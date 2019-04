Nuo pirmojo registruoto tymų atvejo Kauno apskrityje šiemet susirgo 266 žmonės

Visose Kauno apskrities savivaldybėse registruota bent po vieną susirgimą, tačiau daugiausia jų Kauno mieste, net 189. Situacija nuolat keičiasi, susirgimų tymais skaičius kasdien sparčiai auga.



Dažniau serga suaugusieji 35-44 m. asmenys (219 susirgusiųjų). Manoma, kad ši amžiaus grupė įskiepyta tik viena vakcinos doze, kurios poveikio nesustiprino aplinkoje esantys sukėlėjai, nes jų tiesiog nebuvo. Tikėtina, kad vyresni asmenys persirgo tymais vaikystėje, kai dar sirgimas šia liga buvo dažnas. Jaunesni asmenys mažiau serga, nes pradėti skiepijimai dviem vakcinos dozėmis, kurios suformuoja pakankamą imuninį atsaką.



Vertinant susirgusiųjų skiepijimų būklę nustatyta, kad net 89 proc. suaugusiųjų buvo neskiepyti arba nežino savo skiepijimų būklės. Iš 47 susirgusių vaikų 12 vaikų buvo per jauni skiepams. Jauniausias susirgęs vaikas vos 7 mėn. amžiaus, tai kaip tik tas laikotarpis, kai nustoja veikti iš motinos gauti antikūnai, arba motina jų neturėjo, nes pati buvo neskiepyta. Vyresni vaikai buvo neskiepyti, nes taip nusprendė tėvai (iš viso 68 proc. visų susirgusių vaikų). Tik trys vaikai buvo skiepyti, vienas iš jų tik viena vakcinos doze.



Nors dažniau serga suaugusieji, tačiau tymai su komplikacijomis (plaučių uždegimas, vidurinės ausies uždegimas ar kita.) dažniau diagnozuojami vaikams. 76 proc. susirgusių vaikų tymai komplikavosi kitais susirgimais, tuo tarpu suaugusiųjų – 30 proc.



60 proc. susirgimų tymų virusas arba jo buvimas nustatytas laboratoriniais tyrimais. Kitais atvejais tymų diagnoze neleido abejoti tipiniai, tymams būdingi simptomai.



Iš viso Lietuvoje 2019 m. jau yra registruoti 375 susirgimai tymais. Manoma, kad didžiausia dalis susirgusiųjų susitelkė Kaune, dėl mažiausių vaikų skiepijimų apimčių. Jeigu skiepijimų apimtys nesiekia 95 proc., mūsų nebesaugo kolektyvinis imunitetas.



Tymų protrūkis nebuvo netikėtas, vien tik vertinant situaciją kitose Europos šalyse. 2018 m. Europoje registruoti 12 266 tymų atvejai, iš jų 33 mirties atvejai. Beveik visose Europos šalyse registruojami didesni ar mažesni tymų protrūkiai, kurie sparčiai plinta dėl antivakcininio požiūrio į skiepus.



Tymai – skiepais valdoma labai laki infekcija. Vaikai skiepijami pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių dviem tymų, raudonukės ir epideminio parotito (MMR) vakcinos dozėmis 15-16,5 mėn. ir 6-7 m. amžiuje.



Sąlytį su tymais sergančiu asmeniu turėjusiems asmenims per 72 val. rekomenduojama viena MMR vakcinos dozė (Valstybės biudžeto lėšomis), jeigu asmuo yra imlus tymams (neskiepytas, skiepytas tik viena vakcinos doze ar nesirgęs) ir sveikatos stebėjimas iki 18 dienų po sąlyčio. Jeigu asmuo buvo paskiepytas per 72 val., sveikatos stebėjimas rekomenduojamas iki 21 d. Dėl sąlytį turėjusių asmenų skiepijimo būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją.



Sąlyčio neturėjusiems suaugusiems asmenims rekomenduojama išsiaiškinti savo skiepijimų būklę arba atlikti kraujo tyrimą specifiniam tymų imunitetui nustatyti.



Būtina atkreipti dėmesį, kad įtariami tymais sergantys asmenys turėtų izoliuotis iki 4 dienų nuo bėrimo atsiradimo. Įtariant tymus rekomenduojama dėvėti medicininę kaukę. Drėgnas patalpų valymas ir vėdinimas gali sumažinti užsikrėtimo riziką. Tačiau visiškai ramūs gali būti persirgę ar skiepyti dviem vakcinos dozėm.