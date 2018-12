Apie mažylės Nikos šventes ir šokiadienius

Kurortinėje Kauno vietovėje gyvenanti mažiausios pasaulyje šunų veislės atstovė Nika jau laukia Kalėdų, džiaugiasi savo kasdienybe ir išsikovota teise nebūti per atostogas paliktai svetimuose namuose.

Neįprastas antras vardas

Kur tas mano gimtadienis? Išgirdusieji šį klausimą sunerimtų – gal žmogui, ieškančiam namų svetainėje savo gimtadienio, kaip sakoma, stogas nuvažiavo? Bet neskubėkime daryti išvadų – kaunietė Sigita Paškevičienė tikrai ieškojo svetainėje savo gimtadienio – taip ji vadina mažytę, vos 800 g sveriančią čihuahua veislės kalytę Niką. Ją Sigitai gimtadienio proga padovanojo dukra Jurgita.

Nika, jau įpratusi prie antrojo savo vardo – Mano gimtadienis, netrukus atitipeno iš vonios kambario, kur ant jai skirtos dirbtinės pievutės žaidė su minkštu pliušiniu šuniuku. Išgirdusi šeimininkės rankose skanėstų pakelio šiugždėjimą, pritūpė prie Sigitos kojų prašančiosios pozoje – mat žino, kas yra tame šiugždančiame pakelyje. "Ji dar labai jaunutė, vos pusės metų, ir mažutė, bet teikia daug džiaugsmo ne tik namuose, bet ir kelionėse. Nika mėgsta keliauti, todėl imu ją su savimi net ir važiuodama apsipirkti – Nika, tupėdama jai skirtoje rankinėje, niekad neloja", – tikino Sigita.

Nika – smagurė?

Pasidomėjome, kur ir kaip prasideda ir baigiasi Nikos diena. Pasirodo, kalytė keliasi (ji miega šiltame namelyje, prie šeimininkės lovos) kartu su Sigita ir skuba į vonios kambarį, kur rodo šeimininkei pavyzdį, kaip reikia atlikti raumenų tempimo pratimus. Po to Nika tupia į dirbtinę pievelę, įstatytą į plastamasinę dėžutę, ir ten atlieka savo mažutėlius gamtos reikalus. Pasak Sigitos, tokį Nikos tualetą labai lengva prižiūrėti pakišus po tekančiu iš čiaupo vandeniu ir padėjus po to ant radiatoriaus išdžiūti. O tam, kad pievutė išdžiūtų, laiko pakanka, nes po rytinio tualeto Nika tipena paskui šeimininkę į kiemą pasivaikščioti, o po to – pusryčiauti.

Nikos pusryčiai nėra įmantrūs – žiupsnelis sauso mėgstamo maisto, mažutėlis virtas vištienos kukulis ir specialus, veterinarijos gydytojo parinktas vitaminas. Be specialiai šunims skirtų skanėstų, Nika yra pametusi galvelę dėl labai silpnai sūdytų lašinių odelės, kurią kramto tol, kol ši tampa panaši į pergamentą. Įdomu tai, kad Nika, kaip ir jos šeimininkai, geria, atsiprašome, laka, ne paprastą, o itin sveiką jonizuotą vandenį.

Kalytės gerbėjas

"Šie mažaūgiai šuneliai labai išpopuliarėjo JAV po to, kai per televiziją buvo parodytas čihuahua elgesys artimojo atžvilgiu. Tas artimasis – tai šeimos, kurioje gyveno šunelis, kūdikis. Jį, šliaužiojusį pievelėje, atakavo gyvatė barškuolė. Trijų atakų metu čihuahua puldavo į tarpą tarp gyvatės ir kūdikio, taip jį gelbėdama nuo įkandimo. Tai išties bebaimiai šunys – liūtaširdžiai", – tvirtino Sigita, prisiminusi, kaip bebaimė Nika puola lodama kiekvieną sutiktą didžiųjų veislių šunį. Šie apstulbę traukiasi atatupsti, priblokšti kalytės drąsos", – pasakojo Nikos šeimininkė.

Neseniai Nika gavo storą laišką iš JAV, kur gyvena buvusi jos šeimininkės studentė. Ši, gavusi iš savo dėstytojos Sigitos Nikos nuotraukas, parašė kalytei kupiną švelnumo įsimylėjusio Niką tos pačios veislės šuniuko vardu laišką. Deja, anot Sigitos, Nika liko gan abejinga užjūrio kavalieriui. "Gal ji dar per jauna tokiems jausmams?" – šyptelėjo Sigita.

