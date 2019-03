Automobilį nuvežė į servisą ir pasigailėjo: po remonto „užkalė“ variklis

Įkalbėjo remontuoti

Į Islandijos plente esantį autoservisą "Inchcape Motors" vyras automobilį nuvežė po nedidelio eismo įvykio. Po apžiūros paaiškėjo rimtesnės problemos. Serviso atstovai įkalbėjo vyrą palikti transporto priemonę remontuoti, tačiau tada pasipylė bėdos.

Kaunietis Evaldas pasakojo, kad ši istorija prasidėjo dar praėjusių metų spalį. Automobilis "Opel Insignia" praėjusių metų rugsėjį pateko į eismo įvykį, kai atsitrenkė į nuo sunkvežimio nukritusią padangą. Kadangi automobilis draustas kasko draudimu, kaunietis automobilį apžiūrėti ir žalai nustatyti nuvežė į "Inchcape Motors" servisą.

"Jie atliko pirminę apžiūrą ir pastebėjo, kad, be avarijoje pažeistų detalių, dar yra ir tepalo nuotėkis iš variklio. Kai man tai parodė, buvau nusprendęs automobilį vežti į "Opel" atstovo Lietuvoje servisą. Nors automobiliui jau dešimt metų, visą laiką tvarkiau tik tame servise. Tačiau jie pradėjo girtis, kad tris tokius automobilius neseniai tvarkė, žino bėdą, tad gali gerai sutvarkyti. Man tai pasakė pats serviso vadovas Artūras Kviliūnas. Jo kolega pridūrė, kad viskas bus atliekama su originaliomis detalėmis. Patikėjau jų žodžiais ir susitarėme, kad automobilį remontuoti atvairuosiu spalio 10 d.", – pasakojo Evaldas.

Remontas neužtruko ir jau kitą dieną jis iš serviso pasiėmė automobilį, tačiau ne viskas buvo gerai. Užteko iš Šiaurės prospekto nuvažiuoti iki Šilainių ir pasimatė, kad tepalai bėga dar smarkiau.

"Prieš remontą tepalų nuotėkio vizualiai nebuvo matyti, o grįžęs iki Šilainių jau pastebėjau, kad bėga tepalas. Apie tai pranešiau "Inchcape Motors" atstovams, bet dėl jų didelio užimtumo automobilį galėjo priimti tik po savaitgalio, tad suderinome, kad automobilį atvešiu spalio 15 d.", – istoriją tęsė pašnekovas.

Po remonto nuvažiavome vos apie 60 km, nors iki tol jokių problemų dėl variklio nebuvo.

Netinkamai atlikti darbai?

Evaldas pasakojo, kad savaitgalį automobiliu dar nuvyko iki Klaipėdos ir atgal, o sutartą dieną jį dar kartą pristatė į "Inchcape Motors" servisą. Šį kartą remontas truko gerokai ilgiau.

"Kai antrą kartą nuvežėme automobilį, servise pasakė, kad nepastebėjo, jog tepalas bėga pro aušintuvą. Pirmą kartą pašalino tepalo nuotėkį pro tepalo daviklį, pakeitė pačius tepalus. Aušintuvas stovi virš remontuoto daviklio, tad kyla klausimas, ar prieš tai atliktas remontas iš viso buvo reikalingas", – stebėjosi Evaldas.

Jis užsiminė, kad ir pirmą kartą serviso darbuotojai ne visus darbus atliko iki galo. Štai atsiėmus automobilį, variklio apsaugą šeimininkai rado bagažinėje. Tad teko sugrįžti, kad jį uždėtų. Antrojo remonto metu serviso atstovai tikino, kad reikia keisti patį aušintuvą, tačiau kauniečiui ir tą kartą abejonių sukėlė atliktų darbų kokybė.

"Spalio 16-osios vakare sulaukiau skambučio, kad serviso nupirktas aušintuvas buvo brokuotas, nulenkta viena ausis. Ir dėl to nepavyko jo pakeisti, jie užsakė kitą. Jie patvirtino, kad aušintuvas buvo uždėtas nesėkmingai. Po dviejų dienų vėl paskambino, sakė, kad serviso nupirktas aušintuvas kiauras. Kyla klausimas, ar kai bandė uždėtą aušintuvą buvo tinkamas tepalo spaudimas. Jie patvirtino, kad aušintuvas buvo nesėkmingai uždėtas ir antrą kartą", – aiškino Evaldas.

Servise nebuvo nuplautas automobilio dugnas, todėl neaišku, ar tepalai bėgo anksčiau, ar tik po remonto.

Toli nenuvažiavo

Po beveik savaitės "Inchcape Motors" serviso meistrai atidavė automobilį. Deja, kauniečiui greitai ir vėl teko smarkiai nusivilti.

"Pasiėmę automobilį iš serviso vėl ketinome vykti į Klaipėdą, tačiau neprivažiavus Raseinių sugedo automobilio variklis. Realiai po remonto nuvažiavome apie 60 km. Iki tol jokių problemų dėl variklio nebuvo. Po gedimo kito serviso atstovai pasakė, kad trūko apie litro aušinimo skysčio. Šiaip keista, kai pasiėmėme automobilį iš "Inchcape Motors", automobilio dugnas buvo visas tepaluotas. Negaliu atsakyti, kada jis taip apibėgo, bet manau, kad toks didelis servisas turėjo senus tepalus nuplauti, o dabar neaišku, ar jie seni, ar jau naujai išbėgę. Galbūt dugnas apsilaistė važiuojant su nesėkmingai uždėtu aušintuvu", – svarstė kaunietis.

Jis teisybės bandė ieškoti servise, tačiau iš ten gavo atsakymą, kad viskas buvo padaryta tinkamai, o variklis esą sugedo dėl anksčiau prasidėjusių problemų.

"Tiek pirmo, tiek antro remonto metu jokių variklio susidėvėjimo požymių serviso meistrai nematė. Kitaip, manau, kad būtų mane informavę. Jei vis dėlto variklio problemos būtų prasidėjusios anksčiau, jie tepale turėjo rasti drožlių, buvo visą variklį nuardę. Jei nieko nematė, tai parodo jų neprofesionalumą. Arba yra kitaip, nei jie bando įrodyti ir variklis sugedo po jų nekokybiškai atliktų darbų. Dabar jie bando teisintis, kad tai sutapimas, kad, vos išvažiavus iš serviso, sugedo variklis. Dėl to atmetė mano pretenziją", – žinomo autoserviso pozicija stebėjosi Evaldas.

Jis kreipėsi į "Opel" atstovo Lietuvoje servisą, kad šis įvertintų, nuo ko galėjo sugesti variklis. Kauniečiui paaiškinta, kad jei variklio bėdos būtų prasidėjusios anksčiau, ko gero, automobilis nebūtų atlaikęs kelionės į Klaipėdą, kai automobilį iš serviso pasiėmė pirmą kartą. Be to, specialistai išsakė poziciją, kad galėjo būti sudėtos ne originalios detalės, nes matyti, kad buvo pakeista tik dalis aušintuvo, nors pagal rekomendacijas nurodoma keisti viską kompleksiškai.

Kaunietis kreipėsi ir į nepriklausomus ekspertus, šie žadėjo artimiausiu metu pateikti savo išvadas. Tačiau kalbama, kad variklis galėjo sugesti dėl nepakankamo tepalų padavimo.

Evaldas skaičiuoja, kad už pirmą automobilio remontą teko sumokėti apie 250 eurų, antrą kartą servisas paprašė dar apie 300 eurų. Kadangi variklis sugedęs, o automobilis reikalingas darbui, jis pirko kitą variklį, tad dar turėjo papildomų išlaidų. Negana to, jis kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT), tačiau ši institucija nesiteikė nagrinėti skundo, nes sąskaita už automobilio remontą buvo apmokėta iš įmonės sąskaitos.

"Jie man pasakė, kad tai yra ginčas tarp juridinių asmenų ir jie nesikiša", – pridūrė Evaldas.

Automobilis nusidėvėjo?

Serviso "Inchcape Motors" vadovas A.Kviliūnas "Kauno dienai" aiškino, kad minėto automobilio variklis galėjo sugesti dėl natūralaus nusidėvėjimo.

"Praėjusių metų spalio 10 d. automobilis "Opel Insignia" po eismo įvykio buvo pristatytas į mūsų servisą. Jo rida tą dieną buvo 270 086 km. Mūsų ekspertai nustatė po eismo įvykio atsiradusius pažeidimus, visi jie buvo susiję su išoriniais kėbulo pažeidimais. Iš to, kaip vyko bendravimas su klientu, tapo aišku, kad jis norėtų, jog eismo įvykiui būtų priskirti ir galimi variklio pažeidimai, nes buvo aiškiai matomas alyvos nutekėjimas. Mes nesutikome to daryti. Galop jis sutiko alyvos nuotėkio problemą spręsti savo sąskaita ir mūsų serviso meistrai pakeitė alyvos lygio matuoklio tarpinę", – dėstė serviso vadovas.

Jis teigė, kad spalio 15 d. automobilis dėl alyvos nuotėkio buvo vėl pristatytas į "Inchcape Motors" servisą. Automobilio rida jau buvo beveik 500 km didesnė.

"Šįkart alyva tekėjo per tarpinį oro aušintuvą. Klientas sutiko pakeisti aušintuvą, pasirinko pigesnį variantą. Paaiškėjo, kad pasirinktas neoriginalus aušintuvas šiai modifikacijai netinka, todėl klientas sutiko, kad užsakytume brangesnį, tačiau taip pat neoriginalų aušintuvą. Tai ir buvo padaryta, aušintuvas pakeistas. Norėčiau pažymėti, kad visi serviso veiksmai buvo iš anksto derinami su klientu ir pasirašomos atitinkamos sutartys. Be to, aušintuvo keitimo laikotarpiu klientui buvo nemokamai suteiktas pakaitinis automobilis.

Svarbu tai, kad šios modifikacijos "Opel" dyzelinis variklis, nuvažiavęs daugiau nei 200 tūkst. km, laikomas natūraliai susidėvėjusiu ir esančiu rizikos zonoje. Be to, ridos tarp pirmojo ir antrojo remonto skirtumas rodo, kad automobilis buvo intensyviai eksploatuojamas", – tęsė A.Kviliūnas.

Toks gedimas gali atsirasti dėl natūralaus susidėvėjimo ir intensyvios eksploatacijos.

Paklausus, kaip jis vertina, kad po remonto automobilis nuvažiavo vos 60 km, serviso vadovas tikino, kad išardžius variklį buvo nustatyta, jog jame prasisukęs ketvirto cilindro švaistiklio įdėklas, jis klibėjo.

"Toks gedimas gali atsirasti dėl natūralaus susidėvėjimo ir intensyvios eksploatacijos", – toliau savo pozicijos laikėsi serviso vadovas.

Jis teigė, kad serviso darbuotojai sprendė ir išsprendė alyvos tekėjimo problemas. "Cilindrų švaistiklių būklės nustatymas ir remontas galimas tik išsamios variklio patikros atveju, kai variklis išardomas. Tokio pageidavimo klientas neišreiškė, o automobilio techninės priežiūros ir remonto istorijos mes nežinojome bei nebuvome apie tai informuoti. Variklio gedimų nebuvo matyti, nes buvo sprendžiamos kitos problemos", – apie tai, kodėl nesimatė gedimų, aiškino A.Kviliūnas.

Jis tikino, kad antro automobilio remonto prireikė taip pat dėl skirtingų problemų. Anot jo, pirmą kartą buvo sprendžiama alyvos nutekėjimo per matuoklį problema, o problemų dėl aušintuvo atsirado automobiliui nuvažiavus dar beveik 500 km.

"Aušintuvas buvo pakeistas pagal nustatytą tvarką. Automobilis išbandytas prieš jį perduodant klientui. Variklis veikė tvarkingai", – tikino "Inchcape Motors" serviso vadovas.

Specialistas kartojo, kad servise atlikti visi darbai, kurie buvo suderinti su klientu. Atliekant automobilio remontą, variklio dugnas buvo nuvalytas. "Įvykių seka ir kontekstas leidžia manyti, kad dėl nuostolių "Inchcape Motors" nekalta. Mūsų ir kliento teisininkai apsikeitė argumentais dėl šios istorijos ir atsakymai į daugelį šių klausimų buvo pateikti dar praėjusių metų gruodį", – pažymėjo A.Kviliūnas.

Juridiniams asmenims galioja kitos taisyklės

VVTAT komentaras apie juridinių asmenų ginčus dėl nekokybiškai atliktos paslaugos:

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme yra apibrėžta vartotojo sąvoka: "Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis." Sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka šiuos esminius požymius: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas.

Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas ir teismų praktiką, tarp juridinių asmenų susiklostę sutartiniai santykiai negali būti kvalifikuojami kaip vartojimo teisiniai santykiai ir tokiu atveju tarp juridinių asmenų kilęs ginčas turėtų būti sprendžiamas šalių sutarimu, o šalims nepavykus sutarti, nukentėjęs asmuo dėl savo galbūt pažeistų teisių gynimo turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą teisės aktų nustatyta tvarka. Konkrečiu atveju automobilio remonto sutartis buvo sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų, todėl VVTAT teisės aktų nėra įgaliota nagrinėti juridinio asmens prašymo.

2018 m. VVTAT vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėjo apie 50 vartotojų prašymų transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto srityje. Apie pusė šių prašymų buvo išspręsti taikiai ginčo šalims sutarus, dalies prašymų nagrinėjimas buvo nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais (pavyzdžiui, dėl įrodymų trūkumo), dalis vartotojų reikalavimų buvo patenkinti arba patenkinti iš dalies, ir dalies vartotojų prašymai buvo atmesti kaip nepagrįsti.