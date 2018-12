Be rūpesčių išsikeičia 50 pasaulio valiutų

Pamėgo poilsiautojai

Kad ir kiek kalbėtume apie banko kortelių privalumus, patogumą, jų paplitimą visame pasaulyje, bet be grynųjų pinigų vis dar negalime apsieiti. Nereikia nė tolimų Azijos šalių – ir prie namų esančioje parduotuvėje gali paprasčiausiai sutrikti kortelių skaitytuvo ryšys ir neturėdami grynųjų išeisite tuščiomis. Vykstantiems į poilsines keliones taip pat patartina vežtis ir grynųjų. Daugelyje tolimų šalių vertinamas euras ar JAV doleris, bet kainos jais dažnai būna „turistinės“ ir gerokai didesnės, nei mokant vietine valiuta.

Daug paprasčiau ir saugiau atostogų šalies valiuta pasirūpinti namuose, bet, pavyzdžiui, prieš skrydį į Balio salą įsigyti Indonezijos rupijų užsukus į banką vargiai įmanoma. „Mūsų interneto svetainėje galima rezervuoti 50 pasaulio valiutų, tarp jų ir valstybių, patenkančių į populiariausių poilsinių kelionių kryptis, – teigė EXCHANGELT direktorius Anatolijus Miknevičius. – Reikiamą sumą paruošiame per kelias dienas ir pakviečiame ją atsiimti artimiausioje keitykloje. Be to, visada galima derėtis dėl palankesnio valiutos keitimo kurso ir visai nesvarbu, kokią sumą keičiate.“

Reikiamą sumą paruošiame per kelias dienas ir pakviečiame ją atsiimti artimiausioje keitykloje.

Keitykla keičia Tailando batus, Indijos rupijas, JAE dirhamus, Kazachstano tenges, Japonijos jenas, Kinijos ženminbi juanius, Brazilijos realus, Meksikos pesus, Singapūro dolerius, Makedonijos denarus, Serbijos dinarus, Rumunijos lėjas, Islandijos kronas ir daugelį kitų, dažniau ar rečiau sutinkamų valiutų.

EXCHANGELT interneto svetainėje pateikiami ne tik valiutų kursai, bet ir informacija apie šalis, kuriose šios valiutos cirkuliuoja, keliautojas supažindinamas su pagrindinėmis turistams aktualiomis kainomis.

Naudinga ir emigrantams

Pasak įmonės dierktoriaus A.Miknevičiaus, EXCHANGELT keityklos populiarios ir tarp emigrantų. „Jiems čia palankiau išsikeisti valiutą“, – teigė jis.

Atvykę tėvynainiai dažniausiai keičia atsivežtus Škotijos, Didžiosios Britanijos svarus, Norvegijos, Danijos, Švedijos kronas. Lietuviams keisti šiose šalyse uždirbtus pinigus į eurus pigiau Lietuvoje, nei minėtų šalių bankuose.

Populiarios ir kitų Europos šalių valiutos: Šveicarijos frankai, Čekijos kronos, Ukrainos grivinos. Vis daugiau lietuvių vyksta į Sakartvelą, tad įsigyja larių. Vasarą daug parduodama Kroatijos kunų. Populiarūs ir Lenkijos zlotai, kurie praverčia vykstant į šią šalį apsipirkti.

Verslininkai, vykstantys į įvairias Artimųjų Rytų, Vidurio Azijos šalis taip pat yra EXCHANGELT klientai. Įmonės paslaugomis naudojasi ir iš svetur atvykę verslininkai. „Vakarais ir savaitgaliais užsieniečiai dažnai neturi kur išsikeisti valiutos, o mūsų valiutos keityklų darbo laikas yra labai patogus – nuo 7 iki 22 val.“, – sakė A.Miknevičius.

EXCHANGELT teikia ir „Western Union“ pinigų perlaidų paslaugą. Mūsų keityklų išskirtinumas tas, kad perlaidas galima atsiimti ne tik eurais, bet ir JAV doleriais. Čia teikiamos ir vartojimo paskolos.

„Norintys nustebinti artimuosius, draugus ar verslo partnerius mūsų padaliniuose gali įsigyti Lietuvos monetų kalyklos (LMK) nukaldintų proginių medalių, numizmatinių monetų. Kadangi esame oficialus LMK atstovas, turime didelį asortimentą produkcijos nuo rečiausių egzempliorių iki galimybės užsakyti geidžiamus per tikrai trumpą laiką. Artėjant didžiausioms metų šventėms tai gali tapti tikrai originalia ir vertinga dovana“, – įsitikinęs A.Miknevičius.

Sukaupę solidžią patirtį

Kaune EXCHANGELT įsikūrusi prekybos centruose „Akropolis“, „Mega“ ir Savanorių prospekte esančioje „Hyper Maximoje“. Dar aštuonios valiutos keityklos veikia Vilniuje ir viena Klaipėdoje. Jas valdo bendrovės UAB „Satola“ ir UAB „Drusvalas“, kurias sieja glaudus bendradarbiavimas.

EXCHANGELT prekės ženklo įkūrėjai turi ilgametę patirtį, valiutos keitimo paslaugas teikia nuo 1993 m. Kai prieš ketverius metus valiutos keitykloms leista veikti be bankų kontrolės, pirmoji valiutos keitykla duris atvėrė Kaune ir greitai tapo populiari. „Todėl atidarėme dar dvi keityklas ten, kur dideli žmonių srautai. Jos įsikūrusios prie įeigų, kad klientai, išsikeitę valiutą į eurus, galėtų netrukdomai apsipirkti patikusiose parduotuvėse“, – kalbėjo A.Miknevičius.

Jis pabrėžė, kad valiutos keityklos dabar dirba pagal visai kitą koncepciją, nei daugeliui vyresnių žmonių prisimena buvus prieš kelis dešimtmečius. Jos toli gražu neprimena tų grotuotų kioskų. Klientus šviesiose ir jaukiose patalpose aptarnauja profesionalūs, mandagūs ir visada pasiruošę patarti klientų aptarnavimo vadybininkai, jie savo darbą dirba sparčiai, todėl netenka ilgai laukti. EXCHANGELT prekės ženklo įkūrėjai turi ilgametę patirtį, valiutos keitimo paslaugas teikia nuo 1993 m., sudaryta sutartis su garsia šveicarų kompanija, kuri operatyviai suteikia informaciją apie išleidžiamas naujas valiutas ir pasibaigiantį senųjų galiojimo laiką. Beje, keityklose vis dar į eurus keičiami pas klientus užsilikę litai ir kaimyninės Latvijos latai.

Apie visas teikiamas paslaugas išsami informacija pateikiama atnaujintoje svetainėje www.exchange.lt.