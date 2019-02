Kaunas tvirtins 2019-ųjų biudžetą: pagrindinis dėmesys – didiesiems miesto projektams

„Šie metai Kaunui bus labai svarbūs. Šįmet bus pradėtos naujosios ledo arenos statybos, Nemuno salos ir kitų parkų rekonstrukcija, Ąžuolyno atnaujinimas ir sporto halės rekonstrukcija. Šiais metais užbaigsime Laisvės alėjos rekonstrukciją ir stipriai pasistūmėsime naujo stadiono statybose. Visi šie projektai užima svarbią šių metų miesto biudžeto dalį“, – teigė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Šįmet Kaunas visiškai atnaujins troleibusų parką – vietoj senų „Škodų“ miesto gatvėmis pradės kursuoti 85 nauji „Solaris“ markės troleibusai. Be to, per šiuos metus bus užbaigtos 100 naujų hibridinių autobusų pirkimo procedūros. Šių metų biudžete numatyta 12 mln. eurų, kurie skirti padidinti biudžetinėse įstaigose dirbančių švietimo, kultūros ir socialinių darbuotojų atlyginimus.

Kaip įprastai, didžiausia dalis (46 proc.) viso biudžeto – 148,6 mln. eurų – numatyta švietimui. Miesto infrastruktūrai ir tvarkymui – 55,4 mln. eurų, kultūrai ir sportui – 42,5 mln. eurų, o socialinei apsaugai – beveik 33,5 mln. eurų. Dar 4 ir 3 mln. eurų suplanuota atitinkamai aplinkos apsaugai ir sveikatos apsaugai. Likusios biudžeto lėšos bus skirtos kitoms išlaidoms.

Pagal šių metų prognozes Kaunas planuoja į miesto biudžetą surinkti apie 162,1 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio. Tai yra 2,3 mln. eurų daugiau nei pernai.