Kauno kino festivalio finalinis akordas – „Vasaros pabaiga“

Kompozitorius sukūrė muziką tokiems gerai žinomiems filmams kaip "Kaliniai" (Prisoners, 2013), "Visko teorija" (The Theory of Everything, 2014), "Sicario" (Sicario, 2015), "Atvykimas" (Arrival, 2016), "Motina!" (Mother!, 2017) už nuopelnus kuriant muziką kinui buvo du kartus nominuotas Oskarui ir laimėjo Auksinio gaublio apdovanojimą.

Rugsėjo 30 d. vyksiančiame Kauno kino festivalio uždarymo renginyje "Garsovaizdžiai", ne tik reta galimybė išvysti vienintelį pasaulinio garso kompozitoriaus režisuotą filmą, tačiau ir pasiklausyti jo kūrybinio bendraminčio iš Švedijos, kompozitoriaus Eriko Enockssono gyvai atliekamos muzikos.

Alternatyvi muzikos scena

Kinas kompozitoriaus J.Jóhannsono gyvenime atsirado ne iš karto. Būsimas kompozitorius muzikinę karjerą pradėjo devintąjį dešimtmetį įkūręs grupę "Daisy Hill Puppy Farm". Kaip interviu Reikjaviko naujienų portalui "Grapevine" kartą prasitarė pats kompozitorius, jis yra dėkingas artimai Islandijos muzikantų bendruomenei, kurioje subrendo kaip atlikėjas.

Menininkas Reikjaviko indie scenoje grojo gitara, dirbo prodiuseriu tokiuose kolektyvuose kaip "Ham", "Apparat Organ Queartet", "Evil Madness" ir daugelyje kitų. Vėliau drauge su muzikantais Kristin Bjork Kristjansdottir ir Hilmar Jensson įkūrė menininkų kolektyvą "Kitchen Motors". Bendradarbiavimas su plataus muzikinio spektro, nuo klasikos iki elektroninės muzikos, atlikėjais ir eksperimentinės muzikos kūrimas, padėjo Jóhannui Jóhannsonui rasti unikalų skambesį, dėl kurio jis yra žinomas ir vertinamas visame pasaulyje.

Laiške apie J.Jóhannsoną, K.B.Kristjansdottir, viena iš "Kitchen Motors" įkūrėjų, rašė: "Jis buvo ieškotojas, jautrus filosofas, kuris suvokė garsą ir muziką su laukiniu, beveik vaikišku užsidegimu". Išties, klausant kompozitoriaus muzikos, hipnotizuoja instrumentinė neoklasika, praturtinta švelniais elektronikos motyvais. Nuostabus muzikinis susiliejimas, kuris melancholiškai nugramzdina į vidinį pasaulį ir kelia apmąstymus egzistencijos temomis.

Kompozitorių už gimtosios Islandijos ribų išgarsino jo soliniai darbai. Jis išleido ne vieną klausytojų ir kritikų palankiai įvertintą muzikos albumą, kuriame klasikinių instrumentų atliekamos melodijos darniai susilieja su šiuolaikiniais elektroninės muzikos elementais. Pirmasis J.Jóhannsono solinis albumas "Englabörn" (2002) ir jo kiti laikui nepavaldūs kūriniai, tapo neatsiejama kino pasaulio dalimi.

Įspūdingi garsovaizdžiai

Artima kompozitoriaus draugė, danų kilmės kino prodiuserė Louise H.Johansen, rugsėjį interviu leidiniui "Kaunas pilnas kultūros", prisimena, kad nuo pat pirmųjų filmams sukurtų muzikinių takelių J.Jóhannsonui buvo svarbu dirbti su režisieriais, kurie "muziką mato ne kaip efektą, o kaip filmo balsą".

Kurti muziką jis imdavosi jei įžvelgė filmo dvasinę vertę, tikėjo filmo kūrėjais. "Manęs nedomina tai, ką kai kurie vadina "kompozitoriaus kūriniu kitiems kompozitoriams. Muzika turi rezonuoti. Su žmonėmis, su aplinka. Jei nerezonuoja – ji pasmerkta", – sakęs J.Jóhannsonas.

"Vasaros pabaiga" (End of Summer, 2014) – J.Jóhannsono pirmas ir vienintelis 8 mm kino juostoje įamžintas nespalvotas trumpametražis filmas.

Louise H.Johansen atskleidė filmo atsiradimo istoriją: J.Jóhannsonas dalyvavo kaip kompozitorius dar tik kuriamo filmo ekspedicijoje Pietų Džordžijoje bei kitose pietų Atlanto salose netoli Antarktidos. Atsitiktinumo ar nuojautos vedamas jis kartu pasiėmė savo kamerą ir senų kadrų. Filmavimo darbai atšiauriame pasaulio krašte tęsėsi keletą savaičių ir iš to, prie filmo taip pat dirbusios Louises H.Johansen teigimu, "gimė labai gražus kūdikis".

"Vasaros pabaiga" – tai mano Antarktidoje praleisto laiko dokumentacija. Nevykau ten su ketinimu sukurti filmą. Nematau savęs kaip kino režisieriaus. Tai daugiau tęsinys to, ką darau kurdamas muziką", – yra sakęs J.Jóhannsonas.

"Vasaros pabaiga" – tik 20 dienų trunkanti, neįprasta vasara, kurios pradžią ir pabaigą nusakyti labai sunku. Nespalvotoje juostoje užfiksuotas ekologiškai trapus, žmonių veiklos beveik nepaliestas atšiauriosios Antarktikos ir šalia esančių salų regionas. Kerintys šalčio kraštovaizdžiai filme siejami su amerikiečio filosofo Timothy Morton's idėjomis apie "juodąją ekologiją" – skatinančia susimąstyti ir kritiškai pažvelgti į gamtos bei aplinkosaugos situaciją.

Tai meditatyvus, akimirksniu įtraukiantis ir žiūrovą hipnotizuojantis reginys. Vaizdo ir garso dermė lyg filosofijos paskaita, kurią kūrėjas išdėsto be žodžių, o per kvapą gniaužiančius garsovaizdžius.

Draugystė, užsimezgusi Kaune

Netikėtai šių metų vasarį Berlyne miręs J.Jóhannsonas prieš beveik dešimtmetį dalyvavo Tarptautinio Kauno kino festivalio kino muzikai skirtame renginyje "Šiaurės garsai kine". Čia susipažino su švedų kompozitoriumi Eriku Enockssonu ir nuo tada užsimezgė šių talentingų autorių profesinė ir asmeninė draugystė.

Festivalio uždarymo renginio lankytojams bus suteikta išskirtinė galimybė išgirsti itin retai muzikos scenoje pasirodantį Eriką Enockssoną ir jo kartu su Martinu Burströmu (Švedija) atliekamą audiovizualinį performansą pagal filmo "Apan" muziką. Festivalį uždarysiantis "lopšine apokaliptikai" vadinamas muzikinis pasirodymas, skirtas atminti Jóhanną Jóhannssoną, seks iškart po įstabios "Vasaros pabaigos" peržiūros.

Daugiau informacijos apie festivalio uždarymo renginį "Garsovaizdžiai. Vakaras kompozitoriui, režisieriui J.Jóhannssonui atminti" – www.kinofestivalis.lt.