Gripas Kauno apskrityje: į ligonines pagalbos kreipėsi beveik 200 žmonių

Ketvirtosios metų savaitės duomenimis, sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje siekia 177,9 atvejus /10 000 gyventojų per savaitę.

Didžiausias sergamumas registruotas Kėdainių raj. – 215,1 atv./10 000 gyventojų per savaitę ir Kaune – 208,6 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligomis serga Birštono gyventojai, kur rodiklis siekia 28,9 atv./10 000 gyventojų per savaitę. Vaikų (iki 17 m.) sergamumas sudaro 56,1 proc. nuo bendro sergančiųjų gripu ir ŪVKTI skaičiaus.

Per savaitę sergamumas ŪVKTI Kaune ir Kauno apskrities teritorijose padidėjo 23 proc., susirgimų gripu skaičius auga toliau – iki 1812 atvejų. Gripas sudaro 18,2 proc. visų susirgimų, rašoma Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento pranešime.

Gripo epidemija nuo sausio 21 d. paskelbta Prienų rajono savivaldybėje, nuo 22 dienos - Kauno, Jonavos, Kėdainių savivaldybėse. Atsižvelgiant į tai, kad sergamumas gripu ir ŪVKTI nuosekliai didėja, rekomenduojama Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje skelbti gripo epidemiją.

Į Kauno ir Kauno apskrities ligonines per šių metų 4-ąją savaitę medicinos pagalbos dėl gripo kreipėsi 174 asmenys, iš kurių 20 suaugusiųjų ir 38 vaikai (0–17 m.) buvo hospitalizuoti. Intensyvios terapijos skyriuose gydomi 2 suaugę ir 3 vaikai (2-17m.). Užregistruotas vienas suaugusio asmens mirties atvejis Kaune nuo gripo komplikacijų.

Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra didesnis, išskyrus Jonavos ir Kauno rajonus. Pernai 4-ąją metų savaitę Kauno apskrityje sergamumo rodiklis siekė 146,8; Jonavos raj. 201,0; Prienų raj. 148,5; Kauno mieste 161,7; Kauno rajone – 94,4 atv. /10 000 gyventojų per savaitę.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis, 3-ąją metų savaitę iš Kaune paimtų ėminių išskirti 20 A tipo gripo virusų, iš jų 8 A(H3N2) ir 4 A(H1)v tipo. Lietuvoje per savaitę iš viso išskirta 271 A tipo gripo virusų, iš jų 182 A(H3N2) ir 74 A(H1) tipo.

Dominuoja A tipo virusas. Jis gerokai pavojingesnis nei B tipo. A tipo gripas daug dažniau sukelia epidemijas ar net pandemijas, didesnė komplikacijų rizika.

Nuo dominuojančių gripo virusų apsaugo abi gripo vakcinos (trivalentė ir keturvalentė). Skiepyti sezoninio gripo vakcina rekomenduojama visą gripo sezoną.