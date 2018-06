Įspėja: mišku geriau grožėtis iš tolo

Budi visą parą

"Miške nematyti jokio ženklo, kad ryte buvo lyta. Reikėtų, kad lytų bent porą valandų", – šeštadienį pakeliui į Kleboniškio miško parką sakė Valstybinių miškų urėdijos Kauno regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas Mindaugas Petkevičius.

Ir iš tiesų miškas buvo sausut sausutėlis. Jame, kaip ir kituose urėdijos Kauno regioninio padalinio prižiūrimuose miškuose, yra paskelbta IV gaisringumo klasė. Gaisringumo rodiklis, kurį nustato Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai, šeštadienį siekė 7 250. Jeigu jis pasiektų 10 tūkst., būtų skelbiama aukščiausioji – V – klasė. Tuomet pavojus miške kilti gaisrui yra toks didžiulis, kad miškininkams tenka budėti visą parą.

Šiemet Kauno regiono miškuose jau buvo kilę du gaisrai. Vienas jų – prieš tris savaites šiame Kleboniškio miško parke.

Tuomet išdegė 16 a miško paklotės, dalis pomiškio, krūmai. Visa laimė, kad tai buvo brandus spygliuočių miškas, pušynas, tad medžiai atsilaikė, jie gyvuos ir toliau.

Gaisrą, kilusį gegužės 14-ąją, pastebėjo antžeminė gaisrų stebėjimo sistema. Ji, fotografuodama ir analizuodama duomenis, per parą budėtojams išsiunčia apie 500 pranešimų apie įtartinas situacijas. Gautas nuotraukas ir koordinates įvertinę miškinininkai sprendžia, ar tai gaisras, ar netikras pavojus.

Nuotraukoje pamatęs virš miško kylančius dūmus budėtojas apie tai pranešė kolegai, kuris atvažiavo į Kleboniškį, rado gaisro vietą ir pradėjo gesinti per 12 minučių.

Sunku privažiuoti

"Pažiūrėkite, kaip čia reikėtų privažiuoti ugniagesiams", – vairuodamas specialų itin didelio pravažumo miškininkų automobilį, kuriame yra ugniagesių įranga, atkreipė dėmesį Karmėlavos girininkijos girininko pavaduotojas Giedrius Vilkevičius.

Siauri klaidūs Kleboniškio miško parke praminti takai, vedantys aukštyn ir žemyn nuo kalniukų tarp glaudžiai augančių medžių ir krūmų – ne ta vieta, kurioje lengva susigaudyti, juo labiau prasibrauti su sunkiasvore technika. Minėto gaisro metu ugniagesius prie pagrindinio tako pasitiko ir palydėjo gerai parką pažįstantys vietiniai gyventojai. G.Vilkevičius tuo metu, negaišdamas laiko, turėjo likti gaisravietėje ir bandyti lokalizuoti gaisrą.

Ugniagesių technika iki gaisravietės privažiuoti negalėjo. Vis dėlto bendromis jėgomis gaisras per pusvalandį buvo sustabdytas, kad neplistų, o budėti ir stebėti, kad ugnis vėl neįsipliesktų, teko ilgas valandas.

Gaisravietėje slogaus kvapo jau nebelikę, bet vaizdas – lyg viskas būtų vykę vos vakar. Kiek akys užmato – pajuodęs miško kilimas, tarp prieš ugnį atsilaikiusių pušų – apdegusi eglaitė, nudžiūvę krūmai. Nėra abejonių, kaip kilo šis gaisras. Gaisravietės pakraštyje – nelegali laužavietė. Matyti, kad neatsakingi poilsiautojai čia šildėsi ne tik prie laužo – mėtėsi degtinės butelis.

Pernai, kai buvo lietingi metai, per sezoną buvo du gaisrai.

Sausame miške gaisrą gali sukelti dar rudenį grybautojų palikto butelio šukė, nekalbant apie laužų kūrenimą, nuorūkas ir kitą žmogaus veiklą.

Netvarkingi poilsiautojai

Tos dienos, kai važinėjome po šį miško parką, rytą lijo, vėliau buvo apsiniaukę, vakarop vėl prognozuoti lietūs, tad gal todėl jame nesutikome šašlykus čirškinusių poilsiautojų, tik vieną kitą bėgiojusį sporto entuziastą ir kelis vietinius, traukusius namo su dviračiais ar vedžiojusius savo augintinius.

Treniruokliai, suoleliai ir poilsiavietės buvo tuščios, bet paliktos ne tokios tvarkingos, kaip tikisi miškininkai.

"Na va, – atsiduso G.Vilkevičius. – Jeigu jau įrengiame poilsiavietę, vadinasi, patys turėsime ją ir tvarkyti." Laužavietėje palikta šiukšlių, prie jos – daugybė stiklo šukių. Kiek atokiau numestas iš laužavietės ištrauktas ir numestas apdegęs rastigalis.

"Pagrindinis mūsų patruliavimų tikslas – bendrauti su žmonėmis, šviesti", – kalbėjo M.Petkevičius. Ir tai pasiteisina. Žmonės sąmoningėja, lankymosi miške taisyklių pažeidėjų mažėja, miškai švarėja.

G.Vilkevičius palygino, kad per aštuoniolika metų šiukšlinimo miškuose mastai gerokai sumažėjo. Anot pašnekovų, skirtumas labai pasijuto atsiradus stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėms. "Anksčiau per metus surinkdavome apie 200–300 padangų, dabar per metus randame 35–37", – skaičiavo M.Petkevičius.

Jis dėkingas visiems aktyviems gyventojams, rūpestingoms vietinėms bendruomenėms. Gyventojai dažnai rengia ir talkas miškams tvarkyti, prisideda kontroliuojant miško šiukšlintojus ar kitus pažeidėjus, tiesiog nelikdami abejingi.

Dėl žmogaus kaltės

Pasak statistikos, net 90 proc. miško gaisrų kyla būtent dėl žmogaus, nebūtinai tyčinės, kaltės. "Sausame miške gaisrą gali sukelti dar rudenį grybautojų palikto butelio šukė, nekalbant apie laužų kūrenimą, nuorūkas ir kitą žmogaus veiklą", – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Marius Pulkauninkas.

Paskelbus draudimą lankytis miškuose, į juos įžengti leidžiama tik vietiniams gyventojams, kuriems tai būtina norint patekti namo, Valstybinės miškų urėdijos darbuotojams ir asmenims, turintiems urėdijos išduotus leidimus.

Valstybinių miškų urėdijos specialistai primena, kad, siekiant išvengti miško gaisro, net jei nepaskelbtas ekstremaliai padidėjęs miško gaisro pavojus, miške reikia elgtis atsakingai: važinėti tvarkingomis transporto priemonėmis, atsakingai atlikti miško ruošos darbus, nemėtyti neužgesintų degtukų, nuorūkų, nepalikti stiklo šukių ir kitų šiukšlių. Laužus būtina kūrenti tik tam skirtose vietose, o užkurtą laužą nuolat prižiūrėti, išvykstant iš miško, jį užgesinti užpilant žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti.

Pamačius miško gaisrą, užgesinti ugnį ir neleisti jai išplisti į didesnius plotus galima paprasčiausiomis priemonėmis: užplakant liepsną medžių šakomis, užtrypiant kojomis arba užkasant žemėmis, užpilant vandeniu. Pamačius, kad ugnies įveikti nepavyks, nedelsiant reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti ta kryptimi, iš kur pučia vėjas.