Kaune mažėja geriamojo vandens kaina

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, VKEKK suderino 1,24 euro už kub. m (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo kainą. Ji mažėja 5 centais. Išskiriama ir viena pagrindinių priežasčių, leidusių sumažinti vandens kainą: „2015 metais bendrovėje „Kauno vandenys“ dirbo 509 darbuotojai. Po veiklos optimizavimo šis skaičius sumažėjo iki 376. Dalis įmonės padalinių buvo sujungti ir šiuo metu dirba kur kas efektyviau. Be to, dar vienas reikšmingas dalykas buvo nereikalingo įmonei priklausančio turto pardavimas.“

Naujuosius vandens įkainius dar turės patvirtinti Kauno miesto taryba. Planuojama, jog naujos kainos įsigalios nuo gegužės 1 dienos. Kaune pinga ne tik vanduo, bet ir šildymas. Lyginant su 2014 metais, pernai vidutinė šilumos kaina buvo 25 procentais mažesnė. Vidutinė metinė šilumos kaina Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke 2018 metais siekė 4,99 ct/ kWh be PVM. Tuo tarpu 2014 metais – 6,69 ct/kWh.