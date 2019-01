Pakaunės senjorams – galimybės gyventi aktyviau ir sveikiau

Mankštinasi ir plaukia nemokamai

Pernai pakaunėje startavo projektas "Bendruomenių fizinio aktyvumo skatinimas", kuriuo sudaromos sąlygos vyresniems pakaunės gyventojams gyventi fiziškai aktyviau ir sveikiau. Pagal projektą, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Kauno rajono savivaldybės, 55-erių metų ir vyresniems pakaunės gyventojams rengiamos nemokamos mankštos, treniruotės, išvykos į baseiną, stovyklos. "Visame Kauno rajone sukurti 28 sveikatingumo taškai, kur vyksta nemokamos treniruotės, – tai yra mokyklos, kultūros centrai, laisvalaikio salės. Per savaitę surengiamos dvi treniruotės: viena treniruotė – su treneriu, atvykstančiu iš Lietuvos sporto universiteto, kita – interaktyvi vaizdo mankšta, transliuojama per multimedijos aparatus", – nemokamų treniruočių principą paaiškino Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro (KRVSB) direktorius Laurynas Dilys.

Projektas susideda iš šešių ciklų. Per aštuonis mėnesius trukusį pirmąjį ciklą surengta daugiau kaip 200 treniruočių su atvykstančiu treneriu, dar tiek pat – interaktyvių vaizdo mankštų. Iš viso per pirmąjį ciklą surengta beveik 500 sveikatinimo užsiėmimų, kuriuose apsilankė 500 skirtingų žmonių. Tikimasi, kad per trejus projekto įgyvendinimo metus į šį projektą įsitrauks ir fiziškai aktyviau gyventi pradės apie 2,5 tūkst. vyresnio amžiaus gyventojų iš pakaunės.

Antrasis užsiėmimų pagal šį projektą ciklas prasidės vasario mėnesį ir baigsis birželį. Per trejus projekto įgyvendinimo metus bus surengti šeši nemokamų užsiėmimų ciklai.

Pagal šį projektą pakaunės senjorai gali nemokamai lankytis Mastaičių baseine. "Pavieniai senjorai baseine nemokamai nepriimami – nemokamos išvykos į baseiną organizuojamos grupėmis. Tokios grupės sudaromos per vietos bendruomenes, bendruomenių centrus. Senjorų grupės net ir iš toliausių rajono seniūnijų į baseiną ir atgal atvežamos nemokamai, – pasakojo L.Dilys. – Karmėlavoje, Čekiškėje, Vilkijoje, Piliuonoje ir kituose pakaunės miesteliuose skelbiami tiksliniai laikai, kada žmonės vežami į baseiną."

Vieno nemokamo apsilankymo metu senjorai gali dvi valandas plaukioti baseine arba kaitintis pirtyse. Artimiausios nemokamos išvykos į Mastaičių baseiną bus organizuojamos vasarį. Norintieji užsiregistruoti į tokią išvyką, turėtų kreiptis į savo gyvenvietės bendruomenę arba į KRVSB tel. (8 37) 209 390 arba e.paštu info@kaunorvsb.lt.

Projektas "Bendruomenių fizinio aktyvumo skatinimas", kurį Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras vykdo kartu su Nacionaliniu sporto ir sveikatinimo institutu, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Kauno rajono savivaldybės lėšų.

Be šių veiklų, gegužės–rugpjūčio mėnesiais KRVSB senjorams rengs nemokamas sveikatingumo stovyklas su nakvyne. Čia senjorai mankštinsis, sportuos, mokysis sveikesnio gyvenimo būdo.

Kuria, sportuoja ir švenčia

"Pastaraisiais metais Kauno rajonas pastebimai auga ir jaunėja, tačiau čia nepamirštama ir vyresnioji karta – senjorai. Jiems teikiamos įvairios paslaugos. Kauno rajono socialinių paslaugų centre (KRSPC) tris kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais – rengiami grupiniai sveikatinimo užsiėmimai, kuriuose senjorai sportuoja, mankštinasi", – pasak Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Margaritos Venslovienės, taip siekiama ne tik gerinti senjorų sveikatą, bet ir sudaryti sąlygas jiems palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Pagal iš anksto sudarytą planą į Sporto salę, įsikūrusią Ežero g. 23 Kaune, į šiuos užsiėmimus atvyksta vis kita Kauno rajono gyventojų grupė. Sunkesnių sveikatos sutrikimų atvejais centre senjorams teikiama individuali kineziterapeuto pagalba.

KRSPC organizuoja ir kūrybinius senjorų užsiėmimus. Kartą per savaitę vyresnio amžiaus moterys piešia, velia, pasitelkdamos dekupažo ir kitas technikas kuria praktiškus daiktus, papuošiančius buitį ir leidžiančius patirti kūrybos džiaugsmą. Tokie užsiėmimai vyksta ne tik KRSPC Ežero gatvėje Kaune – taip pat centro Šeimos gerovės skyriuje Domeikavoje, Krizių centre Garliavoje, Kulautuvoje.

Savivaldybės duomenimis, sveikatos stiprinimo ir palaikymo veiklose pernai dalyvavo 208 senyvo amžiaus ir neįgalūs gyventojai iš 21 Kauno rajono seniūnijos, meninio užimtumo veiklose – per 40 Kauno rajono senjorų.

Pernai 214 pakaunės gyventojų buvo teikiama pagalbos į namus paslauga. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui ar šeimai tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. "Pagalba į namus teikiama tik vienišiems pensinio amžiaus žmonėms, tiems, kurių vaikai gyvena toliau nei 40 km atstumu, ir suaugusiems asmenims su negalia. Ši pagalba gali būti teikiama laikinai, kai asmeniui dėl ligos ar kitų priežasčių jos prireikia laikinai", – sakė M.Venslovienė.

Asmenims, kuriems nustatytas slaugos poreikis, savivaldybė teikia ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. Dienos socialinė globa asmens namuose skiriama tik tiems įvairaus amžiaus asmenims, kuriems nustatyta sunki negalia, specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tai kompleksinės paslaugos, kuriomis siekiama sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą.

"Dienos socialinė globa asmens namuose – labai populiari, jos nuolatos laukia keliolika žmonių. Ši paslauga teikiama pagal ES finansuojamą projektą, kurio įgyvendinimas jau eina į pabaigą. Tikimės, kad valstybėje bus rastas kitas šaltinis šiai paslaugai finansuoti", – vylėsi Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo problemų, kurie dėl ligos ar sveikatos sutrikimų negali naudotis viešuojuu ar individualiu transportu, teikiama specialiojo transporto paslauga.

Judėjimo negalią turintiems asmenims vežti pritaikytą transportą iš KRSPC reikia užsisakyti iš anksto. Paslauga teikiama asmenims, galintiems sėdėti automobilio sėdynėje arba neįgaliojo vežimėlyje.

Senjorams siekiama padėti ne tik ištikus bėdai – jiems organizuojamos šventės, kiti renginiai. Kasmet spalio pabaigoje savivaldybė organizuoja pagyvenusių žmonių šventę. Į ją paprastai suvažiuoja per 250 Kauno rajono senjorų iš visų 25 seniūnijų, pagerbiami aktyviausi bendruomenių senjorai. Pernai vykusios šventės naujovė – apdovanoti kiekvienos seniūnijos aktyviausi senjorai.

Paskaitos vyksta seniūnijose

Nemažai pakaunės senjorų dalyvauja Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto (KRTAU) veikloje. Prieš šešerius metus, kai buvo įsteigta ši neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, KRTAU mokėsi 200 studentų, veikla vyko penkiose seniūnijose: Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Lapių, Zapyškio. Dabar studentų skaičius yra išaugęs daugiau kaip tris kartus – siekia 650. Neformalaus universiteto veikla organizuojama dvylikoje Kauno rajono seniūnijų: Babtų, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Lapių, Kačerginės, Karmėlavos, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos ir Zapyškio.

"Universitete organizuojamas nepertraukiamas vyresniojo amžiaus asmenų mokymasis, aktyvinant jų bendravimą, bendradarbiavimą, saviraišką bei patirties sklaidą. Keturiose seniūnijose veikia po du fakultetus: Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo bei Bendrakultūrinis, kitose aštuoniose – po vieną Bendrakultūrinį fakultetą", – pasakojo Kauno rajono švietimo centro metodininkė, KRTAU rektorė Edita Žaromskienė.

Paskaitos kiekviename fakultete vykstą kartą per mėnesį pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. Populiariausia veikla – paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. "Temos – įvairios: sveika gyvensena, politinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, asmeninių finansų valdymas, elektroninės paslaugos, asmens duomenų apsauga, literatūra ir menas, Lietuvos istorija, heraldika, civilinė sauga, astrologija, psichologija (streso valdymas, bendravimas tarp kartų), stilius ir mada, sodininkystė, genealogija, etnokultūra ir kitos", – pašnekovės žodžiais, populiarūs ir praktiniai užsiėmimai: rankdarbiai, linijiniai šokiai, savimasažo pamokos, stalo serviravimas, dovanų pakavimas, kiaušinių marginimas, tapyba ant šilko ir kitos.

Skirtingai nei miestų trečiojo amžiaus universitetuose, kur paskaitos ir kiti užsiėmimai studentams vyksta vienoje vietoje, KRTAU tai rengia seniūnijose. "Siekdami kurti TAU bendruomenę, organizuojame ir bendrus renginius: įvairius konkursus, protų mūšius, akcijas, sporto varžybas, šokių fiestas, drauge pažymime mokslo metų pradžios ir pabaigos datas", – užsiminė E.Žaromskienė.

KRTAU studentams organizuojamos ir išvykos į teatrus, kartu jie yra lankęsi ne tik Lietuvos nacionaliniame, bet ir Rygos, Varšuvos, Lvovo operos ir baleto teatruose. Studijuojantys senjorai kiekvieną pavasarį keliauja po Lietuvą, vyksta į užsienį. Per septynerius metus jie kartu yra aplankę vienuolika užsienio šalių. Lankytasi ne tik Baltijos šalyse – ir Olandijoje, Austrijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje.

Vyksta daugybė renginių

Atskirų fakultetų studentai drauge švenčia Kalėdas, Velykas, Trijų karalių šventę, organizuoja karnavalus, netradicines popietes, vakarones. KRTAU senjorams sudaro sąlygas mokytis sveikai gyventi, informacinio raštingumo, skatina jų saviraišką. Fakultetuose buriasi poeziją, muziką ir dainą mylintys žmonės.

Neformalaus universiteto organizuojamų renginių pasiūla – didžiulė: vien pernai vyko 186 renginiai, iš jų 120 paskaitų, 26 praktiniai užsiėmimai, aštuoniolika ekskursijų, iš kurių penkios – užsienyje, du protų mūšiai ir kiti.

Pasak universiteto rektorės, į KRTAU susirenka patys įvairiausi senjorai: "Vieni iš jų drąsūs, smalsūs, aktyvūs, kiti atsargūs, tiriantys, dvejojantys. Kai kurie KRTAU susiranda patys, kitus pakviečia draugai ar kaimynai, dar kitus atveda vaikai ar anūkai. Dalyvaudami paskaitose, konkursuose, vakaronėse, išvykose žmonės susidraugauja, išlaisvėja, atsipalaiduoja, susiranda draugų, bendraminčių ir netgi antrąją pusę. Atsiskleidžia jų charakteriai, talentai, žmonės iš naujo atranda save."

"Kai pradėjau lankyti TAU, man taip smagu – nueinu į bažnyčią ir visus pažįstu", – yra sakiusi KRTAU studentė Petronėlė iš Domeikavos.

Įvairių TAU veikla iš esmės paremta savanorystės principu. Čia visi, nuo vadovų iki lektorių, dirba neatlygintinai, savo laiką ir žinias dovanodami kitiems – vyresniems žmonėms.

Gerus darbus daro ir patys TAU studentai: tradicinė tapo šiltų dovanų mezgimo akcija "Šiltos Kalėdos"; Lapių fakulteto studentai mezga kojines ir Advento metu lanko slaugos namuose gyvenančius senolius; Garliavos fakulteto vokalinis ansamblis "Ežiuolė" rengia nemokamus koncertus seniūnijos bendruomenei; visų fakultetų studentai aktyviai dalyvauja akcijose "Darom". "Geri darbai įkvepia gerumui, o dalijimasis gerumu duoda dvigubą naudą – ir gaunančiajam, ir duodančiajam", – įsitikinusi E.Žaromskienė.