Laukia Kalėdų

Gal tikrai Nika dar per jauna žavėtis savo gentainiais, bet štai įsižeisti ir tai parodyti ji puikiai moka. Kai Nikos šeimininkai, išvažiuodami savaitės atostogų, paliko Niką pas Sigitos dukrą, grįžę jos pasiimti suprato, kad kalytė įsižeidusi dėl tokio jų elgesio. Mat kelias paras lindėjo savo namelyje ir nereagavo į jokius šeimininkės pasiūlymus ar kvietimus. Kai Nika pagaliau nutraukė šį streiką, Sigita nebepalieka jos kitų globai – visur ją, lyg talismaną, vežiojasi su savimi specialiame kelioniniame krepšyje.

Nika, kaip tvirtino jos šeimininkė, skirta tik džiaugsmui, o ne stresui parodose ir kituose šunims skirtuose renginiuose. "Mes eisime tik į bendras visiems šunims šventes – tokias kaip Šuns diena ar Pasaulinė gyvūnų globos diena. Nika, nors ir turi savo aukštos kilmės dokumentus, bet yra labai demokratiška – nepraleidžia progos susibičiuliauti su bėgančiais pro sodybą vietinės kilmės keturkojais. Žinoma, kalytė apsaugota nuo galimybės artimiau susidraugauti su vietiniais kavalieriais – sodybos tvora izoliuota žaliu metaliniu tinklu. Dabar, kai lauke šalta, o Nika protestuoja prieš bet kokią aprangą, ji daug laiko praleidžia namuose, kantriai laukdama pirmųjų savo gyvenime Kalėdų, apie kurias jau daug girdėjusi, bet dar jų neregėjusi ir nepatyrusi.

Čihuahua kilmė, išvaizda, būdas

Kaip ir kitos senos šunų veislės, čihuahua veislės kilmė apgaubta legendų. Yra kelios šios mažiausių pasaulyje šunų veislės atsiradimo versijų, tačiau neabejojama – čihuahua gimtinė yra Meksika. Tai patvirtina archeologiniai radiniai, folkloras. Pagal vieną iš kilmės teorijų, čihuahua šunys kilę iš karingųjų indėnų toltekų (X–XII a.) keturkojų palydovų, pagal kitą teoriją – čihuahua protėviai saugojo majų piramides. Šios veislės protėvių pėdsakų rasta 1850 m. griuvėsiuose Čihuahua regione. Dėl šio pavadinimo mažųjų šunelių veislė gavo čihuahua vardą.

Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad čihuahua veislė kilusi iš Maltos. Ši teorija grindžiama vietiniais tapybos darbais, kuriuose vaizduojami į šią veislę panašūs šuneliai. Vienas žymiausių tokių darbų yra Siksto koplyčioje – 1480–1482 m. Sandro Botticelli tapyta freska. Viename iš joje pavaizduotų Mozės gyvenimo epizodų berniukas laiko mažytį šunelį apvalaina galva, didelėmis akimis, ausimis ir kitais čihuahua būdingais bruožais. Šią šunų veislę 1904 m. pripažino AKC (American Kennel Club). Ir šiandien ši veislė yra populiari Amerikoje.

Kaip žinome, čihuahua yra smulkiausi šuneliai pasaulyje. Jų ūgis yra vos 15–23 cm, o svoris – 1–3 kg. Šių šunelių galva yra proporcingo kūnui dydžio, apvali, o akys – didelės, apvalios, gana toli viena nuo kitos, tamsios spalvos, tačiau šviesaus kailio čihuahua gali turėti ir šviesesnes akis, bet jokiu būdu ne mėlynas. Čihuahua ausys, palyginti su smulkiu kūneliu, milžiniškos, stačios. Šunelių nasrai maži, trumpi ir dailūs, o nosis juoda ar prie kailio derančio atspalvio. Tvirtas čihuahua kaklas gracingai įsilieja į liesus pečius. Tiesių, plonų priekinių kojų kaulai gan lengvai lūžta, todėl šį mažą šunelį reikai labai tvirtai laikyti paimtą ant rankų, kad išsprūdęs nepatirtų traumos. Šių šunelių letenėlės nedidelės, dailios, su labai lenktais nagais – yra teigiančių, kad šie šuneliai, kai buvo laukiniai, laipiojo medžiais. Čihuahua gali būti trumpaplaukiai ir ilgaplaukiai, o kailio spalva – įvairi.

Čihuahua – nepaprastai vikrūs ir nuostabą keliantys dėl savo drąsos šuneliai, narsiai saugantys savo šeimininką ir labai atsargūs su nepažįstamais žmonėmis, puikiai sutariantys su kitais namie auginamais gyvūnais. Beje, nereikia šio šunelio erzinti – įpykęs gali stipriai įkąsti. Todėl nepatariama jo auginti šeimoms su mažais vaikais, nes šie gali įerzinti šunelį netyčia – žaisdami su juo. Čihuahua lengvai dresuojami, todėl tinka ir nepatyrusiam šunų augintojui. Nors šios veislės atstovai yra labai judrūs, tačiau tinka auginti ir nelabai aktyviam žmogui, nes šuneliai savo energiją išeikvoja žaisdami su jais.

Parengta pagal animal.lt