Kūčių rytą – eilė prie mandarinų ir dovanų paieškos

"Žmona neapsižiūrėjo, kad miltų labai mažai likę. Išeitų gal tik kelios bandelės, o ji mėgėja prikepti tiek pyragų, kad po to nėra kur dėti", – šypsojosi su svarbia misija į vieną prekybos centrų Šilainiuose iš pat ankstaus ryto atskubėjęs Povilas Viliūnas.

Jis pasakojo, kad didysis apsipirkimas šventėms vyko per kelis kartus. "Dar ir vakar daug ką pirkome, ko prireiks Kūčių, Kalėdų stalui. Maisto produktų negali labai iš anksto prisipirkti – pasens, kol šventės ateis", – kalbėjo vyras, į krepšį įsidėjęs ne tik miltų, bet ir konservuotų žirnelių, kukurūzų. "Jų mišrainėse niekada nebūna per daug, rytoj parduotuvės juk nedirbs. Neprireiks per šventes, sunaudosim po jų - galiojimo laikas ilgas", – šyptelėjo kaunietis.

Ponia Danutė Kūčių rytą nemažai laiko praleido prie specialiųjų produktų šaldytuvo. "Ieškau pieno be laktozės. Anūkėlei. Atvažiuos šventėms. Labai mėgsta kakavą. Bandau nutarti, kuris geresnis. Gal jūs žinote?" – klausė moteris, pakėlusi akis nuo vieno iš produktų etiketės.

Keli žmonės mindžikavo ir žaislų skyriuje. Vienas mintyse tarsi bandė skaičiuoti, kiek su nuolaida galėtų kainuoti nusižiūrėtas konstruktorius, kitas skambino ir su su kažkuo tikriausiai konsultavosi, kokį žaislą pirkti.

Kokios Kalėdos be mandarinų?

Prie jų prisijungė ir dvi sušilusios mergaitės. Jos šiame skyriuje – tikrai ne naujokės. Vyresnioji ėjo tiesiai prie konkrečios lentynos. Mažesniosios žvilgsnis vis užkliūdavo už prekių, pro kurias praeidavo. "Taip, žaislų. Sau. Teta padovanojo kupiūrą, sesė dar turėjo susitaupius kišenpinigių. Pirksime žaislą ir žaidimą", – laikė rankoje piniginę mergaitė. "Kačiukui dar reikia maisto", – priminė jai sesė ir arčiau priėjusi pasiteiravo, gal pinigėlių užtektų ir staigmenėlei augintiniui.

Augintiniu pasirūpinti buvo galima Kūčių rytą užsukus ir į Šilainių turgų. Pirkėjų, pasklidusių po didelę turgaus teritoriją, buvo vos keliolika, tad prekybininkai bent jau ryte tikrai nuobodžiavo. Dirbo ne visos parduotuvėlės, o tų, kurios nusprendė atsidaryti darbuotojai, kai ten lankėmės, dažniau buvo įnikę į savo telefonus nei turėjo progos pabendrauti su pirkėjais.

"Visko jau turim", – į krepšio turinį atidžiau pažvelgusi tašką apsipirkimui padėjo žmona, nors sutuoktinis dar siūlė kažkur užeiti.

Kita moteris buvo nešina tik skruzdėlynu, o štai vienas vyras po turgų skubiu žingsniu vis siuvo zigzagais, nors rankose jau ir taip laikė kelis žaislus.

"Rinkis, Kalėdų Senis sumokės", – toks šventiškai nuteikiantis pokalbis vyko prekyba drabužiais sektoriuje.

Nors šįryt žmonės į turgų buvo užsukę ir žuvies, tačiau susidarėme įspūdį, kad daugiausiai klientų sulaukė prekeiviai vaisiais iš Ispanijos. Pardavėja vos spėjo suktis, o prie dėžių su apelsinais, mandarinais, kurie buvo suskinti su lapais, buvo sunkoka prisibrauti. "Kokios Kalėdos be mandarinų?" – dėl šio gero buvo nusiteikęs kantriai laukti savo eilės ne vienas kaunietis.

Žaliakalnio turguje – dar mažesnis judesys. Akivaizdu, kad vangus Kūčių rytas jo prekeiviams – ne naujiena, todėl ir prekiaujančiuosius čia galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.