Metų kaunietės finalo dalyvėms – radijo ir televizijos dėmesys

Nuo pirmadienio radijas "Tau" savo klausytojus kviečia iš arčiau susipažinti su rinkimų "Metų kaunietė 2018" finalo dalyvėmis: rektore Diana Rėklaitiene, gimnazijos direktore, folkloriste Ramune Baniuliene, gydytoja kardiologe Olivija Gustiene, dirigente, vargonininke, giesmių ir dainų autore Vita Liaudanskaite-Vaitkevičiene, seserimi benediktine, dėstytoja Gabriele Aušra Vasiliauskaite, karatė čempione, trenere ir mokytoja Inga Mikštaite.

Radijo eteryje kasdien pristatoma po pokalbį su šiomis kaunietėmis, kurios vertos padėkos ir pagarbos žodžių.

Pokalbius su finalo dalyvėmis filmuos ir LRT plius laidos "7 Kauno dienos" komanda, tad galima džiaugtis galimybe žinią apie šias moteris ir jų misiją paskleisti kaip įmanoma plačiau.

Juk apie teigiamus pavyzdžius reikia kalbėti kuo daugiau, nes jie suteikia vilties, ir gali tapti atspirties tašku bei įkvėpimu, ir taip aplink mus dar labiau padaugės gėrio bei šviesos.

Projekto "Metų kaunietė" moto: nėra per mažų gerų darbų, nėra per menkų nuoširdžių pasiaukojamų poelgių, nėra per anksti, kad galėtume įvertinti, padėkoti ir paskatinti veikti toliau.

Finalinis balsavimas tęsiasi iki kovo 5 d.

Kovo 6–7 d. susumuosime rezultatus, o kovo 8 d. šventiniame renginyje, kuris vyks Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, paskelbsime Metų kaunietę bei pagerbsime visas finalo dalyves.

Balsuodami už pasirinktą kandidatę ar kandidates atkreipkite dėmesį, kad kiekviename projekto etape balsavimas ir balsų skaičiavimas pradedamas iš naujo.

BALSUOTI GALITE:

DIENRAŠTIS

Iš dienraščio išsikirpkite, užpildykite specialų kuponą ir siųskite jį adresu: Metų kaunietė, "Kauno dienos" redakcija, I.Kanto g. 18, 44296 Kaunas; arba atneškite ir įmeskite į specialias dėžes redakcijos skyriuje, I.Kanto g. 18, Kaunas. Vienas kuponas prilygsta dešimčiai balsų.

SMS ŽINUTĖS

Balsuoti galite SMS žinutėmis. Siųskite SMS žinutę (Lietuvoje) tel. 1398 su tekstu MKN XX.

XX – kandidatės numeris, esantis prie jos profilio.

SMS kaina – 1 euras. SMS žinutė prilygsta dešimčiai balsų.

PORTALAS

Portale kauno.diena.lt, rubrikoje "Metų kaunietė". Portale galima balsuoti vieną kartą per parą iš vieno IP adreso. Vienas balsavimas internetu prilygsta vienam balsui.