Apleistame garaže įstrigo ir šalo šuo: tarnybų neprisikvietė visą dieną

Į duobę įkritęs šuo

Kaunietis Edvardas kreipėsi į portalą kauno.diena.lt ir papasakojo, kad niekas neskuba gelbėti apleisto garažo duobėje įkritusio didelio šuns.

Vyras kalbėjo, kad šuns lojimą girdėjo jau keletą dienų, tačiau manė, jog gyvūnas loja kažkur pas kaimynus. Tačiau šuns lojimas nesibaigė ir trečiadienį vyras aptiko, kad apleistame L.Ivinskio 49 garaže į duobę įkritęs didelis gyvūnas.

Edvardas tikino, kad šunį dar vasarą matė valkataujantį Aukštuosiuose Šančiuose, o paspaudus šaltukui, gyvūnas, matyt, ieškojo šiltesnio kampelio. Apleistas garažas tapo spąstais ir šuo įkrito į gilią duobę bei negalėjo pats iš jos išlipti. Lojimu šuo bandė prisišaukti pagalbą.

„Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.

Į institucijas neprisibeldė

Kaunietis pasakojo, kad pastebėjus į duobę įkritusį šunį, pradėjo skambinėti įvairioms institucijoms, tačiau niekas dėmesio neparodė.

„Trečiadienį per plyšį pamatėme, jog apleistame pastate yra įstrigęs šuo. Apie 15 val. apie tai pranešiau seniūnijai. Pirmiausia skambinau ten, nes dar sausio 11 dieną į seniūniją skambinau dėl to apleisto garažo, perspėjau, kad gali įvykti nelaimė. Seniūnija sakė, kad per mėnesį apsvarstys, ką su apleistu pastatu daryti. Dėl įstrigusio šuns jie patarė skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112“, – pasakojimą, kaip bandė prisibelsti į institucijų duris, pradėjo Edvardas.

Vyras tikino, kad paskambinus 112 telefonu, buvo pasiūlyta skambinti į „Nuarą“. Kaunietis taip ir padarė – iš karto apie įstrigusį šunį paskambino į minėtą gyvūnų priežiūros tarnybą, specialistai pažadėjo atvykti.

„Dar prieš tai pasiūlė patiems traukti valkataujantį šunį, kuris jau kurį laiką neėdęs ir gali turėti visokių ligų“, – pasiūlymu suabejojo vyras.

Kadangi šuo didelis, o kaunietis neturi jokių specialių pavadėlių jam pririšti, nesiryžo šokti į duobę ir traukti gyvūno. Jis patikėjo, kad „Nuaras“ greitai atvyks ir padės įstrigusiam nelaimėliui. Tačiau valandos slinko. Apie 17 val. vyras dar kartą paskambino į gyvūnų priežiūros tarnybą, gavo atsakymą, kad visi dirba, viskas daroma iš eilės.

„21 val. jau į „Nuarą“ neprisiskambinome, todėl 21.13 val. skambinome dar kartą 112, jie sakė, kad patys pabandys paskambinti „Nuarui“. Matydami „didelį“ dėmesį šąlančiam gyvūnui, apleistame garaže radome landą ir su kaimynu į duobę šuniui įmentėme maisto ir nuleidome kibirą vandens. Naktį buvo apie 15 laipsnių šalčio. Ryte patikrinau – šuo dar buvo gyvas, bet nebelojo“, – įvykių chronologiją dėstė Edvardas.

Specialistai – pakeliui

„Kauno diena“ į gyvūnų priežiūros tarnybą „Nuaras“ paskambino ketvirtadienį, apie 10 val. Atsiliepusi moteris patikino, kad į L.Ivinskio gatvę specialistai jau išvyko, tačiau dar nėra aišku, kokia šuns būklė. Moteris prašė žmonių supratingumo, mat ne visada tarnyba spėja reaguoti į visus skambučius ir akimirksniu lėkti į įvykio vietą.

„Šiandien jau yra išvažiavęs ekipažas, bet šuo dar pas mus nepristatytas. Žmonės turėtų suprasti, kad turime labai daug darbo ir nesame policija, švyturėlių neturime. Gal nespėjo vakar, todėl nuvažiavo šiandien. Norėčiau pasakyti, kad kartais žmonės per jautriai reaguoja, skambina mums ir sako, kad pievoje stirna vaikšto ir jai šalta, nors gamtoje tokiam gyvūnui tikrai niekas nieko nepašildo. Naminis gyvūnas taip pat gali lauke pabūti. Šiuo atveju šuo nebuvo sužalotas, neskendo, todėl nebuvo pats skubiausias atvejis. Štai prieš kelias dienas turėjome į spąstus patekusį šunį, ten buvo itin skubus atvejis“, – sakė „Nuaro“ specialistė.

Moteris priminė, kad gyvūnų priežiūros tarnyba turi pasirūpinti ne tik gyventojų išmestais gyvūnais, reaguoti į žmonių pranešimus, tačiau tenka kartais padėti ir specialiosioms tarnyboms. Yra buvę atvejų, kuomet „Nuarą“ kvietė policijos pareigūnai, nes namuose buvo miręs žmogus, o šuo į namus nieko neįleido. Taip pat pasitaiko, kai tenka padėti medikams, nes gatvėje susmuko žmogus, o jo augintinis jį gina ir taip pat neleidžia prieiti, todėl prieš teisiant, kad iš karto neatvažiavo, „Nuaro“ specialistai dar kartą paprašė žmonių supratingumo, nes gali būti, kad tuo metu tarnyba išvykusi į daug skubesnius iškvietimus.