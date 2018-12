Ministerija apie Naujojoje Zelandijoje įvaikinamą mergaitę: situacija – visai kitokia

LNK žinių tarnyba praneša, kad 10-metė skubiai įvaikinimui Naujojoje Zelandijoje. Nė žodžio esą angliškai nemokanti mergaitė savo būsimus namus matė tik nuotraukose.

„Ji tiek pasakė, kad ją tikino, jog ten bus labai gerai“, – situaciją komentavo LNK žurnalistų kalbinta moteris.

Ministerija informaciją neigia

Įvaikinimo istorijai iškilus į viešumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paneigė pateiktą informaciją ir tvirtina, kad ši situacija yra visai kitokia.

„Žiniasklaidoje paskelbta informacija apie neva skubiai įvaikinamą beveik dešimties metų sulaukusią mergaitę yra klaidinanti, netiksli, o kai kuriais aspektais – melaginga. Beveik dešimties metų sulaukusi mergaitė šiuo metu auga globos institucijoje, o ne pas globėjus. Mergaitės tėtis yra miręs, o mamai teismo sprendimu neterminuotai apribota motinos valdžia“, – rašoma išplatintame pranešime.

Ministerija akcentuoja, kad pagal įstatymus tarptautinis įvaikinimas įmanomas tik tais atvejais, kai Lietuvoje per 6 mėnesius nuo vaiko įtraukimo į galimų įvaikinti vaikų apskaitą neatsiranda šeimos, norinčios vaiką įsivaikinti ar globoti. Kitaip tariant, prioritetas visuomet teikiamas globai ar įvaikinimui Lietuvoje, o ne užsienyje.

„Šis vaikas jį įsivaikinti ar globoti norinčios šeimos Lietuvoje laukė nuo 2015 metų balandžio mėnesio, o nuo 2016 metų rugpjūčio mėnesio buvo pasiūlytas tarptautiniam įvaikinimui. Lietuvoje niekas nepareiškė noro įsivaikinti mergaitės ar globoti. Kai įvaikinamas dešimties metų sulaukęs vaikas, būtinas jo rašytinis sutikimas. Sutikimą vaikas duoda teismui, be šio sutikimo įvaikinti negalima. Kai įvaikinamas dešimties metų nesulaukęs vaikas, jis turi būti išklausytas teisme, jei sugeba išreikšti savo nuomonę. Teismas, priimdamas sprendimą, turi atsižvelgti į vaiko norą. Įvaikinimas yra neįmanomas prieš vaiko norą“, – toliau dėstoma ministerijos paaiškinime.

Mergaitė turi dvi nepilnametes seseris, kurių viena taip pat gyvena globos institucijoje, kita – pas globėją.

Ministerijos duomenimis, mergaitės sesers globėja nesikreipė į vaiko teisių apsaugos skyrių nei dėl mergaitės svečiavimosi, nei dėl globos, nei dėl įvaikinimo. Jei būtų gautas toks prašymas, būtų stabdoma ikiteisminė tarptautinė įvaikinimo procedūra. Šiuo metu norinčių įvaikinti asmenų apskaitoje nėra nė vienos šeimos, kuri pageidautų įvaikinti vyresnį nei 6 metų vaiką.

„Tarptautinis įvaikinimas organizuojamas tik gavus vaiko globėjo pritarimą (kuris yra suderintas su vaiko nuomone ir noru) bei gavus Tarpinstitucinės įvaikinimo komisijos rekomendaciją, kad tarptautinis įvaikinimas atitinka geriausius vaiko interesus. Vaiko globėjas šiuo atveju yra globos institucija, kuri pateikė nuomonę, kad tarptautinis įvaikinimas atitinka geriausius vaiko interesus. Nagrinėdamas įvaikinimo bylą teismas patikrina, ar tinkamai buvo įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra ir ar išnaudotos visos galimybės vaikui būti globojamam šeimoje ar įvaikintam Lietuvoje. Teismo posėdis vyks kitų metų pradžioje“, – teigiame rašte.

Ministerijos paminima ir tai, kad kitų metų pradžioje į Lietuvą taip pat planuoja atvykti ir šeima iš Naujosios Zelandijos, kuri norėtų įsivaikinti mergaitę. Šeima nori susipažinti su mergaite, pabendrauti ir sutarti dėl tolimesnio gyvenimo kartu, jei teismas priims teigiamą sprendimą.

„Šiuo metu mergaitė su potencialia įtėvių šeima bendrauja nuotoliniu būdu: susirašinėja, bendrauja per IT programas, siunčia nuotraukas, dalinasi informacija. Vaikas anglų kalbą mokosi nuo antros klasės, be to, susitikimuose su įtėviais bendrauja vertėjai“, – nurodoma šiame pranešime.