokėti. Nežmoniška tokioje vietoje apmokestinti parkavimą. Mano nuomone, taip tikrai neturėtų būti. Be to, visur bent jau savaitgaliais nemokama, o čia mokama", – emocijų neslėpė Irena K.

Pacientų vietos toliau

Kaunietė pasakojo, kad per kelias pinigines sukrapštė eurų ir galėjo sumokėti už automobilio stovėjimą, tačiau taip lengvai išvažiuoti vis tiek nepavyko.

"Nežinau, kiek kartų bandžiau, bet man parkomatas nedavė čekio. Aš bėgte per visą aikštę pasileidau, pakviečiau apsaugininkus, pagaliau tą čekį davė ir išvažiavome", – pasakojo moteris.

Visur pasaulyje gydytojai eina po pacientų, o čia priešingai ir dar mokėti reikia.

Jai pasirodė keista, kad pacientų automobilių stovėjimo vietos yra gerokai toliau nei gydytojų.

"Vos ne prie pat durų yra gydytojams rezervuotos vietos, šeštadienį gal kokia penkiolika automobilių ten stovėjo. O tokiems mirtingiesiems kaip mes vietos paliktos pačiame gale ir dar reikia lakstyti bei žiūrėti tą laiką, kiek prastovėjai. Visur pasaulyje gydytojai eina po pacientų, o čia priešingai ir dar mokėti reikia", – toliau stebėjosi kaunietė Irena K.

Klinikų pozicija

Kauno klinikų atstovė spaudai Karolina Vaikšnoraitė raštu pateikė komentarą apie automobilių stovėjimą prie gydymo įstaigos.

"2017 m. rugsėjo mėnesį buvo įrengta automobilių statymo aikštelė prie šiaurinės įvažiavimo į Kauno klinikų teritoriją įvažos. Šia aikštele naudojasi pacientai, atvykę į TSPC, Endokrinoligijos, Odos ir venerinių ligų, Radiologijos bei Akių ligų klinikas. Aikštelė buvo įrengta tik iš Kauno klinikų lėšų ir tam, kad pacientai galėtų patogesnėje vietoje palikti savo automobilį. Prieš įrengiant šią aikštelę pacientai neturėjo galimybės statyti automobilių Kauno klinikų šiaurinėje teritorijoje", – rašoma atsiųstame atsakyme.

Atstumas nuo mokamos automobilių stovėjimo aikštelės iki TSPC pastato yra apie 100 m. K.Vaikšnoraitės teigimu, pacientus atvežantys artimieji turi galimybę privažiuoti prie pat įėjimo ir išleisti pacientą.

"Svarbu užtikrinti, kad vienintelis privažiavimas į minėtą centrą greitosios medicinos pagalbos automobiliams ir miesto autobusams būtų visą parą atviras ir nesudarytų papildomų kliūčių pacientams patekti į Priėmimo skyrių. Dėl šios priežasties ilgesniam automobilių stovėjimui vietų nenumatyta (išskyrus neįgaliesiems skirtas vietas). Tokia praktika įprasta ir kitose Europos šalyse – į Priėmimo skyrių pacientai atvežami ar pasiimami asmeniniu transportu, o ilgalaikiam stovėjimui yra skirtos specialios aikštelės, esančios šiek tiek toliau nuo ligoninės pastato. Siekiant, kad automobilių aikštelė netaptų aplinkinių gyventojų nuolatine automobilių stovėjimo vieta, automobilių stovėjimas šioje aikštelėje apmokestintas", – teigė Kauno klinikų atstovai